Il tour in tutto il mondo, che questa sera fa tappa a La Prima Estate a Lido di Camaiore, e che li vedrà suonare prima di Jack White. La stima nei confronti del musicista di Detroit, che non vedono l’ora di ascoltare dal vivo. La musica della band, costruita e rafforzata nel tempo. E l’intelligenza artificiale che mai potrà replicare il suono de The Hives: abbiamo incontrato Niklas Almqvist, chitarrista della band protagonista al Parco BussolaDomani per il giorno uno del primo weekend del Festival. L’intervista
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