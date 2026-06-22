Tedua a Milano, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Dopo il grande spettacolo di San Siro, nel gennaio del prossimo anno l’artista sarà protagonista del Ted Ryan Tour, in programma nelle città di Jesolo, Bologna, Torino, Roma e Milano

Tedua a milano, la possibile scaletta

Dopo mesi di attesa, mercoledì 24 giugno Tedua porterà la sua energia sul palco dello stadio San Siro, questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Live Nation, lo show avrà inizio alle ore 20.30. Apertura porte fissata alle 16.30, early entry alle 16.00. Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto all’Unipol Forum di Assago nel dicembre del 2023:

Intro La Divina Commedia

Angelo All’Inferno

Lo sai

Inferno + Lo-Fi Drill

Paradiso Artificiale

Lo-fi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio a luglio

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 Chances (dilla tutta)

Il fabbricante di chiavi

Intro Orange County

Houston

Scala di Milano

Sangue misto

La legge del più forte

Buste della spesa

Bro II

Blueface

Purple

Acqua (malpensandoti)

Anime Libere

Dimmi che c’è

La verità

Parole vuote (La solitudine)

Lingerie

Hoe

Malamente

Bagagli (Improvvisazione)

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio