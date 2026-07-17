Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Genova

Il 24 luglio Emma riprenderà la tournée esibendosi al Dream Pop Fest di Palermo. Successivamente, l’artista sarà in concerto nelle città di Catania, Ancona, Pescara e Follonica fino all’appuntamento conclusivo in programma il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro del capoluogo lombardo
Il 19 luglio Emma sarà in concerto a Genova per lo spettacolo inserito nel cartellone dell’Altronda Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della voce di Femme fatale: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
emma a genova, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Emma. Domenica 19 luglio la cantautrice (FOTO) porterà la sua musica sul palco dell’Altronda Festival. Lo show si svolgerà all’Arena del Mare al Porto Antico di Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più amate e quelle tratte dall’ultimo album Souvenir uscito nell’ottobre del 2023. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma:
- La mia città
- Vita lenta
- Pretaporter
- Iniziamo dalla fine
- Pezzo di cuore
- Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano
- Mezzo mondo
- In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami
- Brutta storia
- Taxi sulla Luna
- Vacci piano
- Latina / Stupida allegria / Con le nuvole
- Femme fatale
- Sinceramente
- Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella
- In Italia
- Antidroga
- Cercavo amore
- Apnea
- L’amore non mi basta
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Il 24 luglio Emma riprenderà la tournée esibendosi al Dream Pop Fest di Palermo. Successivamente, l’artista sarà in concerto nelle città di Catania, Ancona, Pescara e Follonica fino all’appuntamento conclusivo in programma il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro del capoluogo lombardo. Ecco tutti i dettagli dei concerti:
- 24 luglio, Palermo - Dream Pop Fest
- 25 luglio, Catania - Sotto Il Vulcano Fest
- 1° agosto, Ancona - Piazza Cavour
- 2 agosto, Pescara - Zoo Music Fest
- 4 agosto, Follonica - Follonica Summer Nights
- 9 settembre, Milano - Ippodromo Snai San Siro
Nel corso degli anni Emma ha collezionato numerosi successi: da Calore ad Amore cane con Lazza (FOTO) passando per L’amore non mi basta, Arriverà l’amore, Mi parli piano, Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso, Taxi sulla Luna con Tony Effe e Vacci piano con Rkomi.
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