Bobby Solo, il caso del concerto annullato "per chironomidi"

L'annullamento del concerto del cantautore romano, previsto il 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, si è trasformato in una vicenda destinata a far discutere. Quello che avrebbe dovuto rappresentare uno degli appuntamenti del cartellone del Festival dei Tramonti si è concluso con la cancellazione dell'esibizione e con una presa di posizione da parte dell'organizzazione. Solo respinge le accuse e dice che esistono messaggi in cui l’organizzatore avrebbe accettato di rinviare l’evento a settembre

L'annullamento del concerto di Bobby Solo, inizialmente previsto per sabato 4 luglio 2026 alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, si è rapidamente trasformato in una vicenda destinata a far discutere. Quello che avrebbe dovuto rappresentare uno degli appuntamenti del cartellone del Festival dei Tramonti si è invece concluso con la cancellazione dell'esibizione e con una dura presa di posizione da parte dell'organizzazione, che ha ricostruito pubblicamente quanto accaduto e annunciato possibili iniziative sul piano legale.

Al centro della vicenda c'è la motivazione indicata per la mancata esibizione dell'artista, ossia la presenza dei chironomidi, gli insetti che popolano l'area del lago Trasimeno e che ogni anno sono oggetto di interventi di contenimento. Secondo quanto comunicato dal Festival dei Tramonti, tuttavia, la decisione di non salire sul palco sarebbe stata assunta esclusivamente da Bobby Solo e non avrebbe avuto alcun collegamento con l'organizzazione dell'evento, che ribadisce di aver lavorato fino all'ultimo con l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento dello spettacolo.

Bobby Solo, dal canto suo, respinge le accuse di essere fuggito dal concerto di Castiglione del Lago, sostenendo che la decisione di interrompere lo spettacolo sia stata causata da una forte presenza di moscerini nell’area.

A suo dire, esistono prove e messaggi in cui l’organizzatore avrebbe accettato di rinviare l’evento a settembre.

Il cantante afferma inoltre che la scarsa presenza di pubblico e i problemi organizzativi deriverebbero proprio da questa situazione ambientale.

Infine annuncia possibili azioni legali e sostiene di poter dimostrare la sua presenza sul palco con materiale fotografico, come spieghiamo nel dettaglio nell'ultimo paragrafo di questo articolo.