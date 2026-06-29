Tornano in Italia, e a La Prima Estate già da giorni erano in tantissimi lì in coda ad aspettarli. I successi della loro legacy musicale, la vicinanza e il contatto con il pubblico, parte integrante di ogni concerto. La musica suonata dal vivo. L’energia messa in ogni momento dello show, senza mai risparmiarsi. E la capacità di aver costruito una famiglia, in cui nessuno – e in nessuna parte del mondo – si sente solo o abbandonato: abbiamo visto i Twenty One Pilots al Parco BussolaDomani, il racconto dell’inviata

Ragazzi e ragazze in coda da giorni. Obiettivo: arrivare sottopalco e, magari, riuscire a dare un regalo a Tyler. Genitori e figli, amici, fidanzati: a La Prima Estate, per l’unica data del 2026 del tour mondiale dei Twenty One Pilots, sono arrivati in tantissimi da tutta Europa. Hanno un outfit ben chiaro, che li identifica come fan del duo di Columbus, Ohio. Ma soprattutto sono felici di poterli rivedere dal vivo.

"Le canzoni dei Pilots raccontano la nostra vita"

Parlando con una ragazza, le chiedo perché la fanbase dei Pilots è così fedele: “Le loro canzoni raccontano la nostra vita, e i loro album sono tutti legati. Hanno una narrativa e parlano di sentimenti forti, dall’ansia alla ricerca di una propria identità. E per i fan questo è fondamentale”. Parlano di loro, e di chissà quante altre persone. C’è chi li definisce mainstream, chi invece li ritiene fuori da ogni indicatore: i Twenty One Pilots, però, in queste regole fisse non rientrano. E fanno la propria classifica di priorità.

Il concerto di un gruppo, mai di un singolo

Se ci pensiamo il duo nato a Columbus, in Ohio, si è formato nel 2009 e non ha mai cambiato stile e narrativa. E questo è importante, principalmente perché ci fa capire che l’identità è rimasta sempre la stessa, e non si è fatta influenzare da motivi esterni. I testi si sono concentrati su temi chiave, di attualità, che hanno fatto dei singoli una community: sì, anche grazie alle loro canzoni, tanti ragazzi e ragazze di tutto il mondo non hanno sentito la solitudine, e si sono sentiti parte di una grande famiglia. È quello che si percepisce anche al concerto a La Prima Estate: c’è voglia di stare sottopalco, ma insieme agli amici. Non è il concerto di un singolo, ma di un gruppo. L’emozione di trovare un pubblico così partecipe si sente e vede attraverso gli occhi di Tyler che, in più momenti della serata, si ferma a ringraziare chi è arrivato fino al Festival per far parte di questa serata. Non c’è spazio per la tristezza: la vita è qui e ora, ed è al concerto dei Twenty One Pilots. E se dagli occhi di Tyler si intravede un po’ di commozione, da quelli di Josh si nota stupore davanti alle migliaia di persone lì, insieme a loro, che cantano tutte insieme.

Una narrativa mai staccata dalla realtà

Un concerto iniziato con Overcompensate, seguito da The Contract e Center Mass, canzoni che non mancano mai. Come del resto show pirotecnici, fiamme e coinvolgimento del pubblico, parte integrante e fondamentale di ogni concerto. Josh e Tyler suonano benissimo, e Josh ha una voce incredibile. Li avevo visti dal vivo solo una volta, come headliner in una serata in cui Billie Eilish si ruppe una caviglia saltando sulle note di Bad Guy. Già in quella occasione mi avevano colpito. Nel frattempo sono passati quasi dieci anni, i Pilots hanno continuato a scrivere musica e a fare concerti. Sono cresciuti, hanno creato un legame ancora più forte con la loro community di fan e soprattutto hanno aumentato la loro credibilità artistica, elemento mai scontato.