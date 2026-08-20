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Jova Summer Party, la possibile scaletta del concerto a Catanzaro

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nelle prossime settimane Lorenzo Jovanotti proseguirà il Jova Summer Party con gli appuntamenti in programma a Palermo, Napoli, Barletta e Roma

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Dopo il concerto a Montesilvano, sabato 22 agosto Lorenzo Jovanotti porterà il Jova Summer Party a Catanzaro. Tra gli ospiti Chiello, Ghetto Kumbé e Davide Ambrogio. Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: “lI mio set serale è una cavalcata senza tregua dove io con la mia band, e pure il pubblico, entriamo in un flusso estatico unico”.

lorenzo jovanotti a catanzaro, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con il Jova Summer Party. Il 22 agosto la voce di Ragazzo fortunato farà ballare il pubblico della Calabria Music Arena con uno spettacolo lungo ore. In attesa dello show, l’artista ha annunciato alcuni ospiti presenti: Chiello, Ghetto Kumbé, Davide Ambrogio, i DJ Federico Scavo e Molella. L’artista ha raccontato su Instagram: “In questa avventura del Jova Summer Party il mio set serale è una cavalcata senza tregua dove io con la mia band e pure il pubblico entriamo in un flusso estatico unico, quindi con gli amici che passano a trovarci faremo incursioni al tramonto, quando c’è ancora un po’ di luce solare. A Catanzaro ci sarà una lineup piena di gente pazzesca, venite a divertirvi”.

 

Al momento Lorenzo Jovanotti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della giornata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni proposte allo spettacolo di Olbia:

 

Afternoon Set 1

Ricordati di vivere

Si alza il vento

 

Afternoon Set 2

Cado verso l’alto

Un raggio di sole

Tutto l’amore che ho

DNA

 

Main Set

Shiva jam

Attaccami la spina

Lo scimpanzé

(Tanto)3

Gimme Five

Penso positivo

Oceanica

Le canzoni

Buon vento

Mi fido di te

Ora

Come musica

No Potho Reposare

So solo che la vita / Estate

Bella

I love you baby

L’estate addosso

Ti porto via con me

La notte dei desideri

Gente della notte

Chiaro di luna

Baciami ancora / Sapore di sale

Oh, vita!

Muoviti muoviti

Una tribù che balla

Ciao mamma

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Gli immortali

L’ombelico del mondo

Ragazzo fortunato

A te

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Nelle prossime settimane Lorenzo Jovanotti proseguirà il Jova Summer Party con gli appuntamenti in scena a Palermo, Napoli, Barletta e Roma. Questo il calendario aggiornato dei concerti:

  • 29 agosto, Palermo - SOLD OUT
  • 30 agosto, Palermo
  • 5 settembre, Napoli
  • 8 settembre, Bari - recupero della data del 17 agosto
  • 12 settembre, Roma - SOLD OUT
  • 13 settembre, Roma

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