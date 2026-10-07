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Brunori Sas, la possibile scaletta dei concerti a Milano

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo i tre appuntamenti live al Teatro degli Arcimboldi di Milano, lunedì 12 ottobre Brunori Sas sarà in concerto al Teatro Carlo Felice di Genova. In seguito, il cantautore porterà la sua musica in altre città italiane: da Torino a Cosenza passando per Firenze, Avellino, Roma, Ancona, Catania e Reggio Calabria

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Brunori Sas sarà protagonista di un triplo appuntamento al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

brunori sas, la possibile scaletta

 

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre Brunori Sas salirà sul palco del Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milano. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle tre serate. Attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album L'albero delle noci uscito nel febbraio dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte domenica 4 ottobre al Teatro Clerici di Brescia:

  • La verità
  • La ghigliottina
  • La vita com’è
  • Capita così
  • Come stai
  • Figli della borghesia
  • Yoko Ono
  • Ode al cantautore
  • Italiano-Latino
  • L’uomo nero
  • Al di là dell’amore
  • Lamezia Milano
  • Canzone contro la paura
  • Per non perdere noi
  • L’albero delle noci

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Dopo i tre appuntamenti live al Teatro degli Arcimboldi di Milano, lunedì 12 ottobre Brunori Sas sarà in concerto al Teatro Carlo Felice di Genova. In seguito, il cantautore porterà la sua musica in altre città italiane: da Torino a Cosenza passando per Firenze, Avellino, Roma, Ancona, Catania e Reggio Calabria. Questo il calendario completo della tournée:

  • 12 ottobre 2026 - Genova – Teatro Carlo Felice
  • 14 ottobre 2026 - Torino – Auditorium Lingotto
  • 15 ottobre 2026 - Torino – Auditorium Lingotto
  • 17 ottobre 2026 - Firenze – Teatro Verdi
  • 18 ottobre 2026 - Firenze – Teatro Verdi
  • 19 ottobre 2026 - Bologna – Europauditorium
  • 22 ottobre 2026 - Trieste – Teatro Rossetti
  • 23 ottobre 2026 - Padova – Gran Teatro Geox
  • 31 ottobre 2026 - Avellino – Teatro C. Gesualdo
  • 3 novembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo
  • 5 novembre 2026 – Roma, Auditorium della Conciliazione
  • 6 novembre 2026 – Roma, Auditorium della Conciliazione
  •  7 novembre 2026 – Roma, Auditorium della Conciliazione
  • 10 novembre 2026 – Assisi, Teatro Lyrick
  • 11 novembre 2026 – Ancona, Teatro delle Muse
  • 14 novembre 2026 – Catania, Teatro Metropolitan
  • 15 novembre 2026 – Palermo, Teatro Politeama
  • 17 novembre 2026 – Bari, Teatro Petruzzelli
  • 18 novembre 2026 – Bari, Teatro Petruzzelli
  • 21 novembre 2026 – Catanzaro, Teatro Politeama
  • 22 novembre 2026 – Reggio Calabria, Teatro Cilea
  • 24 novembre 2026 – Cosenza, Teatro Rendano
  • 25 novembre 2026 – Cosenza, Teatro Rendano

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