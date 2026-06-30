Bresh, la possibile scaletta dei concerti a Genova

Dopo i quattro concerti in programma a Genova, venerdì 10 luglio Bresh si esibirà all’Auditorium del Parco della Musica di Roma. Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei protagonisti della scena rap e non solo, tra i suoi album più acclamati troviamo Mediterraneo, certificato doppio disco di platino
Bresh sarà protagonista di quattro appuntamenti live sold out a Genova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli della voce di Angelina Jolie: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte. Il 10 luglio il cantautore sarà in concerto a Roma.
bresh a genova, la possibile scaletta
Mercoledì 1° luglio Bresh (FOTO) alzerà il sipario sugli show in programma all'Arena del Mare - Area Porto Antico di Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Dopo la prima data, Bresh tornerà a esibirsi venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle serate, attesi i suoi brani più popolari. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 25 ottobre al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- La Tana Del Granchio
- Umore Marea
- Andrea
- Dai Che Fai
- Alcool & Acqua
- Torcida
- Popolo Della Notte
- Altezza Cielo
- Tarantola
- Nightmares
- Parà
- Rabbia Distillata
- Erica
- Rotta Maggiore (Partenza)
- Creuza de mä
- Aia che tia
- Kamala
- Non Ho Eroi
- Step By Step
- Hooligans
- No Problem
- Il limite
- Svuotatasche
- Angelina Jolie
- Mai Brillo
- Capo Horn
- Altamente Mia
- Agave
- Guasto d’amore
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Dopo i quattro concerti in programma a Genova, venerdì 10 luglio Bresh si esibirà all’Auditorium del Parco della Musica di Roma. Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei protagonisti della scena rap e non solo, tra i suoi album più acclamati troviamo Mediterraneo, certificato doppio disco di platino. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Andrea, Il meglio di te, Guasto d’amore e La tana del granchio, quest’ultimo presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Ricordiamo anche le collaborazioni Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra, Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari, Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe, Capo Horn con Tedua.
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