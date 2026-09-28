Foja festeggiano i loro 20 anni di storia con un concerto a Napoli

Dopo quasi tre anni di silenzio dalle scene, i Foja tornano finalmente dal vivo. L'appuntamento è per sabato 26 dicembre 2026 al Duel Club di Napoli, in via Antiniana ad Agnano, per una data unica e speciale, che segna il ritorno sul palco della band nella sua formazione originale e celebra vent'anni di storia musicale.

Per questa attesissima reunion, sul palco ci saranno Dario Sansone (voce), Luigi Scialdone (chitarre e mandolino), Giuliano Falcone (basso), Giovanni Schiattarella (batteria) e Ennio Frongillo (chitarre). Il concerto è pensato come una vera festa e, allo stesso tempo, come un viaggio a ritroso che parte nel 2006, quando la band sale per la prima volta su un palco proponendo una personalissima miscela di rock, folk e canzone napoletana.



Cinque anni dopo, nel gennaio 2011, il singolo “'O sciore e 'o viento”, accompagnato dal celebre videoclip d'animazione diretto da Alessandro Rak, anticipa l'album “Na storia nova” (pubblicato da Full Heads/Materia Principale), oggi considerato uno dei dischi simbolo del rinnovamento musicale partenopeo. Con quattro album all'attivo, la band ha costruito un percorso straordinario fatto di centinaia di concerti in Italia e all'estero – con tour in Europa, Canada e Stati Uniti – e importanti riconoscimenti, tra cui le Targhe Tenco e le candidature ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento.

I Foja sono stati inoltre la prima rock band napoletana a portare il proprio repertorio sul prestigioso palco del Teatro di San Carlo, oltre ad aver calcato i palchi delle maggiori location della città.



Come veri e propri pionieri della new wave folk-rock napoletana degli anni Duemila, i Foja hanno aperto la strada a una nuova generazione di musicisti, ridefinendo il rapporto tra tradizione e contemporaneità. L'evento del 26 dicembre non sarà quindi solo la celebrazione di un anniversario, ma l'occasione imperdibile per ritrovare dal vivo le canzoni, l'energia e l'identità di una band che ha segnato vent'anni di musica contemporanea, stringendo un legame viscerale con il proprio pubblico, in Italia e oltre i confini nazionali.