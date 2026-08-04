Arianna presenta il singolo Fuoristrada: il video

Come tutte le mie canzoni anche Fuoristarda nasce dal mio vissuto. L’ho scritta in un momento in cui mi sono resa conto di quanto una relazione possa cambiare completamente il modo in cui percepiamo noi stessi e tutto quello che ci circonda. Mi sono ritrovata a vivere emozioni che non avevo previsto, così forti da farmi perdere il senso del tempo e da mettere in discussione tante certezze che pensavo di avere. Era come se tutto stesse correndo più veloce di me. Quando vivi qualcosa di così intenso, smetti di seguire il percorso che avevi immaginato e inizi a lasciarti guidare dalle emozioni. È una sensazione bellissima e, allo stesso tempo, spaventosa: sai che stai andando oltre il limite, ma una parte di te non vuole fermarsi.



È proprio da quella sensazione che è nata Fuoristrada. Mi piaceva l’idea di usare questa parola come metafora, perché descriveva perfettamente quello che stavo vivendo. Grazie alla sinergia che si è creata nella collaborazione con LE ORE, sono riuscita a esprimere appieno tra suoni e parole ciò che volevo comunicare. Quando abbiamo iniziato a immaginare il videoclip, il punto di partenza è stato proprio questo: trasformare quella sensazione in immagini. Per questo il fuoristrada è diventato l’elemento centrale del video. La metafora del fuoristrada rappresenta un rapporto vissuto al limite tra attrazione, tensione e la consapevolezza di non riuscire più a rallentare. Pur avendo una scrittura emotiva, il brano pop è accompagnato da sonorità dance e , amando l’unione del canto con momenti più coreografici, vi sono delle scene in cui mi lascio andare col corpo a ritmo di musica. Ogni scena segue l’evoluzione delle emozioni, alternando momenti più intimi ad altri in cui tutto sembra correre sempre più veloce. In fondo, Fuoristrada non parla solo della mia storia. Parla di tutte quelle volte in cui scegliamo di lasciarci andare completamente, anche quando sappiamo che potremmo perderci. E forse è proprio in quel momento in cui perdiamo l’orientamento e iniziamo a sentire tutto senza filtri, che le emozioni prendono il volante e capiamo che non era una fuga: era l’unico modo per sentirsi vivi e per arrivare, finalmente, a noi stessi.



Ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, a partire dalla creazione dalla creazione del pezzo in cui è stata fondamentale la collaborazione con LE ORE che mi hanno accompagnata lungo tutto il percorso di produzione con grande cura e professionalità. A Fabrizio Migliorelli che con scrupolosità ha curato il Mix e Master della canzone. A Laura e Luca, il cui talento ha permesso di dare forma visiva a Fuoristrada e che attraverso la fotografia e la realizzazione del videoclip sono riusciti a restituire in immagini le emozioni che il brano vuole comunicare A Miguel Bonini, attore e carissimo amico, che ha contribuito con la propria immagine alla realizzazione del video. A Dischi dei Sognatori, per aver creduto fin dall’inizio al mio progetto artistico.