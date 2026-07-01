Tiziano Ferro ad Ancona, la possibile scaletta del concerto

Dopo l’appuntamento allo stadio del Conero, Tiziano Ferro concluderà la tournée esibendosi l’8 luglio allo stadio San Nicola di Bari e il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina
Terzultimo appuntamento del tour negli stadi, il 3 luglio Tiziano Ferro sarà in concerto ad Ancona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Xdono (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
tiziano ferro, la possibile scaletta del concerto
A pochi giorni dal doppio appuntamento live allo stadio Olimpico di Roma, venerdì 3 luglio Tiziano Ferro raggiungerà le Marche per il concerto in programma allo stadio del Conero, questo l’indirizzo: via Cameranense, 60029, Ancona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 20.45. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici e quelli tratti dall’ultimo album Sono un grande, trainato dal successo del primo singolo Cuore rotto. Queste le canzoni eseguite il 6 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:
- Sono un grande
- Cuore rotto
- Fingo e spingo
- Accetto miracoli
- La differenza tra me e te
- L’olimpiade
- Xxdono con Lazza
- Il regalo più grande
- Ti scatterò una foto
- Hai delle isole negli occhi
- Sere nere
- Non me lo so spiegare
- Indietro
- L’ultime notte al mondo
- L’amore è una cosa semplice
- Il sole esiste per tutti
- Destinazione mare
- Balla per me
- La vita splendida
- Ed ero contentissimo
- Potremmo ritornare
- Il conforto
- Stop! Dimentica
- Incanto
- Imbranato
- La fine
- E Raffaella è mia
- Alla mia età
- Per dirti ciao
- Rosso relativo
- Lo stadio
- Xdono
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Dopo l’appuntamento allo stadio del Conero, Tiziano Ferro concluderà la tournée esibendosi l’8 luglio allo stadio San Nicola di Bari e il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina. Nel corso degli anni il cantautore italiano si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena pop a livello internazionale, tra i suoi album troviamo 111, Nessuno è solo e L’amore è una cosa semplice. Per quanto riguarda i brani, citiamo Imbranato, Rosso relativo, Sere nere, Non me lo so spiegare, Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te e Potremmo ritornare. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: da Balla per me con Lorenzo Jovanotti a Il conforto con Carmen Consoli passando per Feeling con Elodie.
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Il cantante di Latina è ospite della 76ª edizione della kermesse. “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”, ha dichiarato il direttore artistico Conti. L’ultima volta che si è esibito sul palco dell’Ariston risale al 2020, con la conduzione di Amadeus, quando fu ospite fisso per 5 serate. Intanto, l’artista ha pubblicato il nuovo album “Sono un grande” e si prepara al tour negli stadi, che prenderà il via il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro. Ripercorriamo la carriera dell'artista