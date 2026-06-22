Tedua a Milano, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Dopo il grande spettacolo di San Siro, nel gennaio del prossimo anno l’artista sarà protagonista del Ted Ryan Tour, in programma nelle città di Jesolo, Bologna, Torino, Roma e Milano
Il 24 giugno Tedua sarà in concerto allo stadio San Siro. Il rapper ripercorrerà la sua carriera: dall’album Orange County California del 2017 all’EP Ryan Ted uscito nel maggio di quest’anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Chuniri: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Tedua a milano, la possibile scaletta
Dopo mesi di attesa, mercoledì 24 giugno Tedua porterà la sua energia sul palco dello stadio San Siro, questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Live Nation, lo show avrà inizio alle ore 20.30. Apertura porte fissata alle 16.30, early entry alle 16.00. Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto all’Unipol Forum di Assago nel dicembre del 2023:
- Intro La Divina Commedia
- Angelo All’Inferno
- Lo sai
- Inferno + Lo-Fi Drill
- Paradiso Artificiale
- Lo-fi For U
- Volgare
- Mancanze Affettive
- Diluvio a luglio
- Red Light
- Soffierà
- OC (California)
- 3 Chances (dilla tutta)
- Il fabbricante di chiavi
- Intro Orange County
- Houston
- Scala di Milano
- Sangue misto
- La legge del più forte
- Buste della spesa
- Bro II
- Blueface
- Purple
- Acqua (malpensandoti)
- Anime Libere
- Dimmi che c’è
- La verità
- Parole vuote (La solitudine)
- Lingerie
- Hoe
- Malamente
- Bagagli (Improvvisazione)
- Wasabi 2.0
- Vertigini
- Outro Purgatorio
Approfondimento
Tedua ha pubblicato il nuovo singolo Lettera a Tedua
Dopo il grande spettacolo di San Siro, nel gennaio del prossimo anno l’artista sarà protagonista del Ted Ryan Tour, in programma nelle città di Jesolo, Bologna, Torino, Roma e Milano. Questo il calendario completo dei concerti:
- 21 gennaio, Jesolo - Palazzo del Turismo
- 23 gennaio, Bologna - Unipol Arena
- 26 gennaio Torino - Inalpi Arena
- 28 gennaio, Roma - Palazzo dello Sport
- 31 gennaio, Milano - Unito, Forum
Nel corso degli anni Tedua ha collezionato numerosi successi, tra i suoi singoli più amati troviamo La legge del più forte, Vertigini e Red Light. Spazio anche alle collaborazioni: da Colori con Rkomi a Beatrice con Annalisa (FOTO) passando per Sapore con Fedez ed Eva con Kid Yugi.
Approfondimento
Emis Killa, è uscito il singolo Ambra feat. Tedua: testo e significato
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano