Benji e Fede, la possibile scaletta del concerto a Pescara

A settembre Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo progetto discografico Quando viaggi da sola, arrivato a circa due anni di distanza dal precedente album Rewind
Nuovo appuntamento con la tournée nei teatri. Domenica 11 ottobre Benji & Fede saranno in concerto a Pescara, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
benji & fede a pescara, la possibile scaletta
Benji & Fede hanno ufficialmente dato il via al nuovo tour scrivendo sul loro profilo Instagram: “Questo non è soltanto un concerto. È un racconto fatto di canzoni nuove, canzoni vecchie, ma soprattutto un viaggio dentro le nostre teste e dentro i nostri cuori”. Domenica 11 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Massimo, questo l’indirizzo: via Caduti del Forte, 15, 65100, Pescara. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento i due artisti non hanno rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta dello show. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto all’Unipol Forum di Assago nel novembre del 2024:
- Che spettacolo
- Musica animale
- Tutta d’un fiato
- Adrenalina
- Lettera
- Universale
- Daisy
- Rewind
- Forte e chiaro
- La festa più grande del mondo
- Estate punk
- Quello che resta
- XX Settembre
- Pesche
- Finché le stelle non brillano
- Amore Wi-Fi
- Magnifico difetto
- 100mila
- Ogni volta
- Niente di speciale
- Telepatico
- Tutto per una ragione / Movimento lento
- Hai un amico in me
- Caro amico
- Buona fortuna
- New York
- Moscow Mule
- Dove e quando
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Dopo il concerto di Pescara, martedì 13 ottobre Benji & Fede saliranno sul palco del Teatro Branciaccio di Roma. Infine, il duo chiuderà la tournée con gli appuntamenti di venerdì 16 ottobre al Teatro dal Verme di Milano e di lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Nel settembre di quest’anno Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo album Quando viaggi da sola, arrivato a circa due anni di distanza dal precedente lavoro Rewind. Questa la tracklist dell'ultimo progetto discografico:
- Mulholland Drive
- Quando viaggi da sola
- Non So Se Mi Va
- Parigina
- Hotel Miramare
- Via da Me
- Oh, Maria!
- Zero
- Così Così
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