Bobby Solo denuncia il furto dei diritti d’autore delle sue canzoni

Il settantaseienne cantautore chitarrista Bobby Solo, all’anagrafe Roberto Satti, ha presentato una denuncia alla Procura di Napoli per il furto ultratrentennale dei diritti sulle sue canzoni. Lo rende noto un comunicato a firma della società statunitense di consulenza legale Emme Team.

La truffa, spiegano i consulenti americani, ha riguardato brani famosissimi composti dal’ artista come "Una Lacrima sul Viso" e "Se piangi, se ridi", depositati da persone estranee all'ufficio copyright statunitense e poi utilizzati come garanzia per ottenere prestiti bancari.