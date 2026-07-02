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Geolier, la possibile scaletta del concerto a Bari

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il concerto di Bari, Geolier continuerà la tournée estiva con gli show in programma l’11 luglio a Riccione e il 23 agosto a Santa Maria del Cedro. Nel 2027 l’artista tornerà in concerto con i sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Il 4 luglio Geolier sarà in concerto a Bari per l’appuntamento inserito nel cartellone dell’Oversound Music Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

geolier a bari, la possibile scaletta del concerto

Secondo appuntamento della tournée estiva. Dopo il concerto di Firenze, sabato 4 luglio Geolier salirà sul palco dell’Harley Davidson Arena del Levante di Bari. Concerto sold out. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Money a I p' me, tu p' te, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco le canzoni eseguite al concerto allo stadio San Siro di Milano:

 

INTRO

EL PIBE DE ORO

NU PARL, NU SENT, NU VEC

081

ME VULEV FA RUOSS

SCUMPAR

 

SIGILLO PROMESSA

CAPO

1H

SI STAT’ TU

SO FLY

2 SECONDI

CHE SOLE OGGI

MONEY

L’ULTIMA POESIA

(MEDLEY) X CASO

(MEDLEY) M’ MANC

(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA

 

SIGILLO SANGUE

STELLE

NAPO****NO

MAI PER SEMPRE

PER SEMPRE

CHIAGNE feat. LAZZA

MONCLER

FOTOGRAFIA

EPISODIO D’AMORE

(MEDLEY) VOGL SUL A TE

(MEDLEY) NA CATENA

 

SIGILLO RISCATTO

BAD BAD BAD feat. SHIVA

NARCOS

OLÈ feat. KID YUGI

AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA

CADILLAC feat. MV KILLA

FACIL FACIL

UN RICCO E UN POVERO

CANZONE D’AMORE

IL MALE CHE MI FAI

CAMPIONI IN ITALIA

P SECONDIGLIANO

TUTTO È POSSIBILE

SONNAMBULO

I P’ ME, TU P’ TE

 

SIGILLO GLORIA

FINCHÉ NON SI MUORE

COME VUOI

A NAPOLI NON PIOVE

GIVE YOU MY LOVE

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Geolier, sei date allo stadio Maradona nel 2027

Dopo il concerto di Bari, Geolier (FOTO) continuerà la tournée estiva con gli appuntamenti in programma l’11 luglio a Riccione e il 23 agosto a Santa Maria del Cedro. Nel 2027 l’artista tornerà in concerto con i sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Questo il calendario:

  • 9 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 10 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 11 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 13 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 14 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 15 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

 

Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena rap, tra i suoi successi ricordiamo sicuramente Come vuoi, Episodio d’amore, Mai per sempre e Fotografia. Spazio anche alle collaborazioni: da Chiagne con Lazza e Takagi & Ketra a L’ultima poesia con Ultimo passando per Una vita fa con Shiva e Phantom con 50 Cent.

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