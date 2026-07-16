L’Eddie Lang Jazz Festival torna dal 6 al 9 agosto 2026 nei Giardini del Castello Pignatelli di Monteroduni, in provincia di Isernia. La 35ª edizione ospita Jonathan Kreisberg Trio, Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club e Veronica Swift Quartet. In programma anche la finale del concorso internazionale Il Genio di Eddie Lang, concerti di talenti emergenti, AperiJazz, street band, incontri, presentazioni e jam session notturne. Ecco il programma completo, gli orari e i prezzi dei biglietti per i concerti.

Il programma attraverserà il jazz contemporaneo, la tradizione cubana e il canto senza confini di genere, con Jonathan Kreisberg Trio, Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club e Veronica Swift Quartet. Prima dei concerti principali troveranno spazio giovani musicisti, formazioni italiane, presentazioni, street band e jam session destinate a prolungare le serate ben oltre l’ultimo applauso.

I riconoscimenti in bronzo saranno realizzati dalla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone. A mezzanotte la musica si sposterà al Bar Amarcord di Piazza Marconi con la jam session dei Soul Vibes. L’ingresso alla finale del concorso sarà gratuito

Alle 21.00 si terrà la finale della 15ª edizione del concorso internazionale Il Genio di Eddie Lang, riservato ai chitarristi under 40. Cinque giovani musicisti saranno valutati da una giuria presieduta da Jonathan Kreisberg. I vincitori riceveranno un premio in denaro e saranno inseriti nella programmazione musicale del 2027.

La formula alternerà i grandi concerti serali agli appuntamenti formativi e conviviali: il concorso internazionale per giovani chitarristi, l’AperiJazz, le esibizioni itineranti, gli incontri dedicati alla musica e le immancabili jam session di mezzanotte.

Organizzato dalla Eddie Lang Music APS e diretto artisticamente dal maestro Marco Zampogna, il festival conferma la propria vocazione internazionale senza rinunciare al rapporto con il territorio e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Jonathan Kreisberg Trio in concerto il 7 agosto

Venerdì 7 agosto il concerto di apertura, previsto alle 21.30, sarà affidato al chitarrista molisano Nicola Di Tommaso, accompagnato da Vittorio Solimene all’organo Hammond e ai sintetizzatori e da Michele Santoleri alla batteria.

A seguire salirà sul palco il Jonathan Kreisberg Trio. Con il chitarrista statunitense suoneranno Marko Churnchetz all’organo Hammond e Greg Hutchinson alla batteria, con Karla Pavón come ospite speciale.

Kreisberg ha costruito il proprio stile facendo convivere il rispetto per la tradizione jazzistica con una ricerca melodica e armonica inquieta. Ha collaborato, tra gli altri, con Dr. Lonnie Smith, Lee Konitz, Joe Locke, Stefano Di Battista, Ari Hoenig e Jane Monheit, senza dimenticare le incursioni giovanili nel progressive rock.

La mezzanotte sarà affidata al trio di Luigi Tessarollo, con Aldo Matullo al contrabbasso e Samuele Giancola alla batteria, per una nuova jam session al Bar Amarcord di Piazza Marconi.