Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Benji e Fede, la possibile scaletta del concerto a Pescara

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

A settembre Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo progetto discografico Quando viaggi da sola, arrivato a circa due anni di distanza dal precedente album Rewind

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Nuovo appuntamento con la tournée nei teatri. Domenica 11 ottobre Benji & Fede saranno in concerto a Pescara, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.

benji & fede a pescara, la possibile scaletta

 

Benji & Fede hanno ufficialmente dato il via al nuovo tour scrivendo sul loro profilo Instagram: “Questo non è soltanto un concerto. È un racconto fatto di canzoni nuove, canzoni vecchie, ma soprattutto un viaggio dentro le nostre teste e dentro i nostri cuori”. Domenica 11 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Massimo, questo l’indirizzo: via Caduti del Forte, 15, 65100, Pescara. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento i due artisti non hanno rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta dello show. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto all’Unipol Forum di Assago nel novembre del 2024:

  • Che spettacolo
  • Musica animale
  • Tutta d’un fiato
  • Adrenalina
  • Lettera
  • Universale
  • Daisy
  • Rewind
  • Forte e chiaro
  • La festa più grande del mondo
  • Estate punk
  • Quello che resta
  • XX Settembre
  • Pesche
  • Finché le stelle non brillano
  • Amore Wi-Fi
  • Magnifico difetto
  • 100mila
  • Ogni volta
  • Niente di speciale
  • Telepatico
  • Tutto per una ragione / Movimento lento
  • Hai un amico in me
  • Caro amico
  • Buona fortuna
  • New York
  • Moscow Mule
  • Dove e quando

Approfondimento

Benji & Fede, nell'album Quando Viaggi Da Sola c'è la nuova via Emilia

Dopo il concerto di Pescara, martedì 13 ottobre Benji & Fede saliranno sul palco del Teatro Branciaccio di Roma. Infine, il duo chiuderà la tournée con gli appuntamenti di venerdì 16 ottobre al Teatro dal Verme di Milano e di lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Nel settembre di quest’anno Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo album Quando viaggi da sola, arrivato a circa due anni di distanza dal precedente lavoro Rewind. Questa la tracklist dell'ultimo progetto discografico:

  1. Mulholland Drive
  2. Quando viaggi da sola
  3. Non So Se Mi Va
  4. Parigina
  5. Hotel Miramare
  6. Via da Me
  7. Oh, Maria!
  8. Zero
  9. Così Così

Approfondimento

Benjamin Mascolo, Federico Rossi è padrino di battesimo della figlia
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/15
Musica

I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO

Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Raoul Bova sull'amore per Beatrice Arnera: "Ho scelto la mia felicità"

Spettacolo

In un'intervista al settimanale Diva e Donna, l'attore si è raccontato dopo un anno di grandi...

Nord Sud Ovest Est, il cast della serie tv sugli 883. FOTO

Serie TV

Il conto alla roverscia è iniziato. Da domani, venerdì 9 ottobre, arriva su Sky e in streaming...

23 foto

Levante, arriva l'album Dell’Amore il Fallimento e altri tipi di Danza

Fabrizio Basso

X Factor 2026, stasera la seconda puntata dei Bootcamp. Anticipazioni

TV Show sky uno

Giovedì 8 ottobre si chiudono i Bootcamp di X Factor 2026. Francesco Gabbani, Irama, Jake La...

Peccato, il cast della serie tv di Emanuela Fanelli. FOTO

Serie TV

La serie mockumentary comedy ambientata in un futuro prossimo che immagina con ironia la vita e...

17 foto

Spettacolo: Per te