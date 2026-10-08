Benji e Fede, la possibile scaletta del concerto a Pescara

benji & fede a pescara, la possibile scaletta

Benji & Fede hanno ufficialmente dato il via al nuovo tour scrivendo sul loro profilo Instagram: “Questo non è soltanto un concerto. È un racconto fatto di canzoni nuove, canzoni vecchie, ma soprattutto un viaggio dentro le nostre teste e dentro i nostri cuori”. Domenica 11 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Massimo, questo l’indirizzo: via Caduti del Forte, 15, 65100, Pescara. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento i due artisti non hanno rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta dello show. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto all’Unipol Forum di Assago nel novembre del 2024:

Che spettacolo

Musica animale

Tutta d’un fiato

Adrenalina

Lettera

Universale

Daisy

Rewind

Forte e chiaro

La festa più grande del mondo

Estate punk

Quello che resta

XX Settembre

Pesche

Finché le stelle non brillano

Amore Wi-Fi

Magnifico difetto

100mila

Ogni volta

Niente di speciale

Telepatico

Tutto per una ragione / Movimento lento

Hai un amico in me

Caro amico

Buona fortuna

New York

Moscow Mule

Dove e quando