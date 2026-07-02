System of a Down in concerto a Milano, la possibile scaletta

Nel corso degli anni i System of a Down si sono affermati come uno dei gruppi metal più amati e popolari a livello internazionale. Tra i loro album ricordiamo Mezmerize e Hypnotize. Per quanto riguarda i brani, citiamo Toxicity, Aerials e Lonely Day

Al momento il gruppo , formato anche da Daron Malakian , Shavo Odadjian e John Dolmayan , non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 29 giugno al concerto in Svezia:

Grande attesa per il ritorno dei System of a Down, guidati dalla voce di Serj Tankian . Lunedì 6 luglio la formazione porterà la sua energia sul palco dell’ Ippodromo SNAI La Maura di Milano. La pagina Instagram della concert series ha pubblicato tutti gli orari della giornata. Apertura affidata ai Queens of the Stone Age e agli Acid Bath . Questo il calendario della giornata:

Nel corso degli anni i System of a Down si sono affermati come uno dei gruppi metal più amati e popolari a livello internazionale. Nel 1998 la formazione ha pubblicato il suo primo album riscuotendo immediatamente grande successo. Tra i dischi ricordiamo anche Mezmerize e Hypnotize. Per quanto riguarda i brani, citiamo Toxicity, Aerials e Lonely Day. Inoltre, nel 2006 il gruppo ha trionfato nella categoria Best Hard Rock performance ai Grammy Awards. I System of a Down contano attualmente oltre venti milioni di ascoltatori mensili su Spotify.