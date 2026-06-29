Blanco, la possibile scaletta del concerto a Marostica

Dopo il concerto inserito nel cartellone del Marostica Summer Festival, il 21 luglio il cantautore porterà la sua musica a Palmanova. Previsti appuntamenti anche in altre cinque città: Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia
Il 29 giugno Blanco darà il via al tour estivo con il concerto in scena a Marostica. Successivamente, il giovane artista proseguirà la tournée con altri sei appuntamenti live. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
blanco a marostica, la possibile scaletta
Al via la tournée estiva della voce di Maledetta rabbia. Lunedì 29 giugno Blanco si esibirà a Marostica, più precisamente a Piazza Castello. Come riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento Blanco non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Ma' uscito nell’aprile di quest’anno. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- L’isola delle rose
- Paraocchi
- Ladro di fiori
- Anche a vent’anni si muore
- Finché non mi seppelliscono
- Fuori dai denti
- Sai cosa c’è
- Maledetta rabbia
- Peggio del diavolo
- Belladonna (Adieu)
- Piangere a 90
- Un briciolo di allegria
- Ricordi
- Lucciole
- La canzone nostra
- Nostalgia
- Los Angeles
- Blu celeste
- Tanto non rinasco
- Woo
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Notti in bianco
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Mi fai impazzire
- Brividi
- Un posto migliore
- Ma’
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Dopo il concerto di Marostica, il 21 luglio il cantautore porterà la sua musica a Palmanova. Previsti appuntamenti anche in altre cinque città: Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Questo il calendario completo della tournée:
- 21 luglio, Palmanova
- 26 luglio, Catania
- 2 agosto, Gallipoli
- 6 agosto, Alghero
- 9 agosto, Cinquale
- 12 agosto, Baia Domizia
Nel corso degli anni Blanco (FOTO) ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Notti in bianco a Paraocchi passando per Piangere a 90, Nostalgia e L’isola delle rose. Spazio anche alle collaborazioni, ricordiamo Un briciolo di allegria con Mina, Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta, Ricordi con Elisa e Brividi con Mahmood.
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