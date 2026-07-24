Prima volta in Italia, sold out e pubblico in visibilio. Tremila persone tutte per lei, al debutto a Milano, per l’unica data del Late Checkout Tour, per un’ora e mezza di show in cui la stella della musica urbana latina ha brillato e confermato il suo talento. Young Miko è arrivata in Italia, e tornerà sicuramente presto. Il racconto del concerto Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Al Circolo Magnolia non c’è uno spazio vuoto: sono in tantissimi, e arrivano da tutta Italia, solo per lei, al debutto nel nostro paese. Lei è María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, e arriva da Porto Rico, cuore pulsante della musica latina urbana che, anche grazie a lei, sta vivendo un nuovo ed interessante rinascimento. Lei è soprattutto Young Miko e, prima di diventare la star di oggi, aveva grandi sogni. Ma ha dovuto affrontare momenti difficili, che hanno messo in discussione i suoi desideri.

La storia di Young Miko Quando andava a scuola amava scrivere poesie, tanto da specializzarsi in disegno al campus Río Piedras dell’Università di Porto Rico dove, però, è rimasta poco per alcuni tagli di bilancio fatti alla struttura. Poi l’iscrizione all’Università Interamericana a San Germán nel 2017, anno in cui l’uragano Maria colpisce e distrugge Porto Rico. Calamità naturale a cui seguono alcuni terremoti tre anni dopo e la pandemia, che mettono in dubbio i sogni di artista di Young Miko, che pensa di mollare tutto. La mamma, però, la sprona e lei continua. Fa la tatuatrice e guadagna i soldi per pagarsi lo studio di registrazione. Nel 2021, però, arriva la svolta: pubblica 105 Freestyle, a cui seguono Puerto Rican Mami e la collaborazione con Villano Antillano, Vendetta, che l’hanno resa una delle artiste più famose di Porto Rico. Da lì il percorso di Miko prende il volo. Collabora all’album Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana di Bad Bunny e Data di Tainy, duetta con Feid. Nel 2022 debutta con Trap Kitty, progetto che la consacra come talento dell’urbano music, poi arriva att. e Do Not Disturb, a cui segue Do Not Disturb: Late Checkout versione deluxe dell’ultimo album, pubblicata a maggio 2026. Tanti riconoscimenti, tra cui il premio come Unstoppable Artist ai Billboard Latin Women in Music la rendono un’artista che, giorno dopo giorno, sta segnando la sua strada. Approfondimento Bad Bunny trionfa a Milano, la festa è boricua e supera ogni confine

Young Miko debutta in Italia e conquista il pubblico con la sua musica urbana Lo si nota anche al Circolo Magnolia, in occasione della sua prima data in Italia in assoluto: Miko si ferma spesso ad osservare il pubblico, quasi in segno di rispetto e anche incredulità, quasi a non credere che così tanta gente sia lì proprio per ascoltare i suoi brani. La cosa bella, bellissima è che non c’è un momento in cui il pubblico non canti le sue canzoni, e non risponda in modo partecipato e bello a ciò che dice. Miko spesso ripete una parola, che è anche il segreto del suo essere così amata: familia. Famiglia, quello che sta costruendo con chi la ascolta e la segue, un tema che ricorre spesso tra gli artisti portoricani, che oggi stanno definendo sempre più quella musica urbana latina che per anni è stata criticata ma che oggi, anche grazie a loro, sta vivendo un nuovo momento. E si sta riprendendo ciò che spesso è stato tolto. Non è semplice, ma anche Young Miko sta riuscendo in questa piccola ma importantissima rivoluzione culturale. Una missione importantissima, che diffonde in ogni paese in cui suona, e si è vista anche a Milano, in un concerto di metà estate che no, non sarà l’ultimo. Ma solo il primo di una lunga serie. Approfondimento Chuwi, da Porto Rico al mondo con Bad Bunny: l'intervista alla band