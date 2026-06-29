Blanco, la possibile scaletta del concerto a Marostica

Approfondimento Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato

Al via la tournée estiva della voce di Maledetta rabbia. Lunedì 29 giugno Blanco si esibirà a Marostica, più precisamente a Piazza Castello. Come riportato da Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 . Al momento Blanco non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Ma' uscito nell’aprile di quest’anno. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

Dopo il concerto di Marostica, il 21 luglio il cantautore porterà la sua musica a Palmanova. Previsti appuntamenti anche in altre cinque città: Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Questo il calendario completo della tournée:

21 luglio, Palmanova

26 luglio, Catania

2 agosto, Gallipoli

6 agosto, Alghero

9 agosto, Cinquale

12 agosto, Baia Domizia

Nel corso degli anni Blanco (FOTO) ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Notti in bianco a Paraocchi passando per Piangere a 90, Nostalgia e L’isola delle rose. Spazio anche alle collaborazioni, ricordiamo Un briciolo di allegria con Mina, Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta, Ricordi con Elisa e Brividi con Mahmood.