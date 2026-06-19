Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Sabato 27 e domenica 28 giugno Tiziano Ferro porterà il suo spettacolo allo stadio Olimpico di Roma. In seguito, il cantautore salirà sui plachi dello stadio del Conero di Ancona, dello stadio San Nicola di Bari e infine dello stadio San Filippo di Messina

Dopo il concerto in programma allo stadio Euganeo di Padova, il 23 giugno Tiziano Ferro sarà protagonista di un grande show allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

tiziano ferro a napoli, la possibile scaletta

In queste settimane il cantautore è impegnato con l’acclamata tournée negli stadi. Martedì 23 giugno l’artista salirà sul palco dello stadio Diego Armando Maradona, questo l’indirizzo: piazzale Vincenzo Tecchio, 80125, Napoli. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Xdono (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata. Queste le canzoni eseguite il 6 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

Sono un grande

Cuore rotto

Fingo e spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L’olimpiade

Xxdono con Lazza

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo so spiegare

Indietro

L’ultime notte al mondo

L’amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono