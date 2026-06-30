Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Max Pezzali, la possibile scaletta dei concerti a Messina

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo una pausa di alcuni mesi, il 22 dicembre Max Pezzali darà il via alla nuova serie di appuntamenti nei palazzetti dal palco dell’Unipol Dome di Milano. Previsti concerti anche nelle città di Roma e Torino

Mercoledì 1° e giovedì 2 luglio Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Franco Scoglio di Messina. Successivamente, il cantautore proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma nelle città di Bari, Messina e Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi concerti in Sicilia: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

max PEZZALI a messina, la possibile scaletta

Doppio appuntamento allo stadio Franco Scoglio di Messina. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento Max Pezzali (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta delle due serate. Attesi i brani più popolari degli 883 e della sua discografia solista. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:

  • Tieni il tempo
  • Bella vera
  • La lunga estate caldissima
  • Sei un mito
  • Viaggio al centro del mondo
  • La regola dell’amico / Disco Inferno
  • L’universo tranne noi
  • Ci sono anch’io
  • Hanno ucciso l’Uomo Ragno
  • Non me la menare
  • Rotta x casa di Dio
  • Cumuli
  • Un giorno così / Senza averti qui
  • Ti sento vivere
  • Eccoti
  • Una canzone d’amore
  • La regina del celebrità
  • Nella notte
  • Io ci sarò
  • Come mai
  • Nessun rimpianto
  • La dura legge del gol
  • Gli anni
  • Lo strano percorso / Grazie mille
  • Nord sud ovest est
  • Tieni il tempo
  • Con un deca

 

Dopo l’appuntamento di Messina, il cantautore porterà la sua tournée nelle città di Bari e Padova fino ai due concerti in programma allo stadio San Siro di Milano nelle serate di sabato 11 e domenica 12 luglio. Questi tutti i prossimi spettacoli del tour:

  • 5 luglio 2026 - Stadio San Nicola di Bari
  • 8 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
  • 9 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
  • 11 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
  • 12 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano

Approfondimento

Max Pezzali in concerto a Roma, una macchina del tempo a cielo aperto

Dopo una pausa di alcuni mesi, il 22 dicembre Max Pezzali darà il via alla nuova serie di appuntamenti nei palazzetti dal palco dell’Unipol Dome di Milano. Previsti concerti anche al Palazzo dello Sport di Roma e all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario:

  • 22 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
  • 23 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
  • 26 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
  • 27 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
  • 29 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
  • 30 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
  • 16 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
  • 17 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
  • 19 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
  • 20 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
  • 13 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
  • 14 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena

Approfondimento

Eros Ramazzotti ritorna a San Siro, festa con Giorgia, Elisa e Pezzali
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Musica

I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny

Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Daveigh Chase, la bambina di The Ring è morta di AIDS

Cinema

L’ufficio del medico legale di Los Angeles ha reso noto che l'attrice e doppiatrice, scomparsa...

Wimbledon, look di Naomi Osaka al torneo di Londra e migliori outfit

Spettacolo

La campionessa ha incantato Londra con un kimono ispirato alla tradizione giapponese,...

16 foto

Mike Tyson compie 60 anni, i suoi ruoli più famosi al cinema e in tv

Cinema

È stato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, ma in parallelo si è anche ritagliato una...

14 foto

Enola Holmes 3, esce il film con Millie Bobby Brown: cosa sappiamo

Cinema

L'1 luglio la giovane detective creata da Nancy Springer torna a investigare su un nuovo...

Elle, arriva serie tv prequel de La rivincita delle bionde: curiosità

Serie TV

Domani, mercoledì 1° luglio, debutta in streaming su Amazon Prime Video la prima stagione della...

Spettacolo: Per te