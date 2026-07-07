Amelie lancia il nuovo singolo Non è Francesco: "Basta red flag!"

Dopo il successo del brano Ginnastica, arrivato a oltre 200.000 streaming su Spotify, Amelie ha pubblicato il nuovo singolo Non è Francesco, by Canova. L’artista ha raccontato: “Nasce dal disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Il malessere che oggi come figura sta stancando un po’ tutti. Basta red flag!”

Dopo il successo di Ginnastica, Amelie ha pubblicato il nuovo singolo Non è Francesco, by Canova. Il brano mescola sonorità pop alla freschezza delle note estive per un tormentone assicurato. L’artista ha parlato della canzone: “Nasce dal disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora".

amelie, il nuovo singolo non è francesco

Amelie, all’anagrafe Amelia Villano, si è fatta conoscere al grande pubblico entrando a far parte della squadra di Noemi nel talent-show The Voice of Italy. Successivamente, l’artista ha conquistato grande popolarità sui social arrivando ad avere oltre 380.000 follower su TikTok e più di 190.000 follower su Instagram. Nel 2022 la cantante ha pubblicato il suo primo singolo The light is on in collaborazione con Neko. Parallelamente, l’artista ha preso parte a numerosi programmi televisivi divenendo anche una speaker di RadioZeta e di RTL102.5.

Nel novembre dello scorso anno Amelie ha lanciato il brano Ginnastica, arrivato a oltre 200.000 streaming su Spotify. Dopo il successo del singolo, la cantante ha pubblicato Non è Francesco: “Parla di un desiderio semplice e radicale: credere che qualcuno capace di amare con rispetto e presenza possa ancora esistere. Anche solo nell’idea”. Parallelamente, l’artista ha distribuito il videoclip ufficiale della canzone collezionando migliaia di visualizzazioni su YouTube.