Dopo il successo dell'ultima edizione, l'appuntamento amplia il format e si prepara a trasformare un fine settimana estivo, sabato 25 e domenica 26 luglio, in una grande festa all'insegna della musica, del food e della convivialità. Due giorni di concerti, attività e ospiti internazionali animeranno uno dei luoghi più suggestivi delle colline reggiane

Electronic BBQ cambia passo e per la prima volta si svolgerà su due giornate. L'appuntamento è fissato per sabato 25 e domenica 26 luglio al Parco dei Popoli di Castellarano,in provincia di Reggio Emilia, con un'anteprima venerdì 24 luglio dedicata alla "Notte delle Discoteche". Dopo le oltre 28mila presenze registrate nell'edizione 2025, il festival ideato da Giorgio Zanni, Benny Benassi e Filippo Bedeschi amplia il programma senza rinunciare alla sua identità: ingresso gratuito, musica elettronica di respiro internazionale e un forte legame con il territorio. Nato dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese, sponsor e centinaia di volontari, l'evento punta a consolidarsi come uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate emiliana.

Quattro palchi e artisti internazionali

L'edizione 2026 proporrà una programmazione distribuita su quattro palchi, ognuno dedicato a un'identità musicale diversa. Sul Main Stage si alterneranno nomi di primo piano della scena elettronica come Benny Benassi, Felix Da Housecat, Tiga, PARISI, Sam Ruffillo, Camoufly ed Essentia, mentre gli altri spazi saranno dedicati alla disco e all'italo disco, alla musica dal vivo e alle sonorità afro house. Accanto ai concerti non mancheranno aree con street food emiliano e food truck provenienti da tutta Italia, oltre ad attività sportive come tornei di padel e beach volley. L'obiettivo è offrire un'esperienza aperta a un pubblico trasversale, che unisca musica, convivialità e scoperta del territorio in un festival pensato non solo per gli appassionati di elettronica, ma anche per famiglie, gruppi di amici e visitatori in cerca di un fine settimana all'insegna della condivisione.

I protagonisti della lineup

Felix Da Housecat è uno dei protagonisti della seconda generazione della Chicago house e tra i pionieri dell’electroclash. Avvicinatosi giovanissimo alla scena acid house, pubblica a quindici anni il singolo Phantasy Girl sotto la guida di DJ Pierre. Dopo aver fondato la propria etichetta, Radikal Fear Records, raggiunge la notorietà internazionale con l’album Kittenz and Thee Glitz del 2001. Ha realizzato remix per artisti come Madonna, New Order, Pet Shop Boys e Kylie Minogue.

Tiga, dj, produttore e cantante canadese, è una delle figure più riconoscibili dell’incontro tra techno, cultura rave ed estetica pop. Protagonista della scena di Montréal fin dagli anni Novanta, nel 1998 ha fondato Turbo Recordings, etichetta diventata un punto di riferimento per l’elettronica contemporanea. Ha raggiunto il pubblico internazionale con la reinterpretazione di Sunglasses at Night, con l’album d’esordio Sexor e con brani come Mind Dimension, Let’s Go Dancing e Bugatti.

PARISI è il duo italiano formato dai fratelli Marco e Giampaolo “Jack” Parisi, produttori, musicisti, sound designer e polistrumentisti che dalla scena italiana sono arrivati sui principali palcoscenici internazionali. La loro stretta collaborazione con Fred again li ha portati a contribuire alla produzione di Actual Life 3, premiato nel 2024 con il Grammy Award come miglior album dance/elettronico

Benny Benassi, dj e produttore reggiano di fama mondiale, ha portato la musica elettronica italiana nei club e nei festival internazionali. Il successo globale arriva con Satisfaction, brano diventato uno dei simboli della musica dance dei primi anni Duemila. Nel 2008 ha vinto il Grammy Award per il remix di Bring the Noise dei Public Enemy e, nel corso della carriera, ha collaborato con artisti come Madonna, Chris Brown, David Guetta e John Legend. È direttore artistico di Electronic BBQ.