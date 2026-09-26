Il 29 settembre il chitarrista e compositore Roberto Fabbri sarà in concerto nella sala Goffredo Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma con Battisti in...Classica, il suo progetto discografico dedicato a Lucio Battisti. Il live inizierà alle ore 20 e lui sarà accompagnato dal Philotes Strings Quartet e l’Ensemble d’archi del Conservatorio Statale Giulio Briccialdi di Terni diretti da Luca Proietti, autore degli arrangiamenti. Le canzoni di Battisti, eseguite dalla sei corde di Fabbri con la delicatezza del tocco e la sapienza del grande concertista, si arricchiscono così della dimensione orchestrale degli archi. Un accompagnamento che ne esalta la forza melodica e armonica e conferisce ai brani uno spessore e una veste tali da proiettarli in una vera e propria dimensione classica. In scaletta saranno presenti i grandi classici del repertorio del cantautore reatino rivisitati da Roberto Fabbri in una versione per chitarra ed archi e contenuti nel suo album I Successi di Lucio Battisti in cover per chitarra. A questi brani si aggiungeranno per la prima volta 29 Settembre, La Luce dell’est e Acqua azzurra acqua chiara.