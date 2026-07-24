Gerardina Trovato annulla il tour: "Devo operarmi d'urgenza"

Gerardina Trovato ha dovuto cancellare la tournée per motivi di salute. La cantautrice ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram: “Ho una cisti alla gola che addirittura preme sulle corde vocali e devo essere operata d’urgenza”

Gerardina Trovato ha annullato il tour per motivi di salute. L’amata cantautrice siciliana ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram spiegando le ragioni della cancellazione della tournée: “Ho una cisti alla gola che addirittura preme sulle corde vocali e devo essere operata d’urgenza”.

gerardina trovato su instagram: "vi garantisco che tornerò a cantare"

Gerardina Trovato ha dovuto cancellare la tournée per motivi di salute. La cantautrice ha condiviso un messaggio sul suo profilo social: “Quello che devo dirvi non è proprio una bella cosa. Io ero felice, felice davvero perché dopo tanto, tanto tempo, sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d'Italia. Con un gruppo fortissimo, con dei musicisti bravissimi”.

L’artista ha proseguito: “Durante le prove ho sentito un dolorino alla gola, pensavo fosse stanchezza, pensavo che l’otorino mi dicesse di fare una bella dormita, un giorno o due al massimo di riposo, e poi vai. Invece, la visita e subito la tac con il contrasto, scusate, ho un po’ di paura perché non avevo mai fatto una tac con il contrasto, ed è venuto fuori che ho una cisti alla gola che addirittura preme sulle corde vocali e devo essere operata d’urgenza”.