Geolier, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo il concerto di Bari, Geolier continuerà la tournée estiva con gli show in programma l’11 luglio a Riccione e il 23 agosto a Santa Maria del Cedro. Nel 2027 l’artista tornerà in concerto con i sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli
Il 4 luglio Geolier sarà in concerto a Bari per l’appuntamento inserito nel cartellone dell’Oversound Music Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
geolier a bari, la possibile scaletta del concerto
Secondo appuntamento della tournée estiva. Dopo il concerto di Firenze, sabato 4 luglio Geolier salirà sul palco dell’Harley Davidson Arena del Levante di Bari. Concerto sold out. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Money a I p' me, tu p' te, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco le canzoni eseguite al concerto allo stadio San Siro di Milano:
INTRO
EL PIBE DE ORO
NU PARL, NU SENT, NU VEC
081
ME VULEV FA RUOSS
SCUMPAR
SIGILLO PROMESSA
CAPO
1H
SI STAT’ TU
SO FLY
2 SECONDI
CHE SOLE OGGI
MONEY
L’ULTIMA POESIA
(MEDLEY) X CASO
(MEDLEY) M’ MANC
(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA
SIGILLO SANGUE
STELLE
NAPO****NO
MAI PER SEMPRE
PER SEMPRE
CHIAGNE feat. LAZZA
MONCLER
FOTOGRAFIA
EPISODIO D’AMORE
(MEDLEY) VOGL SUL A TE
(MEDLEY) NA CATENA
SIGILLO RISCATTO
BAD BAD BAD feat. SHIVA
NARCOS
OLÈ feat. KID YUGI
AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA
CADILLAC feat. MV KILLA
FACIL FACIL
UN RICCO E UN POVERO
CANZONE D’AMORE
IL MALE CHE MI FAI
CAMPIONI IN ITALIA
P SECONDIGLIANO
TUTTO È POSSIBILE
SONNAMBULO
I P’ ME, TU P’ TE
SIGILLO GLORIA
FINCHÉ NON SI MUORE
COME VUOI
A NAPOLI NON PIOVE
GIVE YOU MY LOVE
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Geolier, sei date allo stadio Maradona nel 2027
Dopo il concerto di Bari, Geolier (FOTO) continuerà la tournée estiva con gli appuntamenti in programma l’11 luglio a Riccione e il 23 agosto a Santa Maria del Cedro. Nel 2027 l’artista tornerà in concerto con i sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Questo il calendario:
- 9 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 10 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 11 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 13 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 14 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 15 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena rap, tra i suoi successi ricordiamo sicuramente Come vuoi, Episodio d’amore, Mai per sempre e Fotografia. Spazio anche alle collaborazioni: da Chiagne con Lazza e Takagi & Ketra a L’ultima poesia con Ultimo passando per Una vita fa con Shiva e Phantom con 50 Cent.
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