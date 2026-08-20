Per maltempo annullati concerti in Toscana, anche Sal da Vinci

Il concerto si svolgerà regolarmente domani sera, 21 agosto e i biglietti già acquistati restano validi per la data di recupero. A causa dell'allerta meteo arancione annullato anche il concerto di Enrico Nigiotti al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Grosseto)
Non solo lo spettacolo di Panariello, altri eventi vengono annullati per il maltempo in entrata dal nord ovest in Toscana. Uno è il concerto di Sal Da Vinci previsto stasera, 20 agosto, a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca): è stato rinviato a domani, venerdì 21 agosto, a causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Regione. Il concerto si svolgerà regolarmente domani sera, 21 agosto e i biglietti già acquistati restano validi per la data di recupero e non sarà necessario effettuare alcuna sostituzione. A causa dell'allerta meteo arancione annullato anche il concerto di Enrico Nigiotti di stasera al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Grosseto). Gli organizzatori lo hanno posticipato a sabato 29 agosto 2026. La nuova data è stata concordata per consentire il recupero dell'evento nelle migliori condizioni. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data del 29 agosto.