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Musica

La Prima Estate, The Wombats: "Con la nostra musica portiamo un po’ di rock e allegria"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Saliranno sul palco poco prima di The Libertines e Richard Ashcroft, nella terza giornata del primo fine settimana de La Prima Estate. Un’emozione non da poco, che la band vive con rispetto e ammirazione. Senza dimenticare che la loro musica ha un obiettivo chiaro: cancellare preoccupazioni, con un mix di rock e allegria. Abbiamo incontrato Dan della band inglese The Wombats che ci ha fatto una promessa: “Domani sarà una serata incredibile”. L’intervista a Dan Haggis, batterista del gruppo

 

 

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