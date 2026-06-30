Max Pezzali, la possibile scaletta dei concerti a Messina

Mercoledì 1° e giovedì 2 luglio Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Franco Scoglio di Messina . Successivamente, il cantautore proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma nelle città di Bari , Messina e Milano . Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi concerti in Sicilia: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

max PEZZALI a messina, la possibile scaletta

Doppio appuntamento allo stadio Franco Scoglio di Messina. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento Max Pezzali (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta delle due serate. Attesi i brani più popolari degli 883 e della sua discografia solista. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

La regina del celebrità

Nella notte

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo strano percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Dopo l’appuntamento di Messina, il cantautore porterà la sua tournée nelle città di Bari e Padova fino ai due concerti in programma allo stadio San Siro di Milano nelle serate di sabato 11 e domenica 12 luglio. Questi tutti i prossimi spettacoli del tour:

5 luglio 2026 - Stadio San Nicola di Bari

8 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova

9 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova

11 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano

12 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano