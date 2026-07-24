Gerardina Trovato annulla il tour: "Devo operarmi d'urgenza"

Gerardina Trovato ha dovuto cancellare la tournée per motivi di salute. La cantautrice ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram: “Ho una cisti alla gola che addirittura preme sulle corde vocali e devo essere operata d’urgenza”
Gerardina Trovato ha annullato il tour per motivi di salute. L’amata cantautrice siciliana ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram spiegando le ragioni della cancellazione della tournée: “Ho una cisti alla gola che addirittura preme sulle corde vocali e devo essere operata d’urgenza”.
gerardina trovato su instagram: "vi garantisco che tornerò a cantare"
Gerardina Trovato ha dovuto cancellare la tournée per motivi di salute. La cantautrice ha condiviso un messaggio sul suo profilo social: “Quello che devo dirvi non è proprio una bella cosa. Io ero felice, felice davvero perché dopo tanto, tanto tempo, sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d'Italia. Con un gruppo fortissimo, con dei musicisti bravissimi”.
L’artista ha proseguito: “Durante le prove ho sentito un dolorino alla gola, pensavo fosse stanchezza, pensavo che l’otorino mi dicesse di fare una bella dormita, un giorno o due al massimo di riposo, e poi vai. Invece, la visita e subito la tac con il contrasto, scusate, ho un po’ di paura perché non avevo mai fatto una tac con il contrasto, ed è venuto fuori che ho una cisti alla gola che addirittura preme sulle corde vocali e devo essere operata d’urgenza”.
Approfondimento
Tiziano Ferro, l'invito in America a Gerardina Trovato
Gerardina Trovato ha proseguito: “Non dovrebbe essere maligna, dovrebbe essere benigna, ma comunque poco importa perché dovrò subire due interventi: uno alla cisti e uno alle corde vocali, quindi purtroppo per questo tour 2026 sarò al Policlinico”. Infine, la cantautrice ha concluso: “L’unica cosa che mi e vi dico, a voi fan, è che vi garantisco che tornerò a cantare, come prima, se non meglio di prima, il prima possibile. Dite una preghierina per me, vi voglio un mondo di bene e spero presto di vedervi di nuovo tutti”.
Dopo essersi fatta conoscere con il brano Ma non ho più la mia città, classificatosi al secondo posto nella sezione Novità del Festival di Sanremo 1993, negli anni successivi Gerardina Trovato si è affermata come una delle cantautrici più amate del panorama italiano, ricordiamo i brani Gechi e vampiri e Piccoli già grandi. Dopo un periodo lontana dalle scene, la cantautrice aveva fatto ritorno sul palco.
Approfondimento
Gerardina Trovato avverte: "Profili falsi chiedono soldi a mio nome"
©Getty
Da Emma Marrone a Angelina Mango, i cantanti che si sono presi pausa
Sempre più star della musica nazionale e internazionale hanno scelto di mettere in pausa il proprio percorso artistico per dedicare tempo a sé stessi e ai propri cari, curare la propria salute fisica e mentale e dedicarsi con rinnovata energia a nuovi progetti. Da Samuele Bersani a Sangiovanni, ecco gli artisti che hanno momentaneamente lasciato i palchi