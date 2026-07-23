Pooh, la possibile scaletta del concerto a Palermo

pooh, la possibile scaletta del concerto

In queste settimane i Pooh stanno girando l’Italia con la tournée nata per celebrare sessant’anni di carriera. Il 26 luglio il gruppo porterà la sua musica sul palco del Teatro di Verdura. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la formazione non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Piccola Katy a Dammi solo un minuto passando per Chi fermerà la musica, Dimmi di sì e Amici per sempre. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio al concerto di Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cure

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica