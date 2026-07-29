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HRVY presenta il singolo Hesitate con una playlist

Musica

Il cantante e autore britannico torna con un nuovo singolo che fa da apripista al suo prossimo Ep Bliss in uscita il 4 settembre in tutto il mondo. Ha scelto per noi dieci canzoni che toccano i suoi ricordi più intimi e personali

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Justin Timberlake - Mirrors

Penso sinceramente che sia il miglior brano di Justin Timberlake. E' stata la prima canzone di cui ho fatto una cover ad essere diventata virale su Facebook. Ha ancora un significato davvero speciale per me.

 

John Legend - All of Me

Penso ancora che sia una delle ballad più belle mai scritte. L'ho cantata durante il mio primissimo tour negli stadi come artista di apertura per le Little Mix, quando avevo 15 anni. 

 

Queen - Bohemian Rhapsody

Una canzone con cui sono cresciuto. Sfidava completamente ogni logica quando è uscita: così tante sezioni e hook diversi stipati in un solo brano. È semplicemente un'opera geniale.

 

Whitney Houston - I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) 

C'è qualcosa in questa canzone che mi fa semplicemente provare un'emozione particolare. Il mio brano preferito per matrimoni. E poi, ha un cambio di tonalità, e io adoro i cambi di tonalità!

 

SZA - Good Days

L'intro di questa canzone per me è il suono dell'estate. In un certo senso mi fa sentire nostalgico, anche se non è poi così vecchia. Mi mette sempre in uno stato d'animo riflessivo, ma in modo davvero positivo.

 

Rihanna feat. Calvin Harris - We Found Love

Questa è stata la colonna sonora della mia prima adolescenza. Le mie prime feste in casa, i miei primi baci e le uscite da brillo con i miei amici per fare i grandi. Ci sono così tanti ricordi legati a questa canzone!

 

Abba - Dancing Queen

Probabilmente la mia canzone preferita di tutti i tempi. Non c'è molto altro da aggiungere! È semplicemente la perfezione assoluta del pop svedese

 

Frank Ocean - Lost

Questa canzone mi fa sentire libera. E' perfetta in una giornata d'estate o durante un viaggio in macchina. Curiosità: in realtà è la canzone che ascolto sempre al decollo ogni volta che volo,

 

Post Malone & Swae Lee - Sunflower

Un'altra canzone che mi mette subito di buon umore. Ha quella perfetta atmosfera estiva e trasmette già nostalgia, anche se non è poi così vecchia.

 

U2 - Where the Streets Have No Name

Una delle intro più magiche mai scritte. Mio padre mi ha fatto crescere con gli U2, e questa canzone mi fa venire la pelle d'oca ancora oggi, ogni singola volta. È la sua band preferita, quindi significa davvero molto per me.

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"Singolarmente", i 36 singoli usciti e da non perdere

Miglior singolo di giugno è Retrò di Marsali che racconta un mondo distopico dove resistono solo due amanti per un ballo lungo una notte. Menzione speciale per Alessandra Tumolillo, Trilussa, Meribì, Freeeda, Giglio e Valentina Tioli. Tolta l'artista di Pescara, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito.   SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

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