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Per maltempo annullati concerti in Toscana, anche Sal da Vinci

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©Kika Press

Il concerto si svolgerà regolarmente domani sera, 21 agosto e i biglietti già acquistati restano validi per la data di recupero. A causa dell'allerta meteo arancione annullato anche il concerto di Enrico Nigiotti al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Grosseto)

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Non solo lo spettacolo di Panariello, altri eventi vengono annullati per il maltempo in entrata dal nord ovest in Toscana. Uno è il concerto di Sal Da Vinci previsto stasera, 20 agosto, a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca): è stato rinviato a domani, venerdì 21 agosto, a causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Regione. Il concerto si svolgerà regolarmente domani sera, 21 agosto e i biglietti già acquistati restano validi per la data di recupero e non sarà necessario effettuare alcuna sostituzione. A causa dell'allerta meteo arancione annullato anche il concerto di Enrico Nigiotti di stasera al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Grosseto). Gli organizzatori lo hanno posticipato a sabato 29 agosto 2026. La nuova data è stata concordata per consentire il recupero dell'evento nelle migliori condizioni. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data del 29 agosto. 

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