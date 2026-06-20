Saliranno sul palco poco prima di The Libertines e Richard Ashcroft, nella terza giornata del primo fine settimana de La Prima Estate. Un’emozione non da poco, che la band vive con rispetto e ammirazione. Senza dimenticare che la loro musica ha un obiettivo chiaro: cancellare preoccupazioni, con un mix di rock e allegria. Abbiamo incontrato Dan della band inglese The Wombats che ci ha fatto una promessa: “Domani sarà una serata incredibile”. L’intervista a Dan Haggis, batterista del gruppo