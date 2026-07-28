Folkabbestia presentano il singolo Maestà con una playlist

La canzone, cantata in dialetto barese, si evolve su un tappeto sonoro in movimento tra reggae, dub e folk mediterraneo, mescolando sonorità popolari e vibrazioni urbane. Con questa nuovo brano la storica band pugliese ribadisce che la loro musica affonda le radici nella tradizione linguistica e musicale del Sud Italia e ha la capacità di mantenere sempre uno sguardoampio sul presente
Fabrizio De André - Crêuza de Mä (genovese)
Un viaggio sonoro nel cuore del Mediterraneo. De André trasforma il dialetto
genovese in una lingua universale, capace di raccontare il mare, gli uomini e
l'incontro tra culture diverse. Un capolavoro assoluto della musica italiana.
Otello Profazio - Qua si campa d'aria (calabrese)
Ironia, denuncia sociale e straordinaria forza narrativa si fondono in un brano
che racconta con lucidità e amarezza la capacità di sopravvivere anche nelle
difficoltà più estreme. Noi Folkabbestia gli abbiamo reso omaggio
reinterpretandolo nell'album Non è mai troppo tardi per avere un'infanzia
felice.
Domenico Modugno - ‘U pisci spada (salentino)
Una ballata intensa e poetica che celebra il mare e il duro lavoro dei
pescatori. Modugno dimostra come il dialetto possa raggiungere un livello
espressivo altissimo, trasformando la tradizione popolare in grande musica
d'autore.
Enzo Jannacci e Dario Fo - Ho visto un re (Sempre allegri bisogna stare)
(lombardo/italiano)
Un capolavoro di satira sociale. Attraverso l'ironia e il linguaggio popolare,
Dario Fo ed Enzo Jannacci raccontano le ingiustizie e i rapporti di potere,
trasformando una filastrocca apparentemente leggera in una feroce critica
alla società. Un brano intelligente, divertente e ancora sorprendentemente
attuale. Nella scrittura del nostro nuovo singolo, Maestà, ci siamo in parte
ispirati proprio a questo modo di raccontare la realtà: usare l'ironia, il
paradosso e un linguaggio popolare per affrontare temi seri con leggerezza
solo apparente.
Franco Battiato - Stranizza d'amuri (siciliano)
Un brano di rara delicatezza, in cui il dialetto siciliano diventa poesia pura.
Battiato intreccia memoria, spiritualità e identità in una canzone sospesa tra
tradizione e modernità. Poche parole bastano a evocare un universo di
emozioni, dimostrando come il dialetto possa raggiungere un livello
espressivo di straordinaria bellezza.
Nino Manfredi - Tanto pè cantà (romanesco)
Scritta da Ettore Petrolini e Alberto Simeoni, è un inno alla leggerezza e alla
filosofia popolare romana. Dietro l'apparente spensieratezza si nasconde un
invito a vivere con ironia, senza perdere il gusto delle piccole cose.
Totò - Malafemmena (napoletano)
Una delle più intense canzoni d'amore della tradizione italiana. Elegante,
malinconica e profondamente poetica, rivela il lato più intimo di Totò, autore
capace di emozionare tanto con le parole quanto con il sorriso.
Tradizione popolare - Tarantella del Gargano (garganico)
Più che un semplice brano, è uno dei simboli della musica popolare del Sud.
Il ritmo ipnotico, la danza e la forza della tradizione raccontano l'anima del
Gargano e il patrimonio culturale della Puglia.
Canzoniere Grecanico Salentino - Kali nifta (griko salentino)
Una delle espressioni più affascinanti della cultura salentina. Il griko, antica
lingua di origine greca, dona al brano un fascino senza tempo, sospeso tra
memoria, identità e spiritualità.
Matteo Salvatore - Il pescivendolo (foggiano/garganico)
Matteo Salvatore è stato uno dei più grandi cantastorie italiani. Con la sua
voce autentica ha trasformato il dialetto garganico in poesia popolare,
raccontando con ironia e profonda umanità il mondo contadino. Noi
Folkabbestia abbiamo reinterpretato questo brano nella raccolta Adunata per
un lamento, rendendo omaggio a uno dei maestri della musica popolare
italiana.
"Singolarmente", i 36 singoli usciti e da non perdere
Miglior singolo di giugno è Retrò di Marsali che racconta un mondo distopico dove resistono solo due amanti per un ballo lungo una notte. Menzione speciale per Alessandra Tumolillo, Trilussa, Meribì, Freeeda, Giglio e Valentina Tioli. Tolta l'artista di Pescara, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO