Geolier, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena rap italiana: dal successo dell’album Emanuele uscito nel 2019 all’ultimo disco Tutto è possibile contenente anche il singolo Phantom con 50 Cent
Dopo il grande spettacolo allo stadio San Siro di Milano, il 19 giugno Geolier sarà in concerto a Roma. Attese decine di migliaia di spettatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
geolier a roma, la possibile scaletta
Venerdì 19 giugno il rapper salirà sul palco dello stadio Olimpico per il nuovo appuntamento live della sua acclamata tournée. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista, reduce dal successo dell’ultimo album Tutto è possibile, non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Attesi i brani più popolari della sua discografia. Queste le canzoni eseguite alla data milanese di sabato 13 giugno:
INTRO
EL PIBE DE ORO
NU PARL, NU SENT, NU VEC
081
ME VULEV FA RUOSS
SCUMPAR
SIGILLO PROMESSA
CAPO
1H
SI STAT’ TU
SO FLY
2 SECONDI
CHE SOLE OGGI
MONEY
L’ULTIMA POESIA
(MEDLEY) X CASO
(MEDLEY) M’ MANC
(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA
SIGILLO SANGUE
STELLE
NAPO****NO
MAI PER SEMPRE
PER SEMPRE
CHIAGNE feat. LAZZA
MONCLER
FOTOGRAFIA
EPISODIO D’AMORE
(MEDLEY) VOGL SUL A TE
(MEDLEY) NA CATENA
SIGILLO RISCATTO
BAD BAD BAD feat. SHIVA
NARCOS
OLÈ feat. KID YUGI
AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA
CADILLAC feat. MV KILLA
FACIL FACIL
UN RICCO E UN POVERO
CANZONE D’AMORE
IL MALE CHE MI FAI
CAMPIONI IN ITALIA
P SECONDIGLIANO
TUTTO È POSSIBILE
SONNAMBULO
I P’ ME, TU P’ TE
SIGILLO GLORIA
FINCHÉ NON SI MUORE
COME VUOI
A NAPOLI NON PIOVE
GIVE YOU MY LOVE
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Dopo il concerto di Roma, Geolier continuerà il tour con gli appuntamenti allo stadio Franco Scoglio di Messina e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Successivamente, l’artista (FOTO) darà il via al tour estivo esibendosi nelle città di Firenze, Bari, Riccione e infine Santa Maria del Cedro. Questo il calendario completo:
- 23 giugno, Messina - Stadio Franco Scoglio
- 26 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 28 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 2 luglio, Firenze - Ippodromo del Visarono
- 4 luglio, Bari - Oversound Music Festival
- 11 luglio, Riccione - Piazzale Roma
- 23 agosto, Santa Maria del Cedro - Arena dei Cedri
Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena rap italiana: dal successo dell’album Emanuele uscito nel 2019 all’ultimo disco contenente anche il singolo Phantom con 50 Cent. Spazio a numerose collaborazioni: da Chiagne con Lazza e Takagi & Ketra a L’ultima poesia con Ultimo (FOTO) passando per Bad Bad Bad con Shiva.
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