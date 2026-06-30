Max Pezzali, la possibile scaletta dei concerti a Messina

Dopo una pausa di alcuni mesi, il 22 dicembre Max Pezzali darà il via alla nuova serie di appuntamenti nei palazzetti dal palco dell’Unipol Dome di Milano. Previsti concerti anche nelle città di Roma e Torino
Mercoledì 1° e giovedì 2 luglio Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Franco Scoglio di Messina. Successivamente, il cantautore proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma nelle città di Bari, Messina e Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi concerti in Sicilia: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
max PEZZALI a messina, la possibile scaletta
Doppio appuntamento allo stadio Franco Scoglio di Messina. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento Max Pezzali (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta delle due serate. Attesi i brani più popolari degli 883 e della sua discografia solista. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo strano percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo
- Con un deca
Dopo l’appuntamento di Messina, il cantautore porterà la sua tournée nelle città di Bari e Padova fino ai due concerti in programma allo stadio San Siro di Milano nelle serate di sabato 11 e domenica 12 luglio. Questi tutti i prossimi spettacoli del tour:
- 5 luglio 2026 - Stadio San Nicola di Bari
- 8 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 9 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 11 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
- 12 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
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Dopo una pausa di alcuni mesi, il 22 dicembre Max Pezzali darà il via alla nuova serie di appuntamenti nei palazzetti dal palco dell’Unipol Dome di Milano. Previsti concerti anche al Palazzo dello Sport di Roma e all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario:
- 22 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 23 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 26 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 27 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 29 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 30 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 16 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
- 17 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
- 19 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
- 13 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
- 14 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
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