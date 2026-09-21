Angelo Ticli presenta il singolo Solo l'Amore Vincerà: il video

Solo l’amore vincerà rappresenta pienamente la mia visione della vita e il percorso che ho compiuto fino a oggi. È un brano autobiografico, nato dalle cadute, dagli errori, dalle delusioni e dai momenti difficili che ho attraversato. Ma soprattutto nasce dalla consapevolezza che ogni esperienza, anche quella più dolorosa, può diventare un’occasione per rialzarsi, crescere e ricominciare. La canzone parla di fede, di coraggio e della forza necessaria per non arrendersi quando la vita mette davanti a noi ostacoli che sembrano insuperabili. Al centro c’è l’amore, che per me rimane l’unica risposta realmente capace di dare un senso alle ferite, alle sconfitte e a tutto ciò che ci mette alla prova. È l’amore inteso non soltanto come sentimento, ma come scelta, come energia, come capacità di continuare a credere negli altri, in se stessi e nel futuro. Non volevo raccontare qualcosa di costruito o distante dalla mia esperienza. In questa canzone ci sono le mie fragilità, le mie paure e le mie cadute, ma anche la determinazione con cui ho sempre cercato di trasformare ciò che mi ha fatto soffrire in nuova energia. È proprio da questa trasformazione che nasce il messaggio del brano: non possiamo sempre scegliere ciò che ci accade, ma possiamo scegliere come reagire e quale significato dare a ciò che viviamo.



Dal punto di vista musicale ho voluto conservare l’impatto e l’energia del rock melodico, cercando però un suono moderno e internazionale. Allo stesso tempo, non volevo perdere quella sensibilità che appartiene alla tradizione della canzone italiana, fatta di melodia, emozione e attenzione alle parole. Il risultato è un brano nel quale convivono forza e vulnerabilità, energia e introspezione. Anche il videoclip rispecchia questa ricerca di autenticità. Non abbiamo voluto costruire una storia recitata o aggiungere elementi estranei al significato della canzone. Siamo entrati in studio e abbiamo semplicemente lasciato parlare la musica. Il video mi mostra mentre interpreto il brano insieme ai miei musicisti, cercando di restituire l’atmosfera e l’energia di una vera esecuzione live.



Ho voluto che il pubblico potesse vedere gli sguardi, l’intesa, gli strumenti, la passione e quella connessione speciale che nasce quando una band suona realmente insieme.

Per me il rock non è soltanto un genere musicale: è un modo di affrontare la vita. Significa cadere, rialzarsi, continuare a lottare e soprattutto non smettere di credere nei propri sogni. “Solo l’amore vincerà” è il messaggio che desidero lasciare a chi mi ascolta: anche quando tutto sembra perduto, esiste sempre una ragione per ricominciare.