Brunori Sas, la possibile scaletta dei concerti a Milano

Dopo i tre appuntamenti live al Teatro degli Arcimboldi di Milano, lunedì 12 ottobre Brunori Sas sarà in concerto al Teatro Carlo Felice di Genova. In seguito, il cantautore porterà la sua musica in altre città italiane: da Torino a Cosenza passando per Firenze, Avellino, Roma, Ancona, Catania e Reggio Calabria

brunori sas, la possibile scaletta

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre Brunori Sas salirà sul palco del Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milano. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle tre serate. Attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album L'albero delle noci uscito nel febbraio dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte domenica 4 ottobre al Teatro Clerici di Brescia:

La verità

La ghigliottina

La vita com’è

Capita così

Come stai

Figli della borghesia

Yoko Ono

Ode al cantautore

Italiano-Latino

L’uomo nero

Al di là dell’amore

Lamezia Milano

Canzone contro la paura

Per non perdere noi

L’albero delle noci