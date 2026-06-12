Simona Cantelmi racconta L'Odore del Sonno attraverso una playlist

1) Bluvertigo, La crisi.

“Sto vivendo una crisi. E una crisi 'è sempre ogni volta che qualcosa non va”. Ogni

personaggio del mio romanzo vive una crisi, che lo porta a un cambiamento, dalla

protagonista Anna, che ha delle visioni, al suo compagno Jack, fino al commissario Barbieri, che indaga sulla sparizione e poi la morte di Giovanni Golino.



2) Luca Carboni, Silvia lo sai.

“Che profumo Bologna di sera, le sere di maggio”. Il professor Sartori, dalla finestra del suo studio all’università, guarda la città di Bologna, i suoi palazzi, i suo colori, e i suoi profumi a primavera inoltrata.



3) Neffa, Passione.

Il trafficante di droga Pasquale Varriale canta alla sua amante Angela questa canzone. Una passione travolgente, che sconvolge la vita del capo dei traffici di

stupefacenti dell’Emilia Romagna.



4) Marilyn Manson, I Don’t Like the Drugs (but the drugs like me).

Nel romanzo si parla di traffici di droga, Giovanni Golino è uno spacciatore che diventa amico di Jack, il quale però, quando scopra l’attività del ragazzo, si allontana da lui.



5) Eddie Vedder, Society.

È una società folle, la vita che gira attorno alla protagonista Anna la mette a dura prova, quasi da volerla fare scappare, come il protagonista della canzone. Le

visioni, l’omicidio, la droga, il suo compagno che non la capisce, un turbine di eventi che la sconvolgono e da cui vorrebbe fuggire.



6) Linking Park, Crawling.

Anna striscia tra la realtà e le sue visioni. È sicura di ciò che vede ma ha paura, cosa che ad ogni modo non la ferma e che la spinge a confidarsi con chi sta intorno e a voler aiutare nelle indagini.



7) Neffa, Joan Thiele, Gemitaiz, “Miraggio”.

“Sei nella mente che mi aspetti”. Jack non riesce a sostenere la compagna Anna, non le crede, non crede a ciò che vede e vuole che faccia vedersi da uno psichiatra.

8) Zef e Marz, Elisa, La Rappresentante di Lista, “Tilt”. Alba è madre di Jack e Samuele, ma quest’ultimo muore in un incidente e lei cade in profonda depressione. A volte, grazie ai farmaci sembra migliorare, a volte crolla rovinosamente.



9) Depeche Mode, Wrong.

Giovanni Golino è in fondo un buon ragazzo ma percorre la strada sbagliata che lo porta a diventare una spacciatore. Cerca amicizia in Jack, che all’inizio lo accoglie ma che si allontana non appena scopre ciò che fa. È un ragazzo solo e ciò è molto triste.



10) Alice in Chains, Down in a hole.

Giovanni viene trovato morto dopo tanti anni, mentre si fanno gli scavi per la costruzione di un supermercato. Le sue ossa sono coperte da metri di terra, giù, in un buco, dove muoiono tutte le sue speranze.