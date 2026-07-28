Folkabbestia presentano il singolo Maestà con una playlist

La canzone, cantata in dialetto barese, si evolve su un tappeto sonoro in movimento tra reggae, dub e folk mediterraneo, mescolando sonorità popolari e vibrazioni urbane. Con questa nuovo brano la storica band pugliese ribadisce che la loro musica affonda le radici nella tradizione linguistica e musicale del Sud Italia e ha la capacità di mantenere sempre uno sguardoampio sul presente