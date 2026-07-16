L’Eddie Lang Jazz Festival torna dal 6 al 9 agosto 2026 nei Giardini del Castello Pignatelli di Monteroduni, in provincia di Isernia. La 35ª edizione ospita Jonathan Kreisberg Trio, Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club e Veronica Swift Quartet. In programma anche la finale del concorso internazionale Il Genio di Eddie Lang, concerti di talenti emergenti, AperiJazz, street band, incontri, presentazioni e jam session notturne. Ecco il programma completo, gli orari e i prezzi dei biglietti per i concerti.
A Monteroduni il jazz tornerà ad abitare un castello. Dal 6 al 9 agosto 2026, i Giardini del Castello Pignatelli ospiteranno la 35ª edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival, tra gli appuntamenti più longevi dell’estate musicale molisana.
Il programma attraverserà il jazz contemporaneo, la tradizione cubana e il canto senza confini di genere, con Jonathan Kreisberg Trio, Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club e Veronica Swift Quartet. Prima dei concerti principali troveranno spazio giovani musicisti, formazioni italiane, presentazioni, street band e jam session destinate a prolungare le serate ben oltre l’ultimo applauso.
Il jazz torna al Castello Pignatelli di Monteroduni
Organizzato dalla Eddie Lang Music APS e diretto artisticamente dal maestro Marco Zampogna, il festival conferma la propria vocazione internazionale senza rinunciare al rapporto con il territorio e alla valorizzazione dei talenti emergenti.
La formula alternerà i grandi concerti serali agli appuntamenti formativi e conviviali: il concorso internazionale per giovani chitarristi, l’AperiJazz, le esibizioni itineranti, gli incontri dedicati alla musica e le immancabili jam session di mezzanotte.
Una rassegna nella quale il jazz non viene trattato come un reperto da custodire sotto vetro, ma come una lingua ancora capace di cambiare accento ogni volta che incontra un nuovo musicista.
Il 6 agosto la finale del Genio di Eddie Lang
Il festival si aprirà giovedì 6 agosto alle 17.30 con la presentazione in anteprima di Jazz Guitar Harmony Guide – Dai voicing fondamentali alla visione pianistica sulla chitarra, nuovo libro didattico del maestro Nicola Di Tommaso.
Alle 18.30 Stefano Gasperi alla chitarra e Silvio Fiorelli alle percussioni accompagneranno l’AperiJazz, momento aperto al pubblico che condurrà verso il primo appuntamento sul palco principale.
Alle 21.00 si terrà la finale della 15ª edizione del concorso internazionale Il Genio di Eddie Lang, riservato ai chitarristi under 40. Cinque giovani musicisti saranno valutati da una giuria presieduta da Jonathan Kreisberg. I vincitori riceveranno un premio in denaro e saranno inseriti nella programmazione musicale del 2027.
I riconoscimenti in bronzo saranno realizzati dalla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone. A mezzanotte la musica si sposterà al Bar Amarcord di Piazza Marconi con la jam session dei Soul Vibes. L’ingresso alla finale del concorso sarà gratuito
Jonathan Kreisberg Trio in concerto il 7 agosto
Venerdì 7 agosto il concerto di apertura, previsto alle 21.30, sarà affidato al chitarrista molisano Nicola Di Tommaso, accompagnato da Vittorio Solimene all’organo Hammond e ai sintetizzatori e da Michele Santoleri alla batteria.
A seguire salirà sul palco il Jonathan Kreisberg Trio. Con il chitarrista statunitense suoneranno Marko Churnchetz all’organo Hammond e Greg Hutchinson alla batteria, con Karla Pavón come ospite speciale.
Kreisberg ha costruito il proprio stile facendo convivere il rispetto per la tradizione jazzistica con una ricerca melodica e armonica inquieta. Ha collaborato, tra gli altri, con Dr. Lonnie Smith, Lee Konitz, Joe Locke, Stefano Di Battista, Ari Hoenig e Jane Monheit, senza dimenticare le incursioni giovanili nel progressive rock.
La mezzanotte sarà affidata al trio di Luigi Tessarollo, con Aldo Matullo al contrabbasso e Samuele Giancola alla batteria, per una nuova jam session al Bar Amarcord di Piazza Marconi.
