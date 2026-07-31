Voci dal Mediterraneo torna a Petrosino, ospiti i Jalisse: programma

Terza edizione del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo: presentati il cast ufficiale e gli artisti in gara della terza edizione: l'appuntamento è in Piazza Biscione a Petrosino dal 7 al 9 agosto in Piazza Biscione. A rendere ancora più significativo l'appuntamento va detto che Petrosino verrà proclamata Città della Musica, un riconoscimento che si aggiunge a quelli di Città del Mare, del Vino e della Floricoltura, rafforzando l'identità del territorio come luogo di cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze. Madrina di questa edizione è Natalie Caldonazzo e tra i tanti ospiti ci sono, Adriano Pennino, presidente di giuria Aleandro Baldi e, suuper ospiti, i Jalisse. Il direttore artistico è Massimo Galfano, la sala stampa è coordinata da Flavio Gennaro.



Tanti gli artisti in gara rappresentano diversi Paesi del Mediterraneo e dell'Europa, confermando la vocazione internazionale del Festival: si tratta di Adamas (Germania), Claudia (Italia) Maicol Cavestro (Italia), Laura (Spagna), Mariateresa (Italia), Carmen Fiore (Svizzera), Nica Rol (Italia), Noemi Laudicina (Italia), Roberto Giuca (Italia), Sanfi (Italia), Stefano Matteo (Italia), Vincenzo Mangiaracina (Italia), Melita (Italia) e Matilde Gioè (Italia).



Il Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo si conferma così un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione dei nuovi talenti, alla promozione della musica d'autore e allo scambio culturale tra i popoli del Mediterraneo. Per tre giorni, Petrosino, forte delle sue identità di Città del Mare, del Vino, della Floricoltura e, da quest'anno, anche Città della Musica, diventerà il punto di riferimento della cultura musicale internazionale, accogliendo artisti e professionisti di afflato internazionale..