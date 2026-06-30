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Geolier, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo l’appuntamento di Firenze, Geolier proseguirà la tournée con lo show in programma nelle città di Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Inoltre, il prossimo anno il rapper tornerà in concerto con sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Dopo la conclusione del tour negli stadi, Geolier alzerà il sipario sulla tournée estiva. Il 2 luglio il rapper sarà in concerto all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

geolier a Firenze, la possibile scaletta

Domenica 28 giugno Geolier ha concluso la tournée negli stadi con lo show in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Poco dopo la fine dello spettacolo, il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre tre milioni di follower: “Napoli sei stata speciale. Napoli a te devo tutto. Napoli a te appartengo. Napoli non mi abbandonare mai perché abbandoneresti tuo figlio. Napoli grazie da Emanuele”. Giovedì 2 luglio l’artista darà il via al tour estivo con lo show in scena all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’album Tutto è possibile uscito a inizio anno. Queste le canzoni proposte il 13 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

 

INTRO

EL PIBE DE ORO

NU PARL, NU SENT, NU VEC

081

ME VULEV FA RUOSS

SCUMPAR

 

SIGILLO PROMESSA

CAPO

1H

SI STAT’ TU

SO FLY

2 SECONDI

CHE SOLE OGGI

MONEY

L’ULTIMA POESIA

(MEDLEY) X CASO

(MEDLEY) M’ MANC

(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA

 

SIGILLO SANGUE

STELLE

NAPO****NO

MAI PER SEMPRE

PER SEMPRE

CHIAGNE feat. LAZZA

MONCLER

FOTOGRAFIA

EPISODIO D’AMORE

(MEDLEY) VOGL SUL A TE

(MEDLEY) NA CATENA

 

SIGILLO RISCATTO

BAD BAD BAD feat. SHIVA

NARCOS

OLÈ feat. KID YUGI

AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA

CADILLAC feat. MV KILLA

FACIL FACIL

UN RICCO E UN POVERO

CANZONE D’AMORE

IL MALE CHE MI FAI

CAMPIONI IN ITALIA

P SECONDIGLIANO

TUTTO È POSSIBILE

SONNAMBULO

I P’ ME, TU P’ TE

 

SIGILLO GLORIA

FINCHÉ NON SI MUORE

COME VUOI

A NAPOLI NON PIOVE

GIVE YOU MY LOVE

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Geolier, sei date allo stadio Maradona nel 2027

Dopo l’appuntamento di Firenze, Geolier proseguirà la tournée con lo show in programma a Bari in occasione dell’Oversound Music Festival. Previsti concerti anche nelle città di Riccione e Santa Maria del Cedro. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 4 luglio, Bari - Oversound Music Festival
  • 11 luglio, Riccione - Piazzale Roma
  • 23 agosto, Santa Maria del Cedro - Arena dei Cedri

 

Il prossimo anno il rapper tornerà in concerto con sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I primi tre spettacoli hanno già registrato il tutto esaurito. Ecco gli appuntamenti:

  • 9 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 10 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 11 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 13 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 14 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
  • 15 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

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