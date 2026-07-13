Zucchero a Messina, la possibile scaletta del concerto allo stadio

Negli anni Zucchero ha regalato grandi successi al pubblico, tra i suoi album più amati troviamo Blue’s, Oro, incenso e birra, Spirito DiVino e Shake. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Indaco dagli occhi del cielo con Vanessa Carlton a Un zombie a la intemperie con Alejandro Sanz passando per September con Sting