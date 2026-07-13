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Zucchero a Messina, la possibile scaletta del concerto allo stadio

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Negli anni Zucchero ha regalato grandi successi al pubblico, tra i suoi album più amati troviamo Blue’s, Oro, incenso e birra, Spirito DiVino e Shake. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Indaco dagli occhi del cielo con Vanessa Carlton a Un zombie a la intemperie con Alejandro Sanz passando per September con Sting

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Nuovo appuntamento live con la tournée di Zucchero. Martedì 14 luglio il cantautore (FOTO) si esibirà allo stadio Franco Scoglio di Messina. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

zucchero a messina, la possibile scaletta

 

Dopo il concerto all’Arena Santa Giuliana di Perugia, il 14 luglio Zucchero riprenderà il tour con l’atteso show in programma allo stadio Franco Scoglio, questo l’indirizzo: località Torrente San Filippo, 98124, Messina. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Partigiano reggiano a Diavolo in me passando per Menta e rosmarino. Queste le canzoni eseguite al concerto di lunedì 6 luglio allo stadio Dall’Ara di Bologna:

  1. SPIRITO NEL BUIO
  2.  MUSIC IN ME
  3.  IL MARE
  4.  IRUBEN ME
  5.  MENTA E ROSMARINO
  6.  PANE E SALE 
  7.  PARTIGIANO REGGIANO
  8. SOLO UNA SANA E CONSAPEVOLE LIBIDINE SALVA IL GIOVANE DALLO STRESS E DALL’AZIONE CATTOLICA
  9.  DUNE MOSSE 
  10. SCINTILLE
  11. FACILE
  12. LOVE AGAIN
  13. BLUE
  14. VEDO NERO
  15. BAILA
  16. UN SOFFIO CALDO
  17. UN PICCOLO AIUTO-OCCHI-DINDONDIO-DONNE
  18. MISERERE
  19. Disco inferno (band only)
  20. Jumping jack flash (band only)
  21. Honky Tonk Train Blues (band only)
  22. IL VOLO
  23. DIAMANTE
  24. COSÌ CELESTE
  25. PER COLPA DI CHI
  26. DIAVOLO IN ME
  27. HEY MAN

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Dopo lo spettacolo di Messina, giovedì 16 luglio Zucchero concluderà la tournée con lo show inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Successivamente, il cantautore riprenderà il tour europeo esibendosi in molte nazioni: dalla Germania alla Finlandia passando per la Svezia. Nel 2027 la voce di Diamante continuerà i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di Baila (Sexy thing) con uno grande show in scena il 10 giugno allo stadio San Siro di Milano. Queste le date della tournée europea:

  • 18.07.2026 - Wolfsburg, DE - Autostadt Sommerfestival
  • 21.07.2026 - Tirana, AL - Olympic Running Track
  • 26.07.2026 - Sallent De Gallego (Huesca), ES - Festival Pirineos Sur
  • 28.07.2026 - Marbella, ES - Starlite Festival
  • 31.07.2026 - Santa Susana (Barcelona), ES - Festival Mar D’Estiu
  • 23.09.2026 - Madrid, ES - Principe Pio
  • 24.09.2026 - Pamplona, ES - Teatro Baluarte
  • 27.09.2026 - Valencia, ES - Palau De Les Arts
  • 29.09.2026 - Barcelona, ES - Palau De La Musica
  • 17.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
  • 18.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
  • 21.10.2026 - Stockholm, SE - Cirkus
  • 22.10.2026 - Oslo, NO - Sentrum Scene
  • 26.10.2026 - Helsinki, FI - House Of Culture
  • 27.10.2026 - Tampere, FI - Tampere Hall
  • 29.10.2026 - Tallinn, EE - Alexela Concerthouse

Nel corso degli anni Zucchero ha regalato grandi successi al pubblico, tra i suoi album più amati troviamo sicuramente Blue’s, Oro, incenso e birra, Spirito DiVino e Shake. Spazio anche alle collaborazioni: da Indaco dagli occhi del cielo con Vanessa Carlton a Un zombie a la intemperie con Alejandro Sanz passando per September con Sting (FOTO).

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