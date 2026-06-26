Katy Perry ha pubblicato il singolo Watch It Burn: il testo e il video

In attesa del concerto al Lucca Summer Festival nella serata di domenica 19 luglio, Katy Perry ha pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn. Il videoclip, sequel del video del precedente brano Bandaids, ha superato 350.000 visualizzazioni su YouTube in meno di dodici ore
Katy Perry è tornata più agguerrita che mai. La popstar statunitense ha appena pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn raccontando sul suo profilo Instagram da oltre 190.000.000 di follower: “Ho sentito la rabbia dentro di me, ma non ho lasciato che mi consumasse. Ho dovuto lasciarla andare affinché non mi uccidesse”.
katy perry, è uscito il nuovo singolo watch it burn
In attesa del concerto al Lucca Summer Festival nella serata di domenica 19 luglio, l'artista (FOTO) ha pubblicato Watch It Burn. Parallelamente, Katy Perry ha lanciato il videoclip, diretto da Christian Breslauer. Il filmato, sequel del video del precedente singolo Bandaids, ha superato 350.000 visualizzazioni su YouTube in meno di dodici ore. Intervistata da Zane Lowe per Apple Music, la voce di Teenage Dream ha spiegato il significato del brano: “Onestamente, è stato una sorta di illuminazione. Dopo essermi chiesta: ‘Lo pubblico? Non lo pubblico?’, stavo facendo hot yoga, che adoro, e durante la pratica mi capitano spesso delle rivelazioni. Ero seduta in una posizione che mi faceva sentire una dea e ho pensato: ‘Cavolo, per gran parte della mia vita non mi sono mai permessa di provare rabbia proprio quando avrei avuto bisogno di provarla’”.
L’artista ha aggiunto: “In un certo senso l'ho sempre ingoiata, repressa, oppure ho preferito rifugiarmi nell'amore e nella luce, scegliere la strada più nobile. Ma ora mi dico: posso anche parlare di amore e luce... e stare zitta. Perciò ho capito che, se sono riuscita a pubblicare questo brano, se sono riuscita a trovare il coraggio di condividere la mia storia, e di mostrare qualcosa che per me è davvero molto personale, allora forse anche qualcun altro potrà sentirsi libero di riconoscere e vivere la propria rabbia”.
Approfondimento
Katy Perry ha eseguito live l'inedito Watch It Burn. VIDEO
Katy Perry è tra le protagoniste indiscusse della scena musicale internazionale con oltre settanta milioni di album venduti in tutto il mondo e più di sessanta miliardi di streaming su Spotify. Nel corso degli anni la cantante ha pubblicato grandi successi: Thinking of You, Firework, The One That Got Away, Part of Me, Roar e Never Really Over. Questo il testo del brano Watch It Burn di Katy Perry:
For years
You fed me only crumbs
You paid me only dust
Said I was too hard to love
Oh oh oh
For years
I tried to rise above
Was only light and love
But now I’m shut the fuck up
Oh oh oh
You know I gave and I gave
Now I’m giving up
There’s nothing more you can take, no
Don’t wanna cause a scene
But give me the gasoline
Tonight’s the night
I light a match
Throw it hard behind my back
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette
And watch it burn
With the past
I’ma breathe in the ash
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette
And watch it burn
Thank you
For showing me the pain
This was not a mistake
The mistake would be to stay
You know I gave and I gave
Now I’m giving up
There’s nothing more you can take, no
Don’t wanna cause a scene
But give me the gasoline
Tonight’s the night
I light a match
Throw it hard behind my back
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette
And watch it burn
With the past
I’ma breathe in the ash
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette
And watch it burn
I’m gonna get what I deserve
I’m sorry I know that it hurts
Finally I put myself first
And watch it burn
I’m gonna get what I deserve
I’m sorry I know that it hurts
Finally I put myself first
And watch it burn
Approfondimento
Katy Perry pubblica un'anteprima del nuovo singolo Watch It Burn
©Getty
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