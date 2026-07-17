Katy Perry, la possibile scaletta del concerto a Lucca

A giugno Katy Perry ha pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn, arrivato a pochi mesi di distanza dal precedente brano Bandaids. Nel corso degli anni la popstar statunitense ha collezionato numerosi successi, ricordiamo I Kissed a Girl, Teenage Dream, Roar, The One That Got Away e Never Really Over

A pochi mesi dal concerto all’Unipol Arena di Bologna, la cantautrice statunitense tornerà in Italia con lo show in programma alle Mura Storiche di Lucca. Opening act il trio Dov’è Liana . Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del festival , il concerto di Katy Perry avrà inizio alle ore 21.30 . Al momento la popstar non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album 143 uscito nel settembre del 2024. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite mercoledì 8 luglio al concerto di Stoccarda:

Dopo il concerto di Lucca, Katy Perry chiuderà la tournée estiva con gli ultimi tre appuntamenti live. L’artista è tra le voci più amate della scena pop mondiale, tra i suoi grandi successi ricordiamo I Kissed a Girl, Teenage Dream, Roar, The One That Got Away e Never Really Over. Inoltre, nel corso degli anni la cantante ha collezionato numerose collaborazioni: da Starstrukk con il gruppo 3OH!3 a When I’m Gone con Alesso passando per California Gurls con Snoop Dogg e I'm His, He's Mine con Doechii.

Nel giugno di quest’anno Katy Perry (FOTO) ha pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn, arrivato a pochi mesi di distanza dal precedente Bandaids. L’artista ha spiegato il significato del brano sul suo profilo Instagram: "Ho sentito la rabbia dentro di me, ma non ho lasciato che mi consumasse. Ho dovuto lasciarla andare affinché non mi uccidesse".