Festival Internazionale Poesia La Punta della Lingua celebra Morricone

La prima assoluta di “Morricone suona Scataglini”, la presenza di Mariangela Gualtieri, Lino Musella, Roberto Mercadini, le poesie da Gaza, l'omaggio ad Andrea Pazienza, l’Italia “pornografica” nel romanzo “Amenitalia” del pioniere della poesia visiva Lamberto Pignotti sono solo alcuni dei numerosissimi appuntamenti della 21^ edizione del Festival Internazionale di Poesia Totale “La punta della lingua” da sabato 27 giugno fino a lunedì 6 luglio, nei comuni di Ancona, Jesi, Fermo, Grottammare, Recanati, Osimo e Offagna.

Oltre 90 gli autori e le autrici nei dieci giorni di Festival, presenti nel programma ideato dai due direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni, organizzato da Nie Wiem.

POESIA TOTALE – “La punta della lingua” prosegue la sua missione di esplorare l’arte poetica in tutte le sue declinazioni: dai reading alle performance, agli spettacoli, alle escursioni poetiche, al Pj set, mostre, installazioni e molto altro. Si viaggia tra le espressioni più classiche alle forme più moderne e contemporanee.

“La punta della lingua 2026” apre il cammino per Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028 .

OSPITI ED EVENTI - Un calendario ricco di ospiti. Protagonista degli “Itinerari poetici” e special guest di questa edizione, una delle poetesse più amate, Mariangela Gualtieri che sarà ad Ancona venerdì 3 luglio: alle ore 18, alla Sala Vanvitelli della Mole Vanvitelliana, incontrerà la cittadinanza e gli studenti che hanno seguito il percorso di avvicinamento alla sua poesia e, alle 21.30, alla Corte della Mole, è attesa per il suo spettacolo “Ruvido umano” (versi e voce recitante della Gualtieri, musica e canto dal vivo di Lemmo, per la regia, allestimento e luci di Cesare Ronconi). Biglietti disponibili in prevendita su https://www.liveticket.it/ e presso i punti vendita convenzionati Liveticket.

Un evento, una prima assoluta, quella di lunedì 29 giugno, alle ore 21.30 nella Corte della Mole Vanvitelliana, dove si potrà vedere per la prima volta in assoluto lo spettacolo “ Morricone suona Scataglini” : partitura inedita di Ennio Morricone per Franco Scataglini. Il Maestro Ennio Morricone, infatti, compose due partiture originali, in forma di monodie per chitarra classica, dedicate all’opera del grande poeta anconetano Franco Scataglini (1930-1994), e destinate espressamente all’esecuzione del M° Seneca. Si tratta della poesia “Passeggero”, originariamente collocata in “Rimario agontano” (1987), e di alcuni testi del poema postumo “El sol” (1994). Furono scritte nel giugno-luglio del 1994, un mese prima della scomparsa di Scataglini, che avrebbe dovuto interpretarle dal vivo in prima persona, e mai eseguite prima. Con Giovanni Fontana (voce) e Giovanni Seneca (chitarra). Le introduzioni critiche sono di Massimo Raffaeli e Valerio Cuccaroni.

Il narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, Roberto Mercadini, presente anche nel programma “Splendida cornice” di Geppi Cucciari su Rai3, sarà alla Mole del capoluogo dorico, giovedì 2 luglio, con due appuntamenti: alle ore 17alla Mole Vanvitelliana per presentare il suo ultimo libro “Io dico l’universo” e alle 21.30 alla Corte con lo spettacolo “La bellezza delle parole” (biglietti disponibili in prevendita su www.liveticket.it e presso i punti vendita convenzionati Liveticket).

Dai David di Donatello 2026, dove è stato insignito del Premio Miglior attore non protagonista per “Nonostante” di Valerio Mastandrea, arriverà a Fermo, l’attore Lino Musella (Premio Ubu 2019), domenica 5 luglio, alle ore 21.30, al Cortile Gigliuccicon lo spettacolo “Stato d’assedio”. Lino Musella legge Mahmud Darwish, scrittore e giornalista palestinese scomparso nel 2008, unanimemente considerato tra i maggiori poeti in lingua araba.

Il decano delle avanguardie artistiche italiane degli anni Sessanta e Settanta, Lamberto Pignotti, sarà alla Mole Vanvitellianadi Ancona, sabato 27 giugno, alle ore 19.30 alla Sala Vanvitelli: per il suo centesimo compleanno Argolibri, casa editrice del Festival, ha voluto rendergli omaggio con la pubblicazione del suo romanzo-collage “Amenitalia”, scritto negli anni Settanta ma finora inedito, raccontando di un’Italia “pornografica”, che negli anni Settanta si dibatteva oscenamente tra speculazione edilizia, lotta armata e scambismo. Pignotti sarà anche protagonista della mostra a lui dedicata dal titolo “Super Pignotti” che sarà inaugurata sabato 27 giugno, alle ore 19, presso la Sala Vanvitelli della Mole.

Unanimemente considerata una delle voci più potenti, originali e autorevoli della poesia italiana contemporanea, arriverà a La punta della lingua, Patrizia Valduga (lunedì 6 luglio, ore 21.30, Chiesa di S. Maria, Portonovo – Ancona). La Valduga ha saputo forgiare una lingua barocca, carnale e virtuosistica, contraddistinta da un’altissima tensione erotica e teatrale, dalla crudezza e dall’ossessione dei temi - la carne, l’amore, la morte e il dolore – che convivono con un rigoroso ossequio alle forme metriche, dal sonetto alla sestina, cesellate con perizia tecnica straordinaria. Ad Ancona porterà una vasta scelta della sua produzione già conosciuta (edita in Italia principalmente da Einaudi).

La cantautrice Serena Abrami sarà ospite del festival con il progetto “Partiture di stagioni. Concerto per Mahavash Sabet”. Un viaggio che parte dalle liriche della poetessa iraniana Mahavash Sabet, rinchiusa nel carcere di Evin, per espandersi al mondo intero, con l’intento di dare voce e visibilità alle vite la cui esistenza è messa in pericolo da guerre e violenze (sabato 4 luglio, ore 21.30, Corte della Mole - Ancona). In collaborazione con Amat.

Anche l’autore e voce del gruppo Massimo Volume, Emidio Clementi, sarà presente. Domenica 28 giugno a Jesi sarà protagonista, infatti, alle ore 17.30, al Cortile interno della Biblioteca Planettiana per la presentazione del suo romanzo “Prima dell’incendio” e alle ore 21.30, in Piazza delle Monnighette si esibirà nella lettura integrale de “Gli ultimi giorni di Pompeo”, capolavoro di Andrea Pazienza. Lo spettacolo unirà la lettura drammatica di Clementi, il commento sonoro di Corrado Nuccini (del gruppo musicale Giardini di Mirò) e la proiezione di tutte le tavole dell’opera. In collaborazione con Associazione Magazzino d’Arte e L’ Hemingway.

Il poeta, latinista e traduttore italiano, Alessandro Fo, arriverà a Osimo giovedì 2 luglio: alle ore 18.30 al Monumento giardini di Piazza Nuova, per un’escursione poetica insieme alle poetesse Rosaria Lo Russo, June Scialpi e la sera, alle 21.30 al Chiostro di San Francesco per la conferenza spettacolo “Catullo, uno di noi”.

“La punta della lingua 2026” è anche:

POESIE DA GAZA – Martedì 30 giugno alle ore 21.30 a Offagna, l’incontro con Haidar Al-Ghazali, poeta palestinese nato a Gaza nel 2004 e ora studente all’Università di Macerata, autore di alcuni dei testi più toccanti tra quelli inclusi in “Il loro grido è la mia voce” (Fazi, 2025), antologia di poesie scritte a Gaza dopo il 7 Ottobre 2023 da autori palestinesi (due dei quali rimasti uccisi nei bombardamenti) come ultima preghiera o testamento poetico. La poesia come atto di resistenza e tentativo di salvezza. A seguire “Una ninna nanna proibita (dalla Palestina al mondo)”, di e con Mervat Alramli (testi e voce); interventi musicali di Mohammad Abusenjer (oud). In collaborazione con Amnesty International, Marche per la Palestina, Sumud Centro Culturale Palestinese.

I SETTANT’ANNI DI ANDREA PAZIENZA – Domenica 28 giugno, nel Cortile interno della Biblioteca Planettiana di Jesi, alle 19, si potrà assistere a “Settant’anni da Paz!”: in occasione del settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza, celebrato quest’anno dalla grande mostra del MAXXI di Roma e dell’Aquila, si terrà la conferenza di Oscar Glioti sulla vita e sull’opera di Andrea Pazienza, massimo esponente della letteratura disegnata del Novecento, nato a San Benedetto del Tronto nel 1956 e tragicamente scomparso nel 1988. Alla presenza del suo biografo e curatore della grande mostra del MAXXI dedicata all’artista.

All’evento si aggiunge allo spettacolo di Emidio Clementi e Corrado Nuccini del 28 giugno a Jesi descritto precedentemente.

MOSTRE E INSTALLAZIONI – La punta della lingua 2026 è sinonimo anche di mostre e installazioni. “Oltre il margine. I versi e le immagini” è lo spazio espositivo del festival che sarà inaugurato sabato 27 giugno, alle ore 19, presso la Sala Vanvitelli della Mole Vanvitelliana (sarà visitabile dalle ore 14.00 alle 21.00 dei giorni 28 e 30 giugno e 2, 3 e 4 luglio. Per aperture straordinarie dal 28/06 al 6/07 scrivere a info@lapuntadellalingua.it).

Al suo interno si potranno vedere:

- La mostra “Super Pignotti” che rende omaggio, in occasione del suo centesimo compleanno e in contemporanea con la grande esposizione in corso al Mart di Rovereto, all’artista, con una selezione delle sue opere verbo-visive, e riunisce quelle esposte alla Galleria Rubber di Recanati e alla mostra “100 Pignotti” organizzata dall’Università di Urbino. A cura di Giulio Segato e Andrea Balietti In collaborazione con Galleria Rubber, Museo Statale Tattile Omero, Università di Urbino;

- La mostra “La parola che cura - Manoscritti e dipinti” che raccoglie scritti e dipinti dei partecipanti al laboratorio di scrittura “Alla scoperta di Sé”, organizzato da Nie Wiem, nell’ambito della IV edizione del progetto “La parola che cura”, sostenuto dalla Terza Missione dell’Università di Urbino e dal progetto Sollievo di Cooperativa Ludus, Comune di Ancona e Regione Marche. A cura di Valerio Cuccaroni. In collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Ancona;

- E l’installazione “Il verso e l’immagine”: proiezione in loop dei quattro video-ritratti diretti da Umberto Piersanti per la RAI delle Marche nel 1981 dedicati a Fabio Doplicher (26’), Mario Luzi (27’), Franco Scataglini (29’) e Paolo Volponi (28’). In collaborazione con Teche Rai.

ITINERARI POETICI – Anche quest’anno sono ripartiti gli appuntamenti con Adotta l’autore. Itinerari poetici: una serie di incontri, dal 3 al 26 giugno, dedicati ai ragazzi delle scuole e a tutte le persone che vorranno assistere, in un percorso itinerante per i più bei luoghi di Ancona e del Conero alla scoperta della grande poetessa Mariangela Gualtieri, ospite speciale del Festival. A cura di Danila Saracini. In collaborazione con Liceo Scientifico Galilei di Ancona.

Inoltre, il 27 giugno, alle ore 21.30, alla Mole Vanvitelliana – Arena Cinema per Itinerari poetici: Poesia ibrida e videopoesia (sez. Scuole) le classi dei licei Leopardi di Recanati e Galilei di Ancona, che hanno partecipato al progetto Itinerari poetici, durante l’anno scolastico 2025/26, presentano le poesie ibride, opere multimediali e videopoesie, che hanno realizzato a partire dai testi di Antonella Anedda e Valerio Magrelli durante i laboratori condotti da Luigi Socci e Danila Saracini. In collaborazione con i licei Leopardi di Recanati e Galilei di Ancona.

ALLA SCOPERTA DI ANNE SEXTON – Il 30 giugno a Offagna, alle 19, la conferenza spettacolo “Anne Sexton. Mangiando gli avanzi” (Giardini Monastero S. Zita). La scrittrice, traduttrice e performer Rosaria Lo Russo racconta l’opera e la vita di Anne Sexton (1928-1974) da lei integralmente tradotta, mettendo in scena le sue versioni delle poesie della scrittrice statunitense considerata, con Sylvia Plath, la pioniera della poesia confessional, con la dichiarata intenzione di trasformare l’esperienza poetica (scritta/vocale) in una esperienza musicale pop, come faceva la stessa Sexton che si esibiva in pubblico non solo con semplici reading, ma anche di fronte a folle da concerto con un gruppo pop, il gruppo “Anne Sexton and Her Kind”. Presenta Renata Morresi.

PREMIO FRANCO SCATAGLINI/LA POESIA CHE SI VEDE (VI EDIZIONE) – Sesta edizione del prestigioso Concorso internazionale di videopoesia “La poesia che si vede. Premio Franco Scataglini” (sabato 27 giugno alla Mole Vanvitelliana, ore 21.45, Arena Cinema). Dopo il successo delle prime cinque edizioni, torna anche quest’anno il concorso “La poesia che si vede” dedicato ai migliori cortometraggi di videopoesia. A contendersi il Premio saranno opere provenienti da tutto il mondo, accuratamente selezionate da un nucleo di esperti di cinema e di poesia. La Giuria di Qualità 2026 sarà composta da: Valerio Cuccaroni, Giovanni Fontana, Rosaria Lo Russo, Emilia Mazzacurati e Luigi Socci. L'Associazione Blow Up assegnerà il premio alla Migliore Videopoesia Italiana e il pubblico presente in sala voterà per decidere il vincitore del Premio del Pubblico e il Premio Giuria Giovani.

LA POESIA INTERNAZIONALE – Anche in questa edizione ci sarà ampio spazio alla poesia internazionale. Il 2 luglio alle ore 18.30, alla Mole Vanvitelliana, arriverà “ Mostri & erbari” : Jan Wagner (Amburgo 1971), poeta tedesco con all’attivo due libri tradotti e pubblicati in Italia da editori come Einaudi (2019) e Bompiani (2022), porterà a La Punta della Lingua la sua poesia fatta di eleganza, arguzia, piacere di giocare con le parole non escludendo i toni meditativi. Con lui, il poeta, traduttore, saggista e docente di letterature comparate alla Sapienza di Roma, Federico Italiano.

La poeta svizzera di lingua tedesca Michelle Steinbeck invece, sarà ospite venerdì 3 luglio, alle 19, alla sala Vanvitelli della Mole Vanvitelliana per “Gli uccelli in gabbia cantano di più”. Dopo un esordio in prosa, finalista al Deutscher Buchpreis e allo Schweizer Buchpreis, arriva in traduzione italiana il primo volume di poesie di Michelle Steinbeck, i cui testi non fanno distinzione tra realtà e sogno, violano le norme sintattiche, rifiutano la punteggiatura, giocano con la lingua creando un’ambiguità che richiede la partecipazione attiva del lettore. Lo sguardo dell’autrice sul mondo è impietoso, sfacciato, disinibito e ludico. Stesso giorno, alle ore 23, presso il Lazzabaretto della Mole, Marko Miladinović (Vukovar 1988), poeta e operatore culturale jugo-ticinese, presenterà una performance letteraria e musicale del suo “Libro massimo di poesia” accompagnata dal polistrumentista e ingegnere del suono Marco Guglielmetti e dal compositore e cantante Matteo Simonin di Amiata Pop Musik, gruppo musicale rivoluzionario di lingua italofona, tra l’acid rock dei The Doors, il post-punk dei The Fall, l’avanguardia degli Area e l’estro di Alfredo Cohen.

Nella giornata finale di lunedì 6 luglio, alle ore 19, a Portonovo di Ancona, protagonista dell’incontro con la poesia internazionale, una giovane e pluripremiata esponente della poesia americana di origine asiatica: Victoria Chang. Autrice di numerosi libri, tra cui “Obit. Poesie per la fine” (considerato dal New York Times “Notable Book” e tradotto in italiano nel 2024), Chang è stata borsista al Guggenheim ed è titolare della cattedra Bourne di poesia presso il Georgia Tech. La lettura sarà arricchita dagli interventi musicali di MIVERGOGNO, unico esponente del genere, da lui stesso coniato, dell’urlautorato italiano.

LABORATORI DI SCRITTURA UNDER 35 ALLA PRESENZA DEI CRITICI – Quarta edizione del laboratorio “Vivaria. Officina di nuove scritture poetiche under 35” ( sabato 4 e domenica 5 luglio ore 10, Villa Offelia, Strada provinciale del Poggio). Vivaria chiama a raccolta critici affermati e in via di formazione per confrontarsi con alcune delle voci più promettenti della poesia italiana under 35. Un quarto d’ora di letture di inediti e quarantacinque minuti di discussione a testa, per entrare nella sala macchine della poesia che si fa.

I critici di questa edizione saranno: Cristina Babino, Riccardo Donati, Chiara Portesine, Cecilia Bello Minciacchi, Sara Serenelli. I poeti presenti saranno: Lorenzo Basile Baldassarre, Francesca Santucci, Giovanna Cristina Vivinetto il 4 luglio e Isacco Boldini, Valeria Cagnazzo, Silvia Righi il 5 luglio. Incontro aperto al pubblico.

POESIA CON AI – Sabato 4 luglio, alle ore 18, nella Sala Vanvitelli della Mole Vanvitelliana, Andrea Capodimonte presenta “Esecuzione”, un libro di prompt pensati per generare un altro libro, pubblicato dalla casa editrice del Festival, Argolibri. Al centro della storia, un gruppo di poeti crudeli tenta di rendere umana un’intelligenza artificiale estraendo il dolore dalle persone. La performance coinvolge il pubblico che è chiamato a interagire con la IA per creare narrazioni interattive, che variano a seconda delle istruzioni fornite dalle persone. Alle ore 23.00, al Lazzabaretto della Mole di Ancona arriverà il Pj set con AI “TEXT2TRAP Reloaded” con pj Andrea Capodimonte e dj Stefano Teodori. Esplorando l’interazione tra musica trap e intelligenza artificiale, gli artisti trasformano testi di recupero in prompt creativi per generare sonorità inedite. Una performance dove materiali testuali non convenzionali - spam, pubblicità, scritti senza copyright - vengono convertiti in tempo reale attraverso l’AI in basi trap e flow improvvisati sul momento. Un esperimento sonoro che ricicla linguaggi quotidiani trasformandoli in un’esperienza musicale prodotta aleatoriamente sul momento e dunque unica e irripetibile. In collaborazione con Arci Ancona.

ORA D'ARIA – Anche quest’anno la poesia entrerà nelle carceri. “Ora d’aria” è il laboratorio di poesia per detenuti e detenute. Un progetto del Garante dei Diritti della Persona - Regione Marche. Date in via di definizione. Ingresso riservato.

UN PO’ DI STORIA: Nato nel 2006, il Festival “La Punta della Lingua” ha ospitato negli anni autori provenienti da: Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Polonia, Romania, Ucraina, Russia, paesi balcanici e paesi baltici. Più di 600 gli eventi complessivi con ibridazioni tra poesia, web, teatro, musica e cinema. Tra i nomi che hanno partecipato al Festival, in ordine sparso: Paolo Rossi, Nanni Balestrini, Alessandro Bergonzoni, Patrizia Cavalli, Toni Servillo, Adam Zagajewski, Antonio Rezza, Vivian Lamarque, Ascanio Celestini, Durs Grünbein, Marco Paolini, Mariangela Gualtieri, Billy Collins, Ron Padgett, Tony Harrison, Ana Blandiana, Milo De Angelis, Jolanda Insana, Patrizia Valduga, Antonella Anedda, Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Mario Benedetti, Roger McGough, Gian Mario Villalta, Sergej Gandlevskij, Boris Chersonskij, Carol Ann Duffy, Liz Lochhead, Valerio Magrelli, Ida Travi e molti altri.

“La Punta della Lingua” è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Nie Wiem, con il sostegno e il patrocinio di MIC Direzione generale Spettacolo, della Regione Marche e dei Comuni di Ancona, Jesi, Fermo, Grottammare, Osimo e Offagna e con il contributo del Garante dei Diritti della Persona Regione Marche e decine di partner.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti, ma per alcuni eventi verrà richiesto un biglietto di cortesia di 3 euro, detraibili da eventuali acquisti effettuati presso il nostro bookshop. Fanno eccezione: “Ingresso all’Orto sul Colle dell’Infinito” - 10 euro (riduzioni iscritti FAI, soci NIE WIEM); “Morricone suona Scataglini”, 12 euro (ridotto 10); “La bellezza delle parole”, 12 euro (ridotto 10); “Ruvido umano”, 12 euro (ridotto 10). I biglietti per questi spettacoli sono disponibili in prevendita su https://www.liveticket.it/ e presso i punti vendita convenzionati Liveticket. In loco a partire da un’ora prima dall’inizio dell’evento. Ridotto per ragazzi sotto i 12 anni, soci Nie Wiem, ARCI e Amici della Musica, Spaziomusica e Adriatico Mediterraneo.

“Partiture di stagioni”, 5 euro. In prevendita su Vivaticket.it, presso le biglietterie AMAT, le convenzionate Vivaticket e in loco a partire da un’ora prima dall’inizio dell’evento. Info AMAT tel. 0712072439 (lun-ven 10-16) www.amatmarche.net