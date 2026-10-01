Chiara Pastò presenta il singolo I Believe in Love: il video

I believe in love è un brano pop dal ritmo incalzante, attraversato dalle atmosfere energiche e coinvolgenti della dance e della soul music. Un titolo semplice e diretto, quasi una dichiarazione d’intenti, che racchiude il cuore di una canzone dedicata alla libertà, alla ricerca di sé e alla capacità di continuare a credere nell’amore anche quando intorno sembra mancare la pace. Nasce da un desiderio profondamente umano: poter vivere secondo la propria natura, senza rinunciare ai propri sogni e senza ferire il prossimo. Un’affermazione del proprio diritto di essere liberi, di immaginare, di cercare la propria strada e, soprattutto, di non arrendersi.



“Io vorrei vivere come mi pare / Ma non per questo vorrei farti del male / Solo vivere libera / Almeno di sognare”.



È proprio la libertà, intesa non come fuga dagli altri ma come autenticità, a diventare uno dei temi centrali del singolo. Una libertà che si accompagna alla voglia di amare, di dare luce alla vita e di trovare dentro se stessi quella serenità che spesso il mondo esterno non riesce a offrire. Il viaggio raccontato nella canzone è prima di tutto un viaggio interiore: attraversare il mondo, andare “a piedi nudi”, esplorare l’universo e continuare a cercare quella pace che ancora non si trova. Un percorso fatto di domande, desideri e inquietudini, ma anche di una certezza che rimane sempre accesa: credere nell’amore. La frase “I believe in love”, ripetuta come un vero e proprio mantra, diventa così molto più di un semplice ritornello: è una risposta alla necessità di trovare un significato più profondo all’esistenza.



Musicalmente, il singolo unisce la sensibilità del pop a un sound dinamico e trascinante, richiamando l’energia della dance e le sfumature emotive della soul music. Una veste sonora luminosa accompagna un testo introspettivo, creando un contrasto tra la voglia di ballare e la necessità di riflettere. Ad accompagnare il brano, il videoclip, realizzato da Elia Pellegrini, traduce in immagini la ricerca di pace e libertà raccontata nella canzone. Immersa in scenari naturali, tra acqua, luce e vita, l’artista intraprende un viaggio simbolico alla ricerca di un equilibrio più autentico. La natura diventa così un luogo di rigenerazione e di connessione con noi stessi. Un messaggio che invita anche a riflettere sull’importanza di rispettarla e proteggerla: perché prenderci cura della natura significa, in fondo, prenderci cura anche di noi.



I believe in love è un inno alla forza dell’amore, alla libertà di sognare e alla scelta di non arrendersi. Perché, anche in un mondo che spesso sembra aver perso la propria direzione, continuare a credere nell’amore può essere già un modo per accendere una luce. La produzione vede la collaborazione di Tiziano Mion, autore, co-compositore e produttore dei brani, la cui sensibilità artistica ha contribuito a definire l’identità sonora del progetto. Cristian Piccinelli e il suo staff di affermati musicisti si sono occupati dell’arrangiamento e della produzione musicale, donando al brano una veste sonora curata nei minimi dettagli.