Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bresh, la possibile scaletta dei concerti a Genova

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo i quattro concerti in programma a Genova, venerdì 10 luglio Bresh si esibirà all’Auditorium del Parco della Musica di Roma. Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei protagonisti della scena rap e non solo, tra i suoi album più acclamati troviamo Mediterraneo, certificato doppio disco di platino

Bresh sarà protagonista di quattro appuntamenti live sold out a Genova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli della voce di Angelina Jolie: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte. Il 10 luglio il cantautore sarà in concerto a Roma.

bresh a genova, la possibile scaletta

 

Mercoledì 1° luglio Bresh (FOTO) alzerà il sipario sugli show in programma all'Arena del Mare - Area Porto Antico di Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Dopo la prima data, Bresh tornerà a esibirsi venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle serate, attesi i suoi brani più popolari. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 25 ottobre al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

  • La Tana Del Granchio
  • Umore Marea
  • Andrea
  • Dai Che Fai
  • Alcool & Acqua
  • Torcida
  • Popolo Della Notte
  • Altezza Cielo
  • Tarantola
  • Nightmares
  • Parà
  • Rabbia Distillata
  • Erica
  • Rotta Maggiore (Partenza)
  • Creuza de mä
  • Aia che tia
  • Kamala
  • Non Ho Eroi
  • Step By Step
  • Hooligans
  • No Problem
  • Il limite
  • Svuotatasche
  • Angelina Jolie
  • Mai Brillo
  • Capo Horn
  • Altamente Mia
  • Agave
  • Guasto d’amore

Approfondimento

Tedua domina San Siro. Tra gli ospiti Bresh, Lazza e Annalisa

Dopo i quattro concerti in programma a Genova, venerdì 10 luglio Bresh si esibirà all’Auditorium del Parco della Musica di Roma. Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei protagonisti della scena rap e non solo, tra i suoi album più acclamati troviamo Mediterraneo, certificato doppio disco di platino. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Andrea, Il meglio di te, Guasto d’amore e La tana del granchio, quest’ultimo presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Ricordiamo anche le collaborazioni Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra, Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari, Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe, Capo Horn con Tedua.

Approfondimento

Bresh, è uscito il videoclip del nuovo singolo Da Dio
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Musica

I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny

Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

I Metallica donano 20mila sterline: 9mila pasti a Cardiff

Musica

La band americana ha donato 20mila sterline al Cardiff Foodbank durante il concerto al...

Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco

Musica

A pochi giorni dal grande appuntamento del 4 luglio, Ultimo ha mostrato sui social le prime...

Maria Esposito presenta la fidanzata Silvia Uras

Spettacolo

Nel giorno del Napoli Pride l’interprete di Rosa Ricci nella serie tv Mare Fuori ha...

Penelope Keith, l'attrice della serie The Good Life è morta a 86 anni

Serie TV

Un’attrice che per oltre sei decenni ha contribuito a definire il volto della commedia televisiva...

Geolier, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Dopo l’appuntamento di Firenze, Geolier proseguirà la tournée con lo show in programma nelle...

Spettacolo: Per te