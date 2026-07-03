Katy Perry è tra le artiste di maggior successo nella storia della musica. Dopo essersi affermata con I Kissed a Girl, la popstar ha conquistato le classifiche con numerosi successi: da Teenage Dream a Never Really Over passando per Firework, Roar, The One That Got Away, Part of me e Wide Awake

Katy Perry è tornata con il nuovo singolo Watch It Burn. A distanza di pochi giorni dall’uscita, la popstar statunitense ha condiviso le immagini del backstage del videoclip del brano. Domenica 19 luglio l’artista sarà in concerto al Lucca Summer Festival.

katy perry, il backstage del videoclip di watch it burn Katy Perry ha raccontato la realizzazione del videoclip di Watch It Burn, sequel del precedente brano Bandaids uscito nel novembre dello scorso anno, con un video pubblicato sul suo canale YouTube. Il filmato ha mostrato il lavoro sul set diretto da Christian Breslauer. In occasione della pubblicazione del singolo, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 190.000.000 di follower: “Ho sentito la rabbia dentro di me, ma non ho lasciato che mi consumasse. Ho dovuto lasciarla andare affinché non mi uccidesse”. Nelle prossime settimane Katy Perry (FOTO) continuerà la tournée estiva in programma nei festival europei esibendosi in numerose nazioni: dalla Spagna alla Svizzera passando per la Germania e la Francia. Annunciato anche uno spettacolo in Italia: domenica 19 luglio al Lucca Summer Festival. Inoltre, l’artista ha comunicato l’uscita della pellicola The Lifetimes Tour: Live From Paris. Il lavoro arriverà sul grande shcermo tra pochi mesi, al momento massimo riserbo sull’esatta data di distribuzione. Approfondimento Katy Perry ha pubblicato il singolo Watch It Burn: il testo e il video

Katy Perry è tra le artiste di maggior successo nella storia della musica. Dopo essersi affermata con I Kissed a Girl, la popstar ha conquistato le classifiche con numerosi successi: da Teenage Dream a Never Really Over passando per Firework, Roar, The One That Got Away, Part of Me e Wide Awake. Ricordiamo anche alcune collaborazioni, tra le quali California Gurls con Snoop Dog, 365 con Zedd e When I’m Gone con Alesso. Nel settembre del 2024 la cantautrice ha pubblicato il suo ultimo album 143, uscito a circa quattro anni di distanza dal precedente lavoro Smile. All’interno anche i singoli Woman’s World, Lifetimes e I’m His, He’s Mine in collaborazione con Doechii. Inoltre, la popstar vanta ben tredici nomination ai Grammy Awards. Approfondimento Katy Perry ha eseguito live l'inedito Watch It Burn. VIDEO