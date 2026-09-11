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Marracash e Guè, testo e significato del singolo Casini che esce oggi

Musica

La canzone campiona Gangsta's Paradise di Coolio, un brano leggendario del repertorio urban internazionale, poi a parlare è un testo in cui Marra e Guè vanno alla massima potenza. Per loro doppio show il 12 e 13 settembre di Milano

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Una delle coppia iconiche del rap italiano torna col singolo Casini, il nuovo capitolo della loro storia di collaborazioni, che arriva a festeggiare trent'anni di amicizia, vent'anni di carriera vissuta insieme e dieci anni dal joint album Santeria. Prodotto da Marz, Casini campiona Gangsta's Paradise di Coolio, un brano leggendario del repertorio urban internazionale, per il resto a parlare è il testo del brano in cui Marracash e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. L’amore per le rime, il flow, i testi, le punchline e tutto l’amore per il rap, caratterizzeranno anche il doppio show esclusivo del 12 e 13 settembre di Milano. Un’occasione irripetibile per il pubblico di rivivere, in un’unica e potente dimensione live, uno dei sodalizi artistici più rilevanti della scena urban italiana. All’Ippodromo Snai San Siro i due artisti porteranno sul palco tutti i successi confezionati insieme in 20 anni di carriera ma anche la forza, l’energia e l’estetica di un album, Santeria (Universal, 2016) che ha ridefinito il suono e l’immaginario del rap italiano in un dialogo continuo tra passato, presente e futuro.

CASINI, IL TESTO

Casini da star, casini da bar
Casini giù in mezzo alla via (Casini)
Casini da club, casini WhatsApp
Casini su tutta la linea (Casini)
Casini con miss, casini più street
Casini dopo una partita (Casini)
Casini lassù, casini nel Sud
Casini da tutta la vita (Ah)

Casini, ah, ah, latini
Sangue, canini (Ah), schiavi, cannini (Ah)
Destri, mancini (Ah), frati, cugini (Ah)
Pazzi (Ah), cavalli (Ah) senza fantini
Qua non c'è medicina per la febbre del cash
Casini dentro i DM, casini con la mia ex
Tuta Nocta, figlio di mignotta in futuro e in passato (Ah, ah)
Questa vita mi ha invasato (Yo), sono incasinato
Qua si muore con quello con cui ferisci
L'amore dura poco come i soldi che finisci, baby, capisci?
Nessuno è santo, cambia solo la versione
Maledetti dal cordone, salva dai casini un brother

Casini da star, casini da bar
Casini giù in mezzo alla via (Casini)
Casini da club, casini WhatsApp
Casini su tutta la linea (Casini)
Casini con miss, casini più street
Casini dopo una partita (Casini)
Casini lassù, casini nel Sud
Casini da tutta la vita

Oh God, ora che torno è un casino grosso
Tu hai il cuore tenero e il cazzo moscio
Non sai quanto ho corso per togliermi quest'odore di dosso
E casini nuovi più ne risolvo
Mi ricordo noi bambini (Ah), già cavallini (Yeah)
Gradi е gradini (Yeah), padri e padrini (Mhm)
L'asfalto scotta, fachiri (Vroom)
La mercе trotta, facchini
Ora dopo ora la tensione sale
Tipo Nuovo ordine mondiale (Fuck)
Sbirro ti tortura e poi ha lo scudo penale
Sono in armatura e la penna è una spada laser, Marracash

Casini da star, casini da bar
Casini giù in mezzo alla via (Casini)
Casini da club, casini WhatsApp
Casini su tutta la linea (Casini)
Casini con miss, casini più street
Casini dopo una partita (Casini)
Casini lassù, casini nel Sud
Casini da tutta la vita

Senza di noi so che ti annoi
Ma fatti i cazzi tuoi se poi non vuoi casini
Puoi fare il playboy
Ma col senno di poi lei porta solo casini
Se non hai soldi, casini (Casini)
Se ce ne hai troppi, casini (Casini)
Ho fatto troppi scalini per tornare nei casini

Casini da star, casini da bar
Casini giù in mezzo alla via (Casini)
Casini da club, casini WhatsApp
Casini su tutta la linea (Casini)
Casini con miss, casini più street
Casini dopo una partita (Casini)
Casini lassù, casini nel Sud
Casini da tutta la vita

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Il fonico di Madame la lascia per Marracash e Guè, Madame chiarisce
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©IPA/Fotogramma

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