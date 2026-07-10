La band statunitense capitanata da Mike Ness ha presentato il video di una ballata rock contenuta nel nuovo album, che Rolling Stone ha definito il loro “miglior album da anni”. Il brano trova una nuova dimensione attraverso un racconto visivo ambientato a Tulsa, in Oklahoma, dove la musica del gruppo si intreccia con una narrazione incentrata sui legami personali e familiari. La regia è di John Swab, autore conosciuto per il film Candy Land e per il prossimo Fast & Loose di Netflix con protagonista Will Smith Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I Social Distortion hanno presentato il videoclip ufficiale di Tonight, una ballata rock contenuta in Born To Kill, il nuovo album della band che Rolling Stone ha definito il loro “miglior album da anni”. Il brano trova una nuova dimensione attraverso un racconto visivo ambientato a Tulsa, in Oklahoma, dove la musica del gruppo si intreccia con una narrazione incentrata sui legami personali e familiari. Il filmato (che potete guardare nel video che trovate in fondo a questo articolo) è stato affidato alla regia di John Swab, autore conosciuto per il film Candy Land e per il prossimo lungometraggio Fast & Loose di Netflix con protagonista Will Smith. La scelta del regista accompagna il tono della canzone, costruendo un racconto che mette al centro una relazione sentimentale e il rapporto tra diverse generazioni legate alla storia degli Social Distortion.

Il video di “Tonight” e il legame tra Ness e la famiglia La storia raccontata nel video vede come protagonista Johnny Angel Rios-Ness, figlio del fondatore degli Social Distortion Mike Ness. La presenza del figlio permette di creare un collegamento diretto tra la dimensione artistica della band e un racconto ispirato alla vita privata di Mike Ness. Il brano, descritto da Brooklyn Vegan attraverso un approccio “rollicking cowpunk”, accompagna infatti una storia d’amore che richiama la dedica originale della canzone alla moglie di Mike Ness, Christine, al suo fianco da oltre trent’anni. La performance del musicista si unisce così alla componente narrativa del video, in un incontro simbolico tra due generazioni e tra la musica degli Social Distortion e le esperienze personali che hanno contribuito alla nascita del brano. Approfondimento Fast & Loose, Will Smith protagonista del nuovo film Netflix

Born To Kill, l’ottavo album in studio degli Social Distortion I Social Distortion hanno pubblicato il loro ottavo album in studio, Born To Kill, l’8 maggio 2026 attraverso Epitaph Records. Il disco si apre con la title track Born To Kill, una canzone che Rolling Stone ha inserito tra le “Best Songs Of 2026 So Far”. All’interno dell’album trova spazio anche “Partners In Crime”, brano che rende omaggio ad alcune delle influenze più importanti per la band, tra cui Lou Reed, Iggy and The Stooges e David Bowie. Il lavoro rappresenta un nuovo capitolo nel percorso musicale degli Social Distortion, mantenendo il legame con le radici artistiche che hanno caratterizzato la loro lunga carriera. Approfondimento L'album Ramones compie 50 anni: il Punk esce dall'adolescenza

Collaborazioni e dettagli della produzione del disco Born To Kill è stato co-prodotto da Mike Ness e Dave Sardy e comprende anche la partecipazione di Benmont Tench dei Tom Petty and the Heartbreakers e di Lucinda Williams. Il progetto si distingue inoltre per la copertina, realizzata attraverso una collaborazione tra Mike Ness e Shepard Fairey. L’album riunisce quindi diverse componenti della storia degli Social Distortion: la scrittura di Mike Ness, il contributo di artisti coinvolti nella realizzazione del disco e un’identità visiva costruita insieme a Shepard Fairey. Il risultato è un lavoro che si inserisce nella continuità del percorso della band, ampliandone ulteriormente il racconto musicale. Approfondimento Ramones, concerto tributo per il 50° anniversario del primo album