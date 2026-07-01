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Tiziano Ferro ad Ancona, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo l’appuntamento allo stadio del Conero, Tiziano Ferro concluderà la tournée esibendosi l’8 luglio allo stadio San Nicola di Bari e il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina

Terzultimo appuntamento del tour negli stadi, il 3 luglio Tiziano Ferro sarà in concerto ad Ancona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Xdono (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

tiziano ferro, la possibile scaletta del concerto

 

A pochi giorni dal doppio appuntamento live allo stadio Olimpico di Roma, venerdì 3 luglio Tiziano Ferro raggiungerà le Marche per il concerto in programma allo stadio del Conero, questo l’indirizzo: via Cameranense, 60029, Ancona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 20.45. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici e quelli tratti dall’ultimo album Sono un grande, trainato dal successo del primo singolo Cuore rotto. Queste le canzoni eseguite il 6 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

  • Sono un grande
  • Cuore rotto
  • Fingo e spingo
  • Accetto miracoli
  • La differenza tra me e te
  • L’olimpiade
  • Xxdono con Lazza
  • Il regalo più grande
  • Ti scatterò una foto
  • Hai delle isole negli occhi
  • Sere nere
  • Non me lo so spiegare
  • Indietro
  • L’ultime notte al mondo
  • L’amore è una cosa semplice
  • Il sole esiste per tutti
  • Destinazione mare
  • Balla per me
  • La vita splendida
  • Ed ero contentissimo
  • Potremmo ritornare
  • Il conforto
  • Stop! Dimentica
  • Incanto
  • Imbranato
  • La fine
  • E Raffaella è mia
  • Alla mia età
  • Per dirti ciao
  • Rosso relativo
  • Lo stadio
  • Xdono

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Dopo l’appuntamento allo stadio del Conero, Tiziano Ferro concluderà la tournée esibendosi l’8 luglio allo stadio San Nicola di Bari e il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina. Nel corso degli anni il cantautore italiano si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena pop a livello internazionale, tra i suoi album troviamo 111, Nessuno è solo e L’amore è una cosa semplice. Per quanto riguarda i brani, citiamo Imbranato, Rosso relativo, Sere nere, Non me lo so spiegare, Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te e Potremmo ritornare. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: da Balla per me con Lorenzo Jovanotti a Il conforto con Carmen Consoli passando per Feeling con Elodie.

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