Grupo Compay Segundo, Cuba arriva in Molise
Sabato 8 agosto la giornata comincerà alle 18.30 con la Sassinfunky Street Band, impegnata in un percorso musicale itinerante tra Piazza Monumento e Piazza Marconi.
Alle 21.30 si esibirà il Basilico/Di Pasqua Quartet, vincitore della 14ª edizione del concorso Il Genio di Eddie Lang nella sezione Jazz Band. La formazione è composta da Mattia Basilico al sax tenore, Nicolò Di Pasqua al pianoforte, Andrea Amato al contrabbasso e Luca Guarino alla batteria.
Il concerto principale sarà quello del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, guidato dal contrabbassista Salvador Repilado, figlio di Compay Segundo e custode diretto della sua eredità musicale.
La formazione continua a portare sui palchi internazionali il repertorio e le sonorità del musicista cubano, divenuto celebre in tutto il mondo grazie al progetto Buena Vista Social Club. Clarinetti, chitarre, percussioni, voci e armónico restituiranno il respiro del son cubano, dimostrando che la nostalgia, quando possiede ritmo, può ancora ballare benissimo.
Dopo il concerto, la Sassinfunky Street Band e il New Funk Project II animeranno la jam session notturna alla Lucina Pub di Piazza Monumento.
Veronica Swift chiude il festival il 9 agosto
Il gran finale di domenica 9 agosto sarà affidato a Veronica Swift, una delle voci più versatili emerse dalla scena jazz statunitense contemporanea.
Ad aprire la serata, alle 21.30, sarà Antonio Floris, vincitore della 14ª edizione del concorso Il Genio di Eddie Lang nella sezione Giovani chitarristi. Con lui suoneranno Vittorio Solimene al pianoforte, Gabriele Pagliano al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria.
Veronica Swift sarà accompagnata da Holger Marjamaa al pianoforte, Jack Tustin al basso e Rasmus Svensson-Blixt alla batteria. Il concerto attraverserà un universo musicale che non si lascia rinchiudere nella sola definizione di vocal jazz.
Nel suo album omonimo del 2023, il terzo pubblicato con Mack Avenue Records, Swift accosta standard, rock, opera, musica classica, bossa nova, blues, funk e vaudeville. Una voce che cambia abito senza mai diventare un travestimento e che sembra considerare i generi musicali non come confini, ma come porte da lasciare opportunamente socchiuse.
Jam session, street band e giovani musicisti
Accanto ai tre concerti principali, l’Eddie Lang Jazz Festival 2026 continuerà a investire sui giovani musicisti e sulle formazioni del territorio.
Ogni sera le esibizioni dei protagonisti internazionali saranno precedute da gruppi emergenti o vincitori delle precedenti edizioni del concorso. Dopo la mezzanotte, il festival abbandonerà il palco istituzionale per trasferirsi nei locali e nelle piazze di Monteroduni.
L’ultima jam session, domenica 9 agosto al Bar Amarcord, vedrà protagonista lo Stefano Gasperi Trio, con Gasperi alla chitarra e alla voce, Lorenzo Mastrogiuseppe al basso e Silvio Fiorelli alla batteria.
È forse proprio nelle jam che il jazz rivela la sua natura più autentica: una conversazione durante la quale nessuno conosce già la frase conclusiva.
Biglietti e abbonamenti per i concerti
La finale del concorso internazionale Il Genio di Eddie Lang, in programma il 6 agosto, sarà a ingresso gratuito.
Per i concerti di Jonathan Kreisberg Trio, Grupo Compay Segundo e Veronica Swift Quartet, i biglietti annunciati dagli organizzatori costano 30 euro per il parterre e 40 euro per la poltrona.
L’abbonamento per le tre serate costa 70 euro nel settore parterre e 100 euro nel settore poltrona. I biglietti sono disponibili attraverso il circuito Vivaticket.
I concerti principali inizieranno alle 21.30 nei Giardini del Castello Pignatelli, in via Principe Pignatelli 1, a Monteroduni, in provincia di Isernia.