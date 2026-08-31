l Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell'estate italiana, sta arrivando! Martedì 1 settembre, all’Arena di Verona, va in scena il grande show della prima radiovisione d’Italia: ascolteremo tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell'estate 2026. Anche questa decima edizione ha registrato il tutto esaurito, confermando il successo straordinario e l'incredibile richiamo dell’evento, ormai uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia. Sul palco tutti gli artisti più amati e le canzoni più suonate dalla radio italiane durante la stagione estiva. La line up completa: ALESSANDRA AMOROSO, ANGELINA MANGO, ANNA, BRESH, DELIA, DITONELLAPIAGA, EMMA, ERNIA, FABRI FIBRA, FRANCESCO GABBANI, FRED DE PALMA, FULMINACCI, GAIA, GIANNA NANNINI, GIANNI MORANDI, IRAMA, J-AX, LEVANTE, MARCO MASINI, MERK & KREMONT, NOEMI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE BAUSA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONYPITONY. Ma non finisce qui, sul palco dell’Arena di Verona non mancheranno grandi sorprese, con tanti altri grandissimi artisti.



L’edizione 2026 di Power Hits Estate di RTL 102.5, sarà presentata da Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5.



Lo scorso 31 maggio, in occasione del Power Hits Estate di Roma, sono state lanciate due classifiche: quella settimanale, che decreta il brano primo classificato di ogni settimana, e quella generale, che decreta il Power Hit dell'estate 2026. Le classifiche si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull'airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno espresso la loro preferenza per le canzoni in classifica e le votazioni sono state registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. Dunque l'1 settembre 2026 verrà proclamato il power hit dell’estate 2026, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia. Lo show sarà in diretta dall’Arena di Verona a partire dalle ore 21.00, in radio e in televisione su RTL 102.5 (canale 36) e in streaming su RTL 102.5 Play. Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, durante la serata saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI e SIAE: il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – FIMI al singolo italiano più venduto nel periodo 29 maggio 2026 – 27 agosto 2026 (dati NIQ Italia); il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – PMI al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 31 maggio 2026 – 28 agosto 2026; il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – SIAE al brano (pubblicato negli anni 2025, 2026) più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 1° giugno al 28 agosto 2026; il premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2026 all’album più venduto nel periodo agosto 2025 - agosto 2026 (dal 29 agosto 2025 al 27 agosto 2026, dati NIQ Italia).



Dunque per il decimo anno consecutivo, sarà nuovamente l'Arena di Verona a ospitare l’evento Power Hits Estate di RTL 102.5. Con la sua storia e la sua incomparabile bellezza, l'Arena, che ha visto esibirsi i più grandi artisti del mondo, si conferma il luogo perfetto per il grande spettacolo della prima radiovisione italiana. Il Power Hits Estate rappresenta il culmine e la conclusione dell'estate italiana. Lo spettacolo, che riunisce le hit più popolari dell'estate e gli artisti di maggior successo, sarà l'occasione per salutare la stagione estiva con una serata ricca di musica, emozione e tanto divertimento.