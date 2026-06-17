Geolier, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena rap italiana: dal successo dell’album Emanuele uscito nel 2019 all’ultimo disco Tutto è possibile contenente anche il singolo Phantom con 50 Cent

geolier a roma, la possibile scaletta

Venerdì 19 giugno il rapper salirà sul palco dello stadio Olimpico per il nuovo appuntamento live della sua acclamata tournée. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista, reduce dal successo dell’ultimo album Tutto è possibile, non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Attesi i brani più popolari della sua discografia. Queste le canzoni eseguite alla data milanese di sabato 13 giugno:

INTRO

EL PIBE DE ORO

NU PARL, NU SENT, NU VEC

081

ME VULEV FA RUOSS

SCUMPAR

SIGILLO PROMESSA

CAPO

1H

SI STAT’ TU

SO FLY

2 SECONDI

CHE SOLE OGGI

MONEY

L’ULTIMA POESIA

(MEDLEY) X CASO

(MEDLEY) M’ MANC

(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA

SIGILLO SANGUE

STELLE

NAPO****NO

MAI PER SEMPRE

PER SEMPRE

CHIAGNE feat. LAZZA

MONCLER

FOTOGRAFIA

EPISODIO D’AMORE

(MEDLEY) VOGL SUL A TE

(MEDLEY) NA CATENA

SIGILLO RISCATTO

BAD BAD BAD feat. SHIVA

NARCOS

OLÈ feat. KID YUGI

AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA

CADILLAC feat. MV KILLA

FACIL FACIL

UN RICCO E UN POVERO

CANZONE D’AMORE

IL MALE CHE MI FAI

CAMPIONI IN ITALIA

P SECONDIGLIANO

TUTTO È POSSIBILE

SONNAMBULO

I P’ ME, TU P’ TE

SIGILLO GLORIA

FINCHÉ NON SI MUORE

COME VUOI

A NAPOLI NON PIOVE

GIVE YOU MY LOVE