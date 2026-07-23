Pooh, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Il 29 luglio i Pooh si esibiranno a Lucca per l’appuntamento inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Dopo alcune settimane di pausa, il 19 agosto il gruppo riprenderà la tournée in programma in numerose città. Chiusura prevista il 9 settembre a Caserta
Domenica 26 luglio i Pooh saranno in concerto al Teatro di Verdura di Palermo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del gruppo (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
pooh, la possibile scaletta del concerto
In queste settimane i Pooh stanno girando l’Italia con la tournée nata per celebrare sessant’anni di carriera. Il 26 luglio il gruppo porterà la sua musica sul palco del Teatro di Verdura. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la formazione non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Piccola Katy a Dammi solo un minuto passando per Chi fermerà la musica, Dimmi di sì e Amici per sempre. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio al concerto di Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cure
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
Approfondimento
I Pooh ricevono il premio alla carriera a Sanremo 2026. VIDEO
Il 29 luglio i Pooh si esibiranno a Lucca per l’appuntamento inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Dopo alcune settimane di pausa, il 19 agosto il gruppo riprenderà la tournée in programma in numerose città. Chiusura prevista il 9 settembre a Caserta. Questo il calendario completo con tutti i dettagli del tour:
- 29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone - Lucca Summer Festival
- 19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba
- 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia
- 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello
- 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri
- 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi
- 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose
- 1 settembre – Macerata, Sferisterio
- 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
- 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
- 7 settembre - Parma, Parco Ducale
- 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
Approfondimento
I Pooh ritornano a luglio a Piazza San Marco a Venezia dopo 50 anni
©Getty
I Pooh a Sanremo 2026, 60 anni di carriera in 22 foto
La storica band tornerà sul palco dell'Ariston in occasione della serata finale, a tre anni di distanza dall'ospitata del 2023, quando dedicarono un toccante ricordo a Stefano D'Orazio, scomparso il 6 novembre 2020. Il loro è un viaggio lungo oltre cinquant’anni durante i quali hanno accompagnato il pubblico, raccontato la cultura, l’amore e le sfumature della società