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Jovanotti, L'Arca di Loré è un viaggio generativo per l'uomo e la natura

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
Credit Maikid

 

Dopo l’anteprima australiana di Brisbane e Adelaide, il viaggio di Lorenzo arriva in Europa. Debutto stasera, venerdì 3 luglio, all’Arena di Pola, e poi lo sbarco in Italia il 7 agosto a Olbia

 

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