Jova Summer Party, la possibile scaletta del concerto a Catanzaro

Nelle prossime settimane Lorenzo Jovanotti proseguirà il Jova Summer Party con gli appuntamenti in programma a Palermo, Napoli, Barletta e Roma Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo il concerto a Montesilvano, sabato 22 agosto Lorenzo Jovanotti porterà il Jova Summer Party a Catanzaro. Tra gli ospiti Chiello, Ghetto Kumbé e Davide Ambrogio. Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: “lI mio set serale è una cavalcata senza tregua dove io con la mia band, e pure il pubblico, entriamo in un flusso estatico unico”.

lorenzo jovanotti a catanzaro, la possibile scaletta Nuovo appuntamento con il Jova Summer Party. Il 22 agosto la voce di Ragazzo fortunato farà ballare il pubblico della Calabria Music Arena con uno spettacolo lungo ore. In attesa dello show, l’artista ha annunciato alcuni ospiti presenti: Chiello, Ghetto Kumbé, Davide Ambrogio, i DJ Federico Scavo e Molella. L’artista ha raccontato su Instagram: “In questa avventura del Jova Summer Party il mio set serale è una cavalcata senza tregua dove io con la mia band e pure il pubblico entriamo in un flusso estatico unico, quindi con gli amici che passano a trovarci faremo incursioni al tramonto, quando c’è ancora un po’ di luce solare. A Catanzaro ci sarà una lineup piena di gente pazzesca, venite a divertirvi”. Al momento Lorenzo Jovanotti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della giornata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni proposte allo spettacolo di Olbia: Afternoon Set 1 Ricordati di vivere Si alza il vento Afternoon Set 2 Cado verso l’alto Un raggio di sole Tutto l’amore che ho DNA Main Set Shiva jam Attaccami la spina Lo scimpanzé (Tanto)3 Gimme Five Penso positivo Oceanica Le canzoni Buon vento Mi fido di te Ora Come musica No Potho Reposare So solo che la vita / Estate Bella I love you baby L’estate addosso Ti porto via con me La notte dei desideri Gente della notte Chiaro di luna Baciami ancora / Sapore di sale Oh, vita! Muoviti muoviti Una tribù che balla Ciao mamma Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Gli immortali L’ombelico del mondo Ragazzo fortunato A te Approfondimento Jovanotti su stop data Barletta: "Sicurezza del pubblico è priorità"