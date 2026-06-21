La Prima Estate con Marlene e Ministri: quanto è cambiato fare musica?

A La Prima Estate torna HANGOVER con Massimo Coppola, conversazioni con gli artisti che, poche ore dopo, salgono sul palco del Festival. Dopo la prima giornata inaugurata da Pelle della band The Hives, il giorno due ha visto protagoniste le figure chiave della musica alternativa italiana: Ministri, Roberta Sammarelli, Marlene Kuntz e Alioscia Bisceglia dei Casino Royale. Non solo uno scambio sulla musica contemporanea, ma anche su quanto di politico c’era e c’è nella canzone di ieri e oggi. Il racconto dell’inviata
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