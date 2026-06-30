Geolier, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo l’appuntamento di Firenze, Geolier proseguirà la tournée con lo show in programma nelle città di Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Inoltre, il prossimo anno il rapper tornerà in concerto con sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli
Dopo la conclusione del tour negli stadi, Geolier alzerà il sipario sulla tournée estiva. Il 2 luglio il rapper sarà in concerto all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
geolier a Firenze, la possibile scaletta
Domenica 28 giugno Geolier ha concluso la tournée negli stadi con lo show in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Poco dopo la fine dello spettacolo, il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre tre milioni di follower: “Napoli sei stata speciale. Napoli a te devo tutto. Napoli a te appartengo. Napoli non mi abbandonare mai perché abbandoneresti tuo figlio. Napoli grazie da Emanuele”. Giovedì 2 luglio l’artista darà il via al tour estivo con lo show in scena all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’album Tutto è possibile uscito a inizio anno. Queste le canzoni proposte il 13 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:
INTRO
EL PIBE DE ORO
NU PARL, NU SENT, NU VEC
081
ME VULEV FA RUOSS
SCUMPAR
SIGILLO PROMESSA
CAPO
1H
SI STAT’ TU
SO FLY
2 SECONDI
CHE SOLE OGGI
MONEY
L’ULTIMA POESIA
(MEDLEY) X CASO
(MEDLEY) M’ MANC
(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA
SIGILLO SANGUE
STELLE
NAPO****NO
MAI PER SEMPRE
PER SEMPRE
CHIAGNE feat. LAZZA
MONCLER
FOTOGRAFIA
EPISODIO D’AMORE
(MEDLEY) VOGL SUL A TE
(MEDLEY) NA CATENA
SIGILLO RISCATTO
BAD BAD BAD feat. SHIVA
NARCOS
OLÈ feat. KID YUGI
AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA
CADILLAC feat. MV KILLA
FACIL FACIL
UN RICCO E UN POVERO
CANZONE D’AMORE
IL MALE CHE MI FAI
CAMPIONI IN ITALIA
P SECONDIGLIANO
TUTTO È POSSIBILE
SONNAMBULO
I P’ ME, TU P’ TE
SIGILLO GLORIA
FINCHÉ NON SI MUORE
COME VUOI
A NAPOLI NON PIOVE
GIVE YOU MY LOVE
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Dopo l’appuntamento di Firenze, Geolier proseguirà la tournée con lo show in programma a Bari in occasione dell’Oversound Music Festival. Previsti concerti anche nelle città di Riccione e Santa Maria del Cedro. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 4 luglio, Bari - Oversound Music Festival
- 11 luglio, Riccione - Piazzale Roma
- 23 agosto, Santa Maria del Cedro - Arena dei Cedri
Il prossimo anno il rapper tornerà in concerto con sei attesi appuntamenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I primi tre spettacoli hanno già registrato il tutto esaurito. Ecco gli appuntamenti:
- 9 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 10 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 11 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 13 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 14 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 15 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
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