Katy Perry, la possibile scaletta del concerto a Lucca

A giugno Katy Perry ha pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn, arrivato a pochi mesi di distanza dal precedente brano Bandaids. Nel corso degli anni la popstar statunitense ha collezionato numerosi successi, ricordiamo I Kissed a Girl, Teenage Dream, Roar, The One That Got Away e Never Really Over
Domenica 19 luglio Katy Perry tornerà in Italia per il concerto inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Firework: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
katy perry a lucca, la possibile scaletta
A pochi mesi dal concerto all’Unipol Arena di Bologna, la cantautrice statunitense tornerà in Italia con lo show in programma alle Mura Storiche di Lucca. Opening act il trio Dov’è Liana. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del festival, il concerto di Katy Perry avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la popstar non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album 143 uscito nel settembre del 2024. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite mercoledì 8 luglio al concerto di Stoccarda:
- California Gurls
- Teenage Dream
- Last Friday Night (T.G.I.F.)
- Chained to the Rhythm
- Never Really Over
- Dark Horse
- E.T.
- Part of Me
- I’m His, He’s Mine
- Bon Appétit
- Bandaids
- Watch It Burn
- Head Will Roll
- Legendary Lovers
- The One That Got Away
- Hot n Cold
- I Kissed a Girl
- All the Love
- Lifetimes
- Wide Awake
- Roar
- Firework
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Dopo il concerto di Lucca, Katy Perry chiuderà la tournée estiva con gli ultimi tre appuntamenti live. L’artista è tra le voci più amate della scena pop mondiale, tra i suoi grandi successi ricordiamo I Kissed a Girl, Teenage Dream, Roar, The One That Got Away e Never Really Over. Inoltre, nel corso degli anni la cantante ha collezionato numerose collaborazioni: da Starstrukk con il gruppo 3OH!3 a When I’m Gone con Alesso passando per California Gurls con Snoop Dogg e I'm His, He's Mine con Doechii.
Nel giugno di quest’anno Katy Perry (FOTO) ha pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn, arrivato a pochi mesi di distanza dal precedente Bandaids. L’artista ha spiegato il significato del brano sul suo profilo Instagram: "Ho sentito la rabbia dentro di me, ma non ho lasciato che mi consumasse. Ho dovuto lasciarla andare affinché non mi uccidesse".
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