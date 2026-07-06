Bobby Solo, il caso del concerto annullato "per chironomidi"

L'annullamento del concerto del cantautore romano, previsto il 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, si è trasformato in una vicenda destinata a far discutere. Quello che avrebbe dovuto rappresentare uno degli appuntamenti del cartellone del Festival dei Tramonti si è concluso con la cancellazione dell'esibizione e con una presa di posizione da parte dell'organizzazione. Solo respinge le accuse e dice che esistono messaggi in cui l’organizzatore avrebbe accettato di rinviare l’evento a settembre
L'annullamento del concerto di Bobby Solo, inizialmente previsto per sabato 4 luglio 2026 alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, si è rapidamente trasformato in una vicenda destinata a far discutere. Quello che avrebbe dovuto rappresentare uno degli appuntamenti del cartellone del Festival dei Tramonti si è invece concluso con la cancellazione dell'esibizione e con una dura presa di posizione da parte dell'organizzazione, che ha ricostruito pubblicamente quanto accaduto e annunciato possibili iniziative sul piano legale.
Al centro della vicenda c'è la motivazione indicata per la mancata esibizione dell'artista, ossia la presenza dei chironomidi, gli insetti che popolano l'area del lago Trasimeno e che ogni anno sono oggetto di interventi di contenimento. Secondo quanto comunicato dal Festival dei Tramonti, tuttavia, la decisione di non salire sul palco sarebbe stata assunta esclusivamente da Bobby Solo e non avrebbe avuto alcun collegamento con l'organizzazione dell'evento, che ribadisce di aver lavorato fino all'ultimo con l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento dello spettacolo.
Bobby Solo, dal canto suo, respinge le accuse di essere fuggito dal concerto di Castiglione del Lago, sostenendo che la decisione di interrompere lo spettacolo sia stata causata da una forte presenza di moscerini nell’area.
A suo dire, esistono prove e messaggi in cui l’organizzatore avrebbe accettato di rinviare l’evento a settembre.
Il cantante afferma inoltre che la scarsa presenza di pubblico e i problemi organizzativi deriverebbero proprio da questa situazione ambientale.
Infine annuncia possibili azioni legali e sostiene di poter dimostrare la sua presenza sul palco con materiale fotografico, come spieghiamo nel dettaglio nell'ultimo paragrafo di questo articolo.
La ricostruzione dell'organizzazione
Nella propria versione dei fatti, il Festival dei Tramonti sostiene che Bobby Solo “ha scelto autonomamente di non esibirsi senza avvisare l’organizzazione, abbandonando nel pomeriggio la location e motivando il rifiuto con la presenza dei chironomidi”.
L'organizzazione precisa inoltre che la scelta dell'artista “non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo”, sottolineando così la propria estraneità rispetto alla cancellazione dell'appuntamento.
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La gestione dell'annullamento e i rimborsi
Il Festival dei Tramonti afferma di essere stato colto del tutto impreparato dalla decisione improvvisa e di essersi attivato nell'immediato per limitare i disagi al pubblico presente o in arrivo alla Rocca del Leone.
Nel comunicato diffuso dagli organizzatori si legge infatti: “Gli organizzatori, colti completamente di sorpresa da un comportamento tanto improvviso quanto ingiustificato, si sono attivati immediatamente per informare tempestivamente il pubblico, raggiungendo gli spettatori anche tramite i canali social, con l’unico obiettivo di ridurre al minimo ogni disagio. Tutti i partecipanti saranno regolarmente rimborsati”.
L'organizzazione conferma quindi che gli spettatori riceveranno il rimborso previsto per l'evento annullato.
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L'ipotesi di un ricorso alle vie legali
Oltre alla gestione dei rimborsi, il Festival dei Tramonti annuncia di stare prendendo in considerazione ulteriori iniziative nei confronti dell'artista.
Nel comunicato viene infatti precisato: “La direzione del Festival sta inoltre valutando di procedere per vie legali, poiché l’artista aveva già ricevuto il compenso pattuito”.
Si tratta di una possibilità che l'organizzazione dichiara di stare esaminando alla luce delle circostanze che hanno portato all'annullamento del concerto.
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La questione dei chironomidi e la sera precedente
Il Festival dei Tramonti dedica infine un passaggio specifico alla motivazione legata ai chironomidi, gli insetti presenti nell'area del lago Trasimeno, evidenziando come, a suo giudizio, questa spiegazione risulti difficilmente comprensibile.
L'organizzazione osserva infatti che “l’episodio risulta ancor più incomprensibile visto che la sera prima, sempre alla Rocca del Leone, si è svolto il “Gran galà della danza sotto le stelle” con oltre 150 artisti e circa 500 spettatori. Proprio grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico e alla qualità degli eventi ospitati alla Rocca, l’organizzazione aveva già avviato un dialogo con il Comune di Castiglione del Lago per programmare un grande concerto per il prossimo anno”.
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La replica di Bobby Solo
Bobby Solo ha replicato all'ANSA in merito alle polemiche seguite all'annullamento del concerto previsto il 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago e alle minacce di azioni legali da parte dell'organizzatore. Il cantante respinge le accuse di essersi allontanato senza esibirsi dopo aver incassato il compenso, precisando che il pagamento era stato concordato già lo scorso anno, quando l'evento era stato rinviato a causa del maltempo.
"Io non sono assolutamente scappato. Siamo arrivati, abbiamo montato tutto sul palco e poi siamo stati circondati da miliardi di moscerini che ci pizzicavano e ci mordevano. Abbiamo le prove nei messaggi WhatsApp che l'organizzatore aveva accettato di rinviare lo spettacolo a settembre", ha dichiarato.
Secondo Bobby Solo, la scarsa affluenza di pubblico sarebbe stata proprio una conseguenza della presenza degli insetti. "Non capisco quali danni legali possa lamentare. C'era pochissima gente, venti o trenta persone, proprio per via di questo problema. Sarò io a denunciarlo per violazione e tentativo di rovinare la mia immagine", ha aggiunto.
L'artista ha inoltre criticato la scelta della location, sostenendo che il problema dei moscerini nell'area del Trasimeno fosse già noto. "In Umbria c'è un dramma politico che non si riesce a risolvere, quello dei moscerini. Se l'organizzatore lo sa da più di un anno, per quale motivo ha voluto fare il concerto in un'arena all'aperto circondata da 500 cespugli pieni di insetti invece che nella bellissima piazza di Castiglione, dove c'è solo asfalto e il problema non si poneva? Forse voleva danneggiarci lui. Io lo dirò ai giudici", ha affermato.
Infine, Bobby Solo ha ribadito la propria versione dei fatti, spiegando di poter documentare la presenza sua e della band sul palco con alcune fotografie. "Ho le foto di me sul palco mentre monto l'amplificatore e la chitarra. Dopo essere stato morso da decine di moscerini sulle gambe e sul petto, abbiamo deciso insieme al chitarrista di chiamarlo e proporre lo spostamento a settembre".
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