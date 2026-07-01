Tiziano Ferro ad Ancona, la possibile scaletta del concerto

A pochi giorni dal doppio appuntamento live allo stadio Olimpico di Roma, venerdì 3 luglio Tiziano Ferro raggiungerà le Marche per il concerto in programma allo stadio del Conero, questo l’indirizzo: via Cameranense, 60029, Ancona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 20.45 . Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici e quelli tratti dall’ultimo album Sono un grande, trainato dal successo del primo singolo Cuore rotto. Queste le canzoni eseguite il 6 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

Dopo l’appuntamento allo stadio del Conero, Tiziano Ferro concluderà la tournée esibendosi l’8 luglio allo stadio San Nicola di Bari e il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina. Nel corso degli anni il cantautore italiano si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena pop a livello internazionale, tra i suoi album troviamo 111, Nessuno è solo e L’amore è una cosa semplice. Per quanto riguarda i brani, citiamo Imbranato, Rosso relativo, Sere nere, Non me lo so spiegare, Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te e Potremmo ritornare. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: da Balla per me con Lorenzo Jovanotti a Il conforto con Carmen Consoli passando per Feeling con Elodie.