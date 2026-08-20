Jova Summer Party, la possibile scaletta del concerto a Catanzaro

Nelle prossime settimane Lorenzo Jovanotti proseguirà il Jova Summer Party con gli appuntamenti in programma a Palermo, Napoli, Barletta e Roma
Dopo il concerto a Montesilvano, sabato 22 agosto Lorenzo Jovanotti porterà il Jova Summer Party a Catanzaro. Tra gli ospiti Chiello, Ghetto Kumbé e Davide Ambrogio. Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: “lI mio set serale è una cavalcata senza tregua dove io con la mia band, e pure il pubblico, entriamo in un flusso estatico unico”.
lorenzo jovanotti a catanzaro, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con il Jova Summer Party. Il 22 agosto la voce di Ragazzo fortunato farà ballare il pubblico della Calabria Music Arena con uno spettacolo lungo ore. In attesa dello show, l’artista ha annunciato alcuni ospiti presenti: Chiello, Ghetto Kumbé, Davide Ambrogio, i DJ Federico Scavo e Molella. L’artista ha raccontato su Instagram: “In questa avventura del Jova Summer Party il mio set serale è una cavalcata senza tregua dove io con la mia band e pure il pubblico entriamo in un flusso estatico unico, quindi con gli amici che passano a trovarci faremo incursioni al tramonto, quando c’è ancora un po’ di luce solare. A Catanzaro ci sarà una lineup piena di gente pazzesca, venite a divertirvi”.
Al momento Lorenzo Jovanotti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della giornata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni proposte allo spettacolo di Olbia:
Afternoon Set 1
Ricordati di vivere
Si alza il vento
Afternoon Set 2
Cado verso l’alto
Un raggio di sole
Tutto l’amore che ho
DNA
Main Set
Shiva jam
Attaccami la spina
Lo scimpanzé
(Tanto)3
Gimme Five
Penso positivo
Oceanica
Le canzoni
Buon vento
Mi fido di te
Ora
Come musica
No Potho Reposare
So solo che la vita / Estate
Bella
I love you baby
L’estate addosso
Ti porto via con me
La notte dei desideri
Gente della notte
Chiaro di luna
Baciami ancora / Sapore di sale
Oh, vita!
Muoviti muoviti
Una tribù che balla
Ciao mamma
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang
Gli immortali
L’ombelico del mondo
Ragazzo fortunato
A te
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Dopo gli spettacoli di Olbia e Montesilvano, Lorenzo Jovanotti (FOTO) ha scritto sul profilo Instagram che conta più di due milioni e mezzo di follower: “Ho ancora addosso l’energia dei primi due Jova Summer Party a Olbia e a Montesilvano che sono stati esperienze che devo ancora elaborare perché lì dentro c’è qualcosa di unico, di diverso da tutte le atmosfere di live a cui ho assistito”.
Nelle prossime settimane Lorenzo Jovanotti proseguirà il Jova Summer Party con gli appuntamenti in scena a Palermo, Napoli, Barletta e Roma. Questo il calendario aggiornato dei concerti:
- 29 agosto, Palermo - SOLD OUT
- 30 agosto, Palermo
- 5 settembre, Napoli
- 8 settembre, Bari - recupero della data del 17 agosto
- 12 settembre, Roma - SOLD OUT
- 13 settembre, Roma
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