Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Sabato 27 e domenica 28 giugno Tiziano Ferro porterà il suo spettacolo allo stadio Olimpico di Roma. In seguito, il cantautore salirà sui plachi dello stadio del Conero di Ancona, dello stadio San Nicola di Bari e infine dello stadio San Filippo di Messina
Dopo il concerto in programma allo stadio Euganeo di Padova, il 23 giugno Tiziano Ferro sarà protagonista di un grande show allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
tiziano ferro a napoli, la possibile scaletta
In queste settimane il cantautore è impegnato con l’acclamata tournée negli stadi. Martedì 23 giugno l’artista salirà sul palco dello stadio Diego Armando Maradona, questo l’indirizzo: piazzale Vincenzo Tecchio, 80125, Napoli. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Xdono (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata. Queste le canzoni eseguite il 6 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:
- Sono un grande
- Cuore rotto
- Fingo e spingo
- Accetto miracoli
- La differenza tra me e te
- L’olimpiade
- Xxdono con Lazza
- Il regalo più grande
- Ti scatterò una foto
- Hai delle isole negli occhi
- Sere nere
- Non me lo so spiegare
- Indietro
- L’ultime notte al mondo
- L’amore è una cosa semplice
- Il sole esiste per tutti
- Destinazione mare
- Balla per me
- La vita splendida
- Ed ero contentissimo
- Potremmo ritornare
- Il conforto
- Stop! Dimentica
- Incanto
- Imbranato
- La fine
- E Raffaella è mia
- Alla mia età
- Per dirti ciao
- Rosso relativo
- Lo stadio
- Xdono
Approfondimento
Tiziano Ferro brilla in concerto a Milano. Ospite Lazza
Sabato 27 e domenica 28 giugno Tiziano Ferro porterà il suo spettacolo allo stadio Olimpico di Roma. In seguito, il cantautore salirà sui plachi dello stadio del Conero di Ancona, dello stadio San Nicola di Bari e infine dello stadio San Filippo di Messina. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli show:
- 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
- 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
- 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo
Approfondimento
Tiziano Ferro in concerto a Lignano si commuove mentre canta La fine
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano