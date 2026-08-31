Francavilla è Jazz torna per la tredicesima edizione: il programma

Sale la febbre per la tredicesima edizione di Francavilla è Jazz (Francavilla

Fontana, provincia di Brindisi), festival ormai riconosciuto a livello nazionale, e sempre più dall’impronta internazionale, diretto da Alfredo Iaia, brillantemente coadiuvato dal responsabile organizzativo Roberto Passaro e reso possibile grazie all’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e al contributo degli sponsor privati. Piazza Giovanni XXIII sarà il palco principale dei sei concerti in programma dal 2 al 6 settembre (inizio alle 21:00 con ingresso gratuito), a eccezione dell’ultimo appuntamento previsto per martedì 8 alle 21 presso la Terrazza di Enotria (prenotazione obbligatoria con ticket), ovvero il live firmato Perico Sambeat Group Feat. Fabrizio Bosso – “Dedicated To Miles & Trane”. Mercoledì 2 si aprirà il sipario con Eddie Gomez Italian Quartet, formazione diretta da una leggenda vivente del contrabbasso jazz come Gomez e completata da un eccellente trio composto da Alessandro Presti (tromba), Salvatore Bonafede (pianoforte) e Joe Santoro (batteria). Il repertorio verterà principalmente sul periodo d’oro vissuto da Eddie Gomez nel trio di Bill Evans (dal 1966 al 1977), oltre a standard della tradizione jazzistica e qualche brano originale.



Il 3 salirà sul palco il Pat Bianchi Quartet Feat. Stéphane Belmondo – Tony Lakatos – Bernd Reiter, quartetto di uno fra i più grandi organisti Hammond in ambito mondiale come Bianchi, affiancato da tre eccellenze europee del jazz: Stéphane Belmondo (tromba e flicorno), Tony Lakatos (sax) e Bernd Reiter (batteria). Standard jazz riarrangiati e alcune composizioni originali di Pat Bianchi costituiranno gran parte

del repertorio. Si proseguirà il 4 con un doppio set pensato ad hoc per le nuove generazioni del jazz: alle 21 Scannapieco-Geremia Quintet, line-up con Antonio Scannapieco (tromba), Pasquale Geremia (sax tenore), Guglielmo Santimone (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso) e Angelo Gregorio (batteria), quintetto dal futuro radioso nel solco dell’hard bop targato anni Sessanta. Poi, alle 22:00, Vittorio Solimene Quartet – “Letter To…”, con Lorenzo Simoni (sax alto), Vittorio Solimene (pianoforte), Alessandro Bintzios (contrabbasso) e Michele Santoleri (batteria), quattro giovani jazzisti di grande talento già apprezzati in tutta Italia. Il concerto sarà l’occasione per presentare il nuovo album “Letter To…” di Solimene, un disco in orbita contemporary jazz che si discosta dal linguaggio strettamente legato alla tradizione jazzistica.



Il 5 ecco Max Ionata Special Edition – “Tivoli”, formazione diretta da uno fra i sassofonisti jazz italiani più rappresentativi degli ultimi vent’anni, anche all’estero, come Ionata. Insieme a lui, tre punte di diamante del jazz nordeuropeo: Martin Sjöstedt (pianoforte), Jesper Bodilsen (contrabbasso) e Martin Maretti Andersen (batteria). “Tivoli” è un disco assai rispettoso della tradizione jazzistica, che unisce la toccante vena melodica, armonica e l’alto senso estetico dai tratti poetici, tipico della scena jazz scandinava, alla creatività e al fervore espressivo che caratterizza i grandi jazzisti italiani come l’autore del progetto. Il tutto fra standard e composizioni originali. Domenica 6 settembre sarà protagonista Karima con il suo nuovo album “Canta Autori”. Cantante dall’inestimabile talento, affiancata da tre musicisti di assoluto livello come Piero Frassi (pianoforte e tastiere), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo Guerra (batteria), la musicista livornese presenterà il suo nuovo disco dedicato ad alcuni fra i più grandi cantautori italiani di sempre: Lucio Dalla, Pino Daniele, Umberto Bindi, Lucio Battisti e non solo.



In conclusione, martedì 8 settembre alle 21:00 presso la Terrazza di Enotria (unico concerto con prenotazione obbligatoria e ticket), si spegneranno i riflettori con Perico Sambeat Group Feat. Fabrizio Bosso – “Dedicated To Miles & Trane”. Formazione alla testa di Sambeat, formidabile sassofonista spagnolo, completata da una notevole sezione ritmica costituita da Michele Di Martino (piano), Tommaso

Scannapieco (contrabbasso) e Giovanni Scasciamacchia (batteria), arricchita da uno fra i trombettisti jazz italiani più blasonati e acclamati degli ultimi vent’anni come Bosso, “Dedicated To Miles & Trane” è un amorevole tributo a due icone sacre come Miles Davis e John Coltrane nel centenario della loro nascita.