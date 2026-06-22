Katy Perry ha eseguito live l'inedito Watch It Burn. VIDEO

Il 20 giugno, durante il concerto al Rock In Rio Lisbona, l'artista ha anticipato il nuovo singolo, che uscirà ufficialmente giovedì 25 giugno

Il 20 giugno, durante il concerto al Rock In Rio Lisbona, Katy Perry ha cantato il nuovo singolo Watch It Burn, che uscirà ufficialmente giovedì 25 giugno. La cantante aveva già anticipato live il nuovo brano dalle sonorità rock il 18 giugno al festival O Son do Camiño in Spagna e, in precedenza, aveva anche raccontato nel podcast Unfamous le origini della canzone, che nasce da un periodo personale complesso e da emozioni rimaste a lungo sotto la superficie. Il singolo intende invece lasciarsi alle spalle ciò che fa male, attraversare la rabbia e trasformarla in altro, in un vero e proprio momento di liberazione. “Sai che ho dato e ho dato / Ora mi arrendo, non c'è più niente che tu possa prendere / Non voglio fare una scenata, ma dammi la benzina. Stanotte è la notte, accendo un fiammifero / Lo getto forte dietro la mia schiena / Cercherò di perdonare e dimenticare / Accendo una sigaretta e la guardo bruciare”, recita il testo.

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DOPO LE CRITICHE, "LA MIA VOCE È TORNATA" Durante lo show al Rock In Rio Lisbona, Katy Perry, che indossava lo stesso abito che aveva già sfoggiato durante l’Hello Katy Tour nel 2009, ha inoltre eseguito davanti ai 90.000 spettatori una versione acustica del brano Roar, che nel 2013 aveva raggiunto la vetta delle classifiche. “Non avrei mai immaginato, quando indossavo questo abito anni fa a Lisbona, che avrei scritto una canzone intitolata Roar, che l’avrei cantata in tutto il mondo per milioni di persone e che a un certo punto avrei perso il mio ruggito”, ha detto la cantante al pubblico, alludendo probabilmente a una serie di critiche negative che l’hanno investita negli ultimi tempi, comprese le recensioni poco lusinghiere per il settimo album in studio 143, uscito nel 2024, e le derisioni per la sua partecipazione al volo tutto al femminile nello spazio a bordo della capsula Blue Origin nel 2025. “Perché la vita è fatta di stagioni. E a volte non hai voglia di alzarti dal letto e a volte non riesci a ruggire. E a volte le cose che la gente dice di te ti feriscono davvero, perché non sei un robot; sei un essere umano. Ecco perché dobbiamo essere gentili. Ecco perché dobbiamo scegliere la gentilezza. Perché non sai mai cosa sta passando qualcuno, vero?”, ha proseguito. “E ammetto di aver perso un po' la mia voce. Era solo un sussurro, ma visto che la prossima settimana pubblicherò il mio prossimo brano, Watch It Burn, vi assicuro che la mia voce è tornata”. Approfondimento Katy Perry pubblica un'anteprima del nuovo singolo Watch It Burn