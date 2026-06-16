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Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo la data di Torino, sabato 20 giugno Luciano Ligabue concluderà il tour con lo spettacolo allo stadio San Siro di Milano. Attese decine di migliaia di persone

A pochi giorni dal grande spettacolo allo stadio Olimpico di Roma, il 17 giugno il cantautore salirà sul palco dell’Allianz Stadium di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo di Luciano Ligabue: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

luciano ligabue a torino, la possibile scaletta

 

Nuovo appuntamento live con la tournée negli stadi di Luciano Ligabue. Mercoledì 17 giugno il rocker salirà sul palco dell’Allianz Stadium, questo l’indirizzo: corso Gaetano Scirea, 50, 10151, Torino. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da Balliamo sul mondo a Certe notti passando per I ragazzi sono in giro, Happy Hour e Urlando contro il cielo. Queste le canzoni eseguite al concerto del 6 maggio all’Unipol Dome di Milano:

  • BALLIAMO SUL MONDO
  • MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
  • SARÀ UN BEL SOUVENIR
  • TI SENTO
  • L’ODORE DEL SESSO
  • VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
  • VOGLIO VOLERE
  • LAMBRUSCO E POP CORN
  • I RAGAZZI SONO IN GIRO
  • UNA VITA DA MEDIANO
  • NESSUNO È DI QUALCUNO
  • OSPITE FIORELLA MANNOIA
  • ERI BELLISSIMA
  • QUESTA È LA MIA VITA
  • SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
  • SULLA MIA STRADA
  • NON È TEMPO PER NOI
  • PICCOLA STELLA SENZA CIELO
  • LEGGERO
  • QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
  • HAPPY HOUR
  • TRA PALCO E REALTA’
  • URLANDO CONTRO IL CIELO
  • CERTE NOTTI

 

 

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  • 17 giugno – TORINO – Allianz Stadium
  • 20 giugno – MILANO – Stadio San Siro
  • 12 settembre - JESOLO - Palazzo del Turismo
  • 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
  • 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
  • 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
  • 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
  • 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
  • 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
  • 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
  • 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
  • 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
  • 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
  • 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
  • 18 ottobre – BARI – Palaflorio
  • 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
  • 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome

 

 

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