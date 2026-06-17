Geolier, la possibile scaletta del concerto a Roma

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Geolier, la possibile scaletta del concerto allo stadio Olimpico di Roma

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena rap italiana: dal successo dell’album Emanuele uscito nel 2019 all’ultimo disco Tutto è possibile contenente anche il singolo Phantom con 50 Cent

Dopo il grande spettacolo allo stadio San Siro di Milano, il 19 giugno Geolier sarà in concerto a Roma. Attese decine di migliaia di spettatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

geolier a roma, la possibile scaletta

Venerdì 19 giugno il rapper salirà sul palco dello stadio Olimpico per il nuovo appuntamento live della sua acclamata tournée. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista, reduce dal successo dell’ultimo album Tutto è possibile, non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Attesi i brani più popolari della sua discografia. Queste le canzoni eseguite alla data milanese di sabato 13 giugno:

 

INTRO

EL PIBE DE ORO

NU PARL, NU SENT, NU VEC

081

ME VULEV FA RUOSS

SCUMPAR

 

SIGILLO PROMESSA

CAPO

1H

SI STAT’ TU

SO FLY

2 SECONDI

CHE SOLE OGGI

MONEY

L’ULTIMA POESIA

(MEDLEY) X CASO

(MEDLEY) M’ MANC

(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA

 

SIGILLO SANGUE

STELLE

NAPO****NO

MAI PER SEMPRE

PER SEMPRE

CHIAGNE feat. LAZZA

MONCLER

FOTOGRAFIA

EPISODIO D’AMORE

(MEDLEY) VOGL SUL A TE

(MEDLEY) NA CATENA

 

SIGILLO RISCATTO

BAD BAD BAD feat. SHIVA

NARCOS

OLÈ feat. KID YUGI

AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA

CADILLAC feat. MV KILLA

FACIL FACIL

UN RICCO E UN POVERO

CANZONE D’AMORE

IL MALE CHE MI FAI

CAMPIONI IN ITALIA

P SECONDIGLIANO

TUTTO È POSSIBILE

SONNAMBULO

I P’ ME, TU P’ TE

 

SIGILLO GLORIA

FINCHÉ NON SI MUORE

COME VUOI

A NAPOLI NON PIOVE

GIVE YOU MY LOVE

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Dopo il concerto di Roma, Geolier continuerà il tour con gli appuntamenti allo stadio Franco Scoglio di Messina e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Successivamente, l’artista (FOTO) darà il via al tour estivo esibendosi nelle città di Firenze, Bari, Riccione e infine Santa Maria del Cedro. Questo il calendario completo:

  • 23 giugno, Messina - Stadio Franco Scoglio
  • 26 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
  • 28 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
  • 2 luglio, Firenze - Ippodromo del Visarono
  • 4 luglio, Bari - Oversound Music Festival
  • 11 luglio, Riccione - Piazzale Roma
  • 23 agosto, Santa Maria del Cedro - Arena dei Cedri

 

Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena rap italiana: dal successo dell’album Emanuele uscito nel 2019 all’ultimo disco contenente anche il singolo Phantom con 50 Cent. Spazio a numerose collaborazioni: da Chiagne con Lazza e Takagi & Ketra a L’ultima poesia con Ultimo (FOTO) passando per Bad Bad Bad con Shiva.

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