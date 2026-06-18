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Musica

Christopher Lennertz: "Le idee migliori per la mia musica? Nei momenti più diversi"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Le colonne sonore di serie tv e film. La collaborazione con Steven Spielberg, Mark Ruffalo e Seth Rogen. E con Kelly Clarkson, Janelle Monae e Nick Jonas. Le idee che arrivano nei momenti più diversi della giornata, e le note nel telefono per non dimenticare nulla. La sua musica, che in auto non ascolta mai, neanche con la famiglia. Le tante domande ogni giorno, e le sfide continue: abbiamo incontrato Christopher Lennertz, compositore e musicista di tante colonne sonore. Che sicuramente avete sentito anche voi.

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