Katy Perry ha pubblicato il singolo Watch It Burn: il testo e il video

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Katy Perry ha pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn: il testo e il videoclip

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

In attesa del concerto al Lucca Summer Festival nella serata di domenica 19 luglio, Katy Perry ha pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn. Il videoclip, sequel del video del precedente brano Bandaids, ha superato 350.000 visualizzazioni su YouTube in meno di dodici ore

Katy Perry è tornata più agguerrita che mai. La popstar statunitense ha appena pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn raccontando sul suo profilo Instagram da oltre 190.000.000 di follower: “Ho sentito la rabbia dentro di me, ma non ho lasciato che mi consumasse. Ho dovuto lasciarla andare affinché non mi uccidesse”.

katy perry, è uscito il nuovo singolo watch it burn

In attesa del concerto al Lucca Summer Festival nella serata di domenica 19 luglio, l'artista (FOTO) ha pubblicato Watch It BurnParallelamente, Katy Perry ha lanciato il videoclip, diretto da Christian Breslauer. Il filmato, sequel del video del precedente singolo Bandaids, ha superato 350.000 visualizzazioni su YouTube in meno di dodici ore. Intervistata da Zane Lowe per Apple Music, la voce di Teenage Dream ha spiegato il significato del brano: “Onestamente, è stato una sorta di illuminazione. Dopo essermi chiesta: ‘Lo pubblico? Non lo pubblico?’, stavo facendo hot yoga, che adoro, e durante la pratica mi capitano spesso delle rivelazioni. Ero seduta in una posizione che mi faceva sentire una dea e ho pensato: ‘Cavolo, per gran parte della mia vita non mi sono mai permessa di provare rabbia proprio quando avrei avuto bisogno di provarla’”.

 

L’artista ha aggiunto: “In un certo senso l'ho sempre ingoiata, repressa, oppure ho preferito rifugiarmi nell'amore e nella luce, scegliere la strada più nobile. Ma ora mi dico: posso anche parlare di amore e luce... e stare zitta. Perciò ho capito che, se sono riuscita a pubblicare questo brano, se sono riuscita a trovare il coraggio di condividere la mia storia, e di mostrare qualcosa che per me è davvero molto personale, allora forse anche qualcun altro potrà sentirsi libero di riconoscere e vivere la propria rabbia”.

Approfondimento

Katy Perry ha eseguito live l'inedito Watch It Burn. VIDEO

Katy Perry è tra le protagoniste indiscusse della scena musicale internazionale con oltre settanta milioni di album venduti in tutto il mondo e più di sessanta miliardi di streaming su Spotify. Nel corso degli anni la cantante ha pubblicato grandi successi: Thinking of You, Firework, The One That Got Away, Part of Me, Roar e Never Really Over. Questo il testo del brano Watch It Burn di Katy Perry:

 

For years

You fed me only crumbs

You paid me only dust

Said I was too hard to love

Oh oh oh

For years

I tried to rise above

Was only light and love

But now I’m shut the fuck up

Oh oh oh

You know I gave and I gave

Now I’m giving up

There’s nothing more you can take, no

Don’t wanna cause a scene

But give me the gasoline

Tonight’s the night

I light a match

Throw it hard behind my back

Gonna try to forgive and forget

Light a cigarette

And watch it burn

With the past

I’ma breathe in the ash

Gonna try to forgive and forget

Light a cigarette

And watch it burn

Thank you

For showing me the pain

This was not a mistake

The mistake would be to stay

You know I gave and I gave

Now I’m giving up

There’s nothing more you can take, no

Don’t wanna cause a scene

But give me the gasoline

Tonight’s the night

I light a match

Throw it hard behind my back

Gonna try to forgive and forget

Light a cigarette

And watch it burn

With the past

I’ma breathe in the ash

Gonna try to forgive and forget

Light a cigarette

And watch it burn

I’m gonna get what I deserve

I’m sorry I know that it hurts

Finally I put myself first

And watch it burn

I’m gonna get what I deserve

I’m sorry I know that it hurts

Finally I put myself first
And watch it burn

Approfondimento

Katy Perry pubblica un'anteprima del nuovo singolo Watch It Burn
FOTOGALLERY

©Getty

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