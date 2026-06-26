Katy Perry ha pubblicato il singolo Watch It Burn: il testo e il video

Katy Perry è tornata più agguerrita che mai. La popstar statunitense ha appena pubblicato il nuovo singolo Watch It Burn raccontando sul suo profilo Instagram da oltre 190.000.000 di follower: “Ho sentito la rabbia dentro di me, ma non ho lasciato che mi consumasse. Ho dovuto lasciarla andare affinché non mi uccidesse”.

katy perry, è uscito il nuovo singolo watch it burn

In attesa del concerto al Lucca Summer Festival nella serata di domenica 19 luglio, l'artista (FOTO) ha pubblicato Watch It Burn. Parallelamente, Katy Perry ha lanciato il videoclip, diretto da Christian Breslauer. Il filmato, sequel del video del precedente singolo Bandaids, ha superato 350.000 visualizzazioni su YouTube in meno di dodici ore. Intervistata da Zane Lowe per Apple Music, la voce di Teenage Dream ha spiegato il significato del brano: “Onestamente, è stato una sorta di illuminazione. Dopo essermi chiesta: ‘Lo pubblico? Non lo pubblico?’, stavo facendo hot yoga, che adoro, e durante la pratica mi capitano spesso delle rivelazioni. Ero seduta in una posizione che mi faceva sentire una dea e ho pensato: ‘Cavolo, per gran parte della mia vita non mi sono mai permessa di provare rabbia proprio quando avrei avuto bisogno di provarla’”.

L’artista ha aggiunto: “In un certo senso l'ho sempre ingoiata, repressa, oppure ho preferito rifugiarmi nell'amore e nella luce, scegliere la strada più nobile. Ma ora mi dico: posso anche parlare di amore e luce... e stare zitta. Perciò ho capito che, se sono riuscita a pubblicare questo brano, se sono riuscita a trovare il coraggio di condividere la mia storia, e di mostrare qualcosa che per me è davvero molto personale, allora forse anche qualcun altro potrà sentirsi libero di riconoscere e vivere la propria rabbia”.