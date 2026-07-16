BigMama si è laureata al Politecnico di Milano

La rapper avellinese, all'anagrafe Marianna Mammone, ha discusso una tesi in "Urbanistica: città, ambiente e paesaggio" dedicata alla sua Irpinia e a chi ha combattuto contro la malattia. Sui social le foto della proclamazione e una dedica speciale al medico che l'ha seguita durante il linfoma di Hodgkin: "Ora chiamami dottoressa"

C'è un nuovo titolo da aggiungere accanto al nome d'arte di BigMama: quello di dottoressa.

La rapper avellinese si è laureata al Politecnico di Milano in "Urbanistica: città, ambiente e paesaggio", e ha scelto di condividere la gioia del traguardo con i suoi follower attraverso una serie di scatti che raccontano l'emozione della giornata: la tesi tra le mani, gli striscioni preparati dagli amici e gli abbracci con la famiglia davanti alla sede dell'ateneo milanese.

Una tesi che parte dall'Irpinia

Il lavoro accademico di Marianna Mammone non è un semplice adempimento di fine percorso, ma un progetto profondamente legato alla sua storia personale. La tesi si intitola "Metastasi della città: salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall'Irpinia", un titolo che intreccia due dimensioni centrali della vita dell'artista: le radici nella sua terra d'origine e l'esperienza della malattia, affrontata quando era poco più che ventenne. La scelta di analizzare il rapporto tra ambiente, salute e progettazione urbana partendo proprio dal territorio irpino trasforma il percorso di studi in una dichiarazione d'amore verso casa.