Le colonne sonore di serie tv e film. La collaborazione con Steven Spielberg, Mark Ruffalo e Seth Rogen. E con Kelly Clarkson, Janelle Monae e Nick Jonas. Le idee che arrivano nei momenti più diversi della giornata, e le note nel telefono per non dimenticare nulla. La sua musica, che in auto non ascolta mai, neanche con la famiglia. Le tante domande ogni giorno, e le sfide continue: abbiamo incontrato Christopher Lennertz, compositore e musicista di tante colonne sonore. Che sicuramente avete sentito anche voi.