Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Genova

Il 24 luglio Emma riprenderà la tournée esibendosi al Dream Pop Fest di Palermo. Successivamente, l’artista sarà in concerto nelle città di Catania, Ancona, Pescara e Follonica fino all’appuntamento conclusivo in programma il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro del capoluogo lombardo

emma a genova, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Emma. Domenica 19 luglio la cantautrice (FOTO) porterà la sua musica sul palco dell’Altronda Festival. Lo show si svolgerà all’Arena del Mare al Porto Antico di Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più amate e quelle tratte dall’ultimo album Souvenir uscito nell’ottobre del 2023. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma:

La mia città

Vita lenta

Pretaporter

Iniziamo dalla fine

Pezzo di cuore

Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano

Mezzo mondo

In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami

Brutta storia

Taxi sulla Luna

Vacci piano

Latina / Stupida allegria / Con le nuvole

Femme fatale

Sinceramente

Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella

In Italia

Antidroga

Cercavo amore

Apnea

L’amore non mi basta