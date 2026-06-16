Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Torino

luciano ligabue a torino, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento live con la tournée negli stadi di Luciano Ligabue. Mercoledì 17 giugno il rocker salirà sul palco dell’Allianz Stadium, questo l’indirizzo: corso Gaetano Scirea, 50, 10151, Torino. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da Balliamo sul mondo a Certe notti passando per I ragazzi sono in giro, Happy Hour e Urlando contro il cielo. Queste le canzoni eseguite al concerto del 6 maggio all’Unipol Dome di Milano:

BALLIAMO SUL MONDO

MARLON BRANDO È SEMPRE LUI

SARÀ UN BEL SOUVENIR

TI SENTO

L’ODORE DEL SESSO

VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI

VOGLIO VOLERE

LAMBRUSCO E POP CORN

I RAGAZZI SONO IN GIRO

UNA VITA DA MEDIANO

NESSUNO È DI QUALCUNO

OSPITE FIORELLA MANNOIA

ERI BELLISSIMA

QUESTA È LA MIA VITA

SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI

SULLA MIA STRADA

NON È TEMPO PER NOI

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

LEGGERO

QUELLA CHE NON SEI CON EMMA

HAPPY HOUR

TRA PALCO E REALTA’

URLANDO CONTRO IL CIELO

CERTE NOTTI