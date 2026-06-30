Bresh, la possibile scaletta dei concerti a Genova

Dopo i quattro concerti in programma a Genova, venerdì 10 luglio Bresh si esibirà all’Auditorium del Parco della Musica di Roma. Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei protagonisti della scena rap e non solo, tra i suoi album più acclamati troviamo Mediterraneo, certificato doppio disco di platino

Bresh sarà protagonista di quattro appuntamenti live sold out a Genova . Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli della voce di Angelina Jolie: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte. Il 10 luglio il cantautore sarà in concerto a Roma.

Mercoledì 1° luglio Bresh ( FOTO ) alzerà il sipario sugli show in programma all'Arena del Mare - Area Porto Antico di Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Dopo la prima data, Bresh tornerà a esibirsi venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle serate, attesi i suoi brani più popolari. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 25 ottobre al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

Dopo i quattro concerti in programma a Genova, venerdì 10 luglio Bresh si esibirà all’Auditorium del Parco della Musica di Roma. Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei protagonisti della scena rap e non solo, tra i suoi album più acclamati troviamo Mediterraneo, certificato doppio disco di platino. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Andrea, Il meglio di te, Guasto d’amore e La tana del granchio, quest’ultimo presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Ricordiamo anche le collaborazioni Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra, Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari, Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe, Capo Horn con Tedua.