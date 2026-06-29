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Blanco, la possibile scaletta del concerto a Marostica

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il concerto inserito nel cartellone del Marostica Summer Festival, il 21 luglio il cantautore porterà la sua musica a Palmanova. Previsti appuntamenti anche in altre cinque città: Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia

Il 29 giugno Blanco darà il via al tour estivo con il concerto in scena a Marostica. Successivamente, il giovane artista proseguirà la tournée con altri sei appuntamenti live. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

blanco a marostica, la possibile scaletta

 

Al via la tournée estiva della voce di Maledetta rabbia. Lunedì 29 giugno Blanco si esibirà a Marostica, più precisamente a Piazza Castello. Come riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento Blanco non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Ma' uscito nell’aprile di quest’anno. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

  • Ti voglio bene, uomo
  • L’isola delle rose
  • Paraocchi
  • Ladro di fiori
  • Anche a vent’anni si muore
  • Finché non mi seppelliscono
  • Fuori dai denti
  • Sai cosa c’è
  • Maledetta rabbia
  • Peggio del diavolo
  • Belladonna (Adieu)
  • Piangere a 90
  • Un briciolo di allegria
  • Ricordi
  • Lucciole
  • La canzone nostra
  • Nostalgia
  • Los Angeles
  • Blu celeste
  • Tanto non rinasco
  • Woo
  • Pornografia (Bianco paradiso)
  • Notti in bianco
  • 15 dicembre (prima)
  • 27 luglio (dopo)
  • Mi fai impazzire
  • Brividi
  • Un posto migliore
  • Ma’

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Dopo il concerto di Marostica, il 21 luglio il cantautore porterà la sua musica a Palmanova. Previsti appuntamenti anche in altre cinque città: Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Questo il calendario completo della tournée:

  • 21 luglio, Palmanova
  • 26 luglio, Catania
  • 2 agosto, Gallipoli
  • 6 agosto, Alghero
  • 9 agosto, Cinquale
  • 12 agosto, Baia Domizia

Nel corso degli anni Blanco (FOTO) ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Notti in bianco a Paraocchi passando per Piangere a 90, Nostalgia e L’isola delle rose. Spazio anche alle collaborazioni, ricordiamo Un briciolo di allegria con Mina, Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta, Ricordi con Elisa e Brividi con Mahmood.

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©Getty

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