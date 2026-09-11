Marracash e Guè, testo e significato del singolo Casini che esce oggi

Una delle coppia iconiche del rap italiano torna col singolo Casini , il nuovo capitolo della loro storia di collaborazioni, che arriva a festeggiare trent'anni di amicizia, vent'anni di carriera vissuta insieme e dieci anni dal joint album Santeria . Prodotto da Marz, Casini campiona Gangsta's Paradise di Coolio, un brano leggendario del repertorio urban internazionale, per il resto a parlare è il testo del brano in cui Marracash e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. L’amore per le rime, il flow, i testi, le punchline e tutto l’amore per il rap, caratterizzeranno anche il doppio show esclusivo del 12 e 13 settembre di Milano. Un’occasione irripetibile per il pubblico di rivivere, in un’unica e potente dimensione live, uno dei sodalizi artistici più rilevanti della scena urban italiana. All’Ippodromo Snai San Siro i due artisti porteranno sul palco tutti i successi confezionati insieme in 20 anni di carriera ma anche la forza, l’energia e l’estetica di un album, Santeria (Universal, 2016) che ha ridefinito il suono e l’immaginario del rap italiano in un dialogo continuo tra passato, presente e futuro.

CASINI, IL TESTO



Casini da star, casini da bar

Casini giù in mezzo alla via (Casini)

Casini da club, casini WhatsApp

Casini su tutta la linea (Casini)

Casini con miss, casini più street

Casini dopo una partita (Casini)

Casini lassù, casini nel Sud

Casini da tutta la vita (Ah)



Casini, ah, ah, latini

Sangue, canini (Ah), schiavi, cannini (Ah)

Destri, mancini (Ah), frati, cugini (Ah)

Pazzi (Ah), cavalli (Ah) senza fantini

Qua non c'è medicina per la febbre del cash

Casini dentro i DM, casini con la mia ex

Tuta Nocta, figlio di mignotta in futuro e in passato (Ah, ah)

Questa vita mi ha invasato (Yo), sono incasinato

Qua si muore con quello con cui ferisci

L'amore dura poco come i soldi che finisci, baby, capisci?

Nessuno è santo, cambia solo la versione

Maledetti dal cordone, salva dai casini un brother



Casini da star, casini da bar

Casini giù in mezzo alla via (Casini)

Casini da club, casini WhatsApp

Casini su tutta la linea (Casini)

Casini con miss, casini più street

Casini dopo una partita (Casini)

Casini lassù, casini nel Sud

Casini da tutta la vita



Oh God, ora che torno è un casino grosso

Tu hai il cuore tenero e il cazzo moscio

Non sai quanto ho corso per togliermi quest'odore di dosso

E casini nuovi più ne risolvo

Mi ricordo noi bambini (Ah), già cavallini (Yeah)

Gradi е gradini (Yeah), padri e padrini (Mhm)

L'asfalto scotta, fachiri (Vroom)

La mercе trotta, facchini

Ora dopo ora la tensione sale

Tipo Nuovo ordine mondiale (Fuck)

Sbirro ti tortura e poi ha lo scudo penale

Sono in armatura e la penna è una spada laser, Marracash



Casini da star, casini da bar

Casini giù in mezzo alla via (Casini)

Casini da club, casini WhatsApp

Casini su tutta la linea (Casini)

Casini con miss, casini più street

Casini dopo una partita (Casini)

Casini lassù, casini nel Sud

Casini da tutta la vita



Senza di noi so che ti annoi

Ma fatti i cazzi tuoi se poi non vuoi casini

Puoi fare il playboy

Ma col senno di poi lei porta solo casini

Se non hai soldi, casini (Casini)

Se ce ne hai troppi, casini (Casini)

Ho fatto troppi scalini per tornare nei casini



Casini da star, casini da bar

Casini giù in mezzo alla via (Casini)

Casini da club, casini WhatsApp

Casini su tutta la linea (Casini)

Casini con miss, casini più street

Casini dopo una partita (Casini)

Casini lassù, casini nel Sud

Casini da tutta la vita