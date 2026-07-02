Geolier, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo il concerto di Bari, Geolier continuerà la tournée estiva con gli show in programma l’11 luglio a Riccione e il 23 agosto a Santa Maria del Cedro. Nel 2027 l’artista tornerà in concerto con i sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Secondo appuntamento della tournée estiva. Dopo il concerto di Firenze, sabato 4 luglio Geolier salirà sul palco dell’Harley Davidson Arena del Levante di Bari. Concerto sold out. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Money a I p' me, tu p' te, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco le canzoni eseguite al concerto allo stadio San Siro di Milano:

Dopo il concerto di Bari, Geolier (FOTO) continuerà la tournée estiva con gli appuntamenti in programma l’11 luglio a Riccione e il 23 agosto a Santa Maria del Cedro. Nel 2027 l’artista tornerà in concerto con i sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Questo il calendario:

9 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

10 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

11 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

13 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

14 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

15 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena rap, tra i suoi successi ricordiamo sicuramente Come vuoi, Episodio d’amore, Mai per sempre e Fotografia. Spazio anche alle collaborazioni: da Chiagne con Lazza e Takagi & Ketra a L’ultima poesia con Ultimo passando per Una vita fa con Shiva e Phantom con 50 Cent